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《嚟緊炒D乜》新能源車銷量增長強勁，吉利跌殘11元以下抵買！

11/03/2022

      俄烏戰事曠日持久，對經濟的影響接踵而來。潘朵拉盒子瞬間打開，油價、金價居高不下，通脹陰霾引發加息憂慮。戰事更吸引投機者吼準炒鎳時機，倫敦金屬交易所(LME)期鎳兩日內炒高2.5倍，迫使LME干預市場，取消期鎳合約交易以遏制炒風。

 

(吉利汽車網頁截圖)


「鎳障」纏身一周跌逾兩成　擁完善生產線引百度合作


　　鎳為不銹鋼合成的重要材料，是日常經常接觸，但又較不為人知的金屬，其中港元硬幣就含有鎳。另外一個常用之處就是汽車電池的不銹鋼外殼，期鎳炒成「妖鎳」，受晶片荒困擾的新能源汽車股再受「鎳障」纏身，板塊全線走下波，比亞迪(01211)及吉利(00175)過去一星期下跌超過兩成。


　　吉利汽車母企吉利控股早前公布與百度(09888)聯手合作新品牌集度汽車，主打新能源汽車的年輕市場。消息公布之初，市場認定百度與吉利汽車合作，惟正式公布後為與母企吉利控股合作。雖然最終並非由吉利汽車主導集度汽車，但百度選擇與吉利控股合作，全因吼中吉利完善的生產線，以自己優越的人工智能技術，結合早已成形的吉利生產線，免去自己重新建立汽車生產線的人力物力，而百度選擇與吉利而非其他車企，證明吉利的汽車生產線有其過人之處。


2月新能源車銷量大增7倍　發改委今年重點解決晶片荒


　　吉利最新公布2月總銷量為78478架，按年增加約2%，而首兩個月銷量則為約22.5萬架，按年減少4%。然而，新能源汽車方面銷售持續向上，2月賣出14501架，按年大增7.25倍，增幅較比亞迪同期的4.94倍為多。比亞迪始終為內地新能源汽車龍頭，銷售數字維持第一。但其餘傳統車企積極擴展版圖邁入新能源汽車工業，成長速度將會進一步加快。


　　儘管上文提及新能源汽車行業受「妖晶鎳障」纏身，但國家發改委副主任林念修日前表示，將會保持產業鏈供應鏈穩定，當前會著力解決汽車等製造業領域晶片短缺問題，將會是發改委2022年一大重點解決問題。而鎳價炒貴原因在於俄烏局勢為投機者提供主題炒貨，並非長線導致鎳價上漲主要原因，鎳價高企情況未必會長時間維持。


　　吉利股價周三(9日)低見10.86元，昨日(10日)即時反彈，周五(11日)再度跌穿11元後同樣有買盤支持，料11元以下支持強勁。現時吉利的預期市盈率大約為14倍，14日RSI亦出現超賣訊號，估值吸引。11元以下為較佳買入位置，第一目標先看16元水平，守穩後可進一步挑戰20元。

 

吉利今日(11日)跌3.87%收報11.44元。(經濟通H2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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