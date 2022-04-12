據報上海部分區域「解封」 濠賭股借勢全線反彈

全面封控近兩周的上海據報部分區域「微解封」，刺激近日受內地疫情影響跌跌不休的股份包括濠賭股於今日(12日)午後抽升，其中已連跌4日的金沙中國(01928)最多升逾半成。有大行指濠賭股跌至目前水平值得長線投資，亦有指部分博企EBITDA仍可維持正數，不過廣州疫情正升溫，當局下令市民不得出城，有澳門旅業人士指日均訪澳客量恐跌穿一萬，看來濠賭股只是在連跌多日超賣下反彈，股價走勢還要視乎往後內地疫情發展。

(金沙中國網頁截圖)

「防範區」人員可適當活動 4月新增無症狀感染首降



據內媒報道，上海疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝昨(11日)宣布，上海將按「封控區」、「管控區」、「防範區」實施分區分類差異化防控，並已劃定首批分區防疫名單，其中「防範區」有7565個，這些區域將率先「微解封」，區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動。下一步將對三區實施動態調整，將疫情對民眾的影響控制在最小範圍。

另據中國《人民日報》所屬的醫藥媒體《健康時報》統計，上海單日新增本土無症狀感染病例，由4月1日起持續上升，1日有6051例，上升至10日的25173例，惟至昨日下降至22348例，是4月以來首次下跌。報道引述蘭州大學新冠疫情預測團隊指，上海此輪疫情預計將於5月3日左右受到控制，感染人數將在21日、25日及29日分別下降至1000例、100例和10例以下。

廣州疫情升溫市民不得出城 日均訪澳客量恐跌穿一萬

不過，除上海外，距離澳門較近的廣州，疫情正在升溫，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，因應有關疫情，由廣東省入境的人士，將維持須出示採樣日後24小時內核酸檢測陰性證明的措施。根據廣東省衛健委通報，昨(11日)新增本土確診16例，新增本土無症狀感染19例，已下令市民非必要不得出城。初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，並存在向廣州市其他地區傳播的可能性，形勢比去年5月Delta變種病毒引起的當地疫情更加嚴峻。



澳門休閒旅遊服務創新協會會長黃輝表示，廣東省入境澳門需持24小時有效核檢陰性證明以來，訪澳客量日均一萬多人次。近期內地多巿出現爆疫風險，尤其廣州疫情致珠海大幅收緊防疫措施，相信內地旅客出遊意欲隨之削減，不排除日均訪澳客量會跌至少於一萬人次。澳門旅遊業議會會長胡景光則指，現時廣州再出現個案，珠海進一步收緊防疫政策，甚至較年初珠海、中山出現本地感染個案更嚴格，短期內可能令訪澳旅客量再試低位，倘一兩周內疫情受控及時放寬措施，料「五一」假期仍有希望。

摩通：目前水平值長線投資 花旗：銀娛新濠博亞短期表現或勝同行



事實上，受累內地、香港疫情升溫，據澳門博彩監察協調局早前公布的3月數據，澳門3月博彩毛收入錄得36.72億澳門元，按月跌52.6%，按年跌55.8%，金額是2020年9月以來最低；首季博彩收入177.74億門元，按年下跌24.8%。不過，花旗最新發表研究報告指，雖然整個濠股行業在首季出現EBITDA虧損，但銀河娛樂和新濠博亞娛樂短期內的表現可能會優於同行，EBITDA將為正數，因為他們發展「高端中場」(Premium Mass)業務的努力被證明有效。另花旗降金沙中國目標價，由26.5港元下調至26港元；美高梅中國(02282)則由6.2港元上調至6.65港元，對其他澳門博彩股目標價維持不變。

摩通則於早前指，澳門3月份賭收按年下跌55%，僅錄得36.72億澳門元，反映當月每日平均賭收1.2億元，為疫情前少於15％的水平，在澳門收緊入境限制下，數據表現並不意外。目前難於預測防疫政策何時放鬆，在5月黃金周之前訪客量和賭收或保持於當前水平。目前看不到明顯的催化劑，預料濠賭股短期內可能會區間波動，但繼續看好博彩業的中期風險/回報，因為估值正常化有相當大的空間，以及相信旅遊限制應在今年下半年開始逐步放鬆，目前水平為長線投資者提供了一個積累優質資產的機會，偏好依次為銀娛/金沙、永利(01128)/美高梅、新濠國際(00200)、澳博(00880)。

金沙今日升3.95%收報17.88元，銀娛升1.8%報45.3元，永利升4.59%報5.24元，美高梅升6.28%報4.57元，新濠國際升6.65%報6.58元，澳博升5.52%報3.44元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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