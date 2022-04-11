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舜宇3月出貨數據欠佳　花旗力撐難阻股價急插

11/04/2022

     手機設備股舜宇光學(02382)上周五(8日)收市後公布3月主要產品出貨量數據，其中手機鏡頭出貨量按年跌8.1%，連續11個月按年下跌，手機攝像模組出貨量按年亦跌兩成，雖有大行仍籲買入，目標價看210元，惟股價今早低開3%後持續向下，最多急跌9.36%低見105.6元，創逾一年半新低，收市仍跌逾8%。

 

 

(舜宇光學網頁截圖)

 

3月手機鏡頭出貨量按年跌8.1%　手機攝像模組跌兩成

 

      舜宇光學公布，3月份手機鏡頭出貨量約1.2億件，按月增長10.2%，而按年減少8.1%。車載鏡頭出貨量按月增3.1%、按年跌9.9%至584.9萬件；其他鏡頭按月跌7.5%、按年增4.5%至830.2萬件。


　　舜宇光學3月份手機攝像模組出貨量為4792.1萬件，按月減少3.6%，而按年亦減少20.1%，主要是因為去年同期出貨量基數較高且現時整體智能手機市場需求較淡。顯微儀器出貨量17364件，按月增7.9%，按年跌15.5%。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

大摩：滬疫情防控或影響4月出貨量　花旗：料車載鏡頭需求上升

 

      摩根士丹利發表研究報告指，舜宇光學3月車載鏡頭出貨量按月增長3%，按年下降10%，今年首季度出貨量較去年的高基數按年下降3%，近期上海的疫情防控措施可能對4月份的出貨量產生負面影響。現時公司面對的下行風險為零部件短缺影響毛利率和供應，手機鏡頭需求弱於預期，以及在緊湊型相機模組(CCM)方面的競爭更加激烈，行業潛在供過於求等風險，予目標價190元及「增持」評級。


      花旗則稱，公司3月手機鏡頭出貨量環比上升，但首季同比跌12%，相信內地智能手機客戶維持如去年末季的疲弱需求，不過三星在海外市場復甦跑贏，蘋果復甦進度也良好。而手機攝像模組跑輸手機鏡頭表現，是由於全球品牌貢獻度較低，內需疲弱，但自動化生產將有助提升利潤率。車載鏡頭則料於未來數月需求上升，由於客戶需求提升及供應鏈正常化，維持舜宇「買入」評級，預計2022全年銷售額約上升10億元人民幣，即同比增長三位數字，目標價210元。


      另中金依然看好舜宇在手機、汽車、VR/AR、AIoT等領域深耕光學精密加工，成為平台型光學加工企業，同時建議投資者密切關注與跟蹤二至三季度間公司潛在的手機産品出貨量改善拐點，維持其「跑贏行業」評級，目標價205元。

溫傑：車載鏡頭收入佔比小　難彌補整體出貨量差

 

　　光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，舜宇3月出貨量差，而2月正值農曆新年長假期，3月手機鏡頭和車載鏡頭即使錄按月增長也未能反映行業氣氛改善。其實，單單按月看或按年看都不全面，可從去年11月至今年3月來看，3月手機鏡頭出貨量少於11、12月，手機攝像模組同樣少於12月，車載鏡頭雖比11、12月有增長，但因其為今年焦點所在，表現好已在意料之中，股價應已反映，且據3月22日公布的年報第11頁提到主要產品收入一年為375億元，而車載相關產品有29億元，僅佔7.8%，車載鏡頭出貨量再好亦難彌補整體表現差。

 

　　溫傑又指，雖然舜宇股價由200元跌至現時跌了很多，但不宜撈底，不過由3月22日到現在已跌了兩三成，已有貨惟有繼續持有，第一個阻力位處於119元，第二個阻力位為142元。

 

溫鋼城：種種不利因素下估值過高　伺反彈離場

 

　　iFast Global Markets副總裁溫鋼城則指，鋰鹽價格不斷上升，芯片及稀有金屬的供應亦不足，蔚來(09866)更宣布暫時停產，種種因素都不利從事電動車及手機鏡頭的舜宇。而舜宇目前市盈率達19倍，估值過高，預期周息率亦只得約1厘，對投資者來說並不吸引，而技術走勢上長期受壓於10天線之下，即使在100元水平或會抽升，但基於舜宇基本面欠佳，建議有貨投資者候反彈離場。

 

　　舜宇光學今日跌8.58%收報106.5元，成交12.38億元，瑞聲科技(02018)亦跌3.46%報16.72元，比亞迪電子(00285)則跌5.78%報15元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


 

 

 

 

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