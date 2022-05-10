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沙特減價油價大跌三桶油齊挫　中石油無買打折俄油

10/05/2022

      沙特阿拉伯宣布下調歐亞等地區6月份原油價格，加上內地經濟數據疲弱且持續封城，加劇市場對原油需求憂慮，另美元指數觸及104關口創20年來新高也不利油價，隔晚紐約期油收市跌6.68美元或6.1%，報每桶103.09美元；布蘭特期油跌6.45美元或5.7%，報每桶105.94美元。而中石油(00857)沒打算以大折扣買俄油亦令市場失望，連同中海油(00883)今日(10日)雙雙急挫半成，中石化(00386)也跌近3%。

 

(資料圖片)

 

俄油因歐美禁運價格大折讓　沙特下調歐亞等地6月油價

 

      俄羅斯昨日(9日)勝利日舉行閱兵儀式，期間總統普京未有提及俄烏停戰，而七大工業國集團(G7)同意逐步淘汰或禁運俄羅斯石油，並首次將俄羅斯天然氣工業銀行列入制裁之內。隨著歐美將逐步禁運俄羅斯石油，俄羅斯Urals石油交易價格較布蘭特原油價格折讓24.5美元，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美憂慮流失亞洲區客戶，宣布將下調歐洲、亞洲和地中海地區6月份所有類別的原油價格。

 

內地經濟數據弱兼續封城　美元指數觸及104創20年高

 

      另最大石油進口國中國經濟數據弱也是利淡油價因素之一。中國最新公布的4月出口數據只按年增長3.9%，創2年新低，且繼續實施防疫封城措施，加劇市場對原油需求的憂慮。


      此外，雖然有聯儲局官員主席鮑威爾上周曾淡化下次加息0.75厘的預期，但利率期貨數據顯示，市場估計6月加息0.75厘的可能性仍有79%，美元持續強勢，美元指數昨日觸及104.19，創20年來新高。分析員指，市場傾向接受聯儲局進取加息已成定局，對經濟勢必構成打擊，以及原油需求也會放緩等觀點，因此油價沽壓很大。

 

中石油：按已簽合同買油　進口氣成本加大


　　另方面，俄羅斯石油因遭多個國家禁止進口，被迫以平價尋找新買家，近期據外媒報道，印度要求俄國以相當於國際油價的65折價格出售石油，早前亦有報道指中石油等國有企業以低價購買俄油，但中石油管理層上周五(6日)於電話會議中表示，公司俄羅斯業務都是按照已簽好的合作合同進行，沒有打算以大幅度折扣購買俄羅斯油氣，而一般結算貨幣為美元或歐元，目前國際制裁稍有影響。管理層又指，估計受疫情及俄烏局勢影響，國際油價上升及天然氣價高位運行，進口氣成本會加大，而第二季的化工原材料及加工成本料仍會高企，擠壓業務盈利空間，而疫情亦令消費收縮，導致化工市場競爭加劇。

 

高盛：中石油受惠油價升看6元　匯證：盈利將見頂目標價降至3.7元


　　大行則對中石油意見分歧。高盛近日發表報告指，看好石油價格上升，預計2022年下半年和2023年布蘭特油價分別為每桶125美元和115美元，在布蘭特油價每桶為80至150美元的情況下，當油價上升時，中石油今年的盈利可能會受惠，加上其首季業績符合預期，因此予「買入」評級(確信名單)，目標價維持6元。


　　匯證則指，中石油首季業績超出預期，主要來自庫存收益及期內錄得政府增值稅退稅，而受惠於油價上升，公司股價年初至今升14%跑贏大市，然而，中石油未來缺乏積極的催化劑，預期布蘭特原油價格第三季起將見逐漸下降趨勢，中石油盈利可能見頂，維持「持有」評級，目標價由3.75元下調至3.7元。另外，早前匯證指優先看好中海油，維持「買入」評級，因為其股東回報改善，同時重申了股票回購的意向，而中石化則維持「持有」評級，因為盈利增長勢頭放緩，下游業務存在毛利率風險。


      中石油半日跌5.57%收報3.73元，成交3.63億元；中海油跌5.32%報10.32元，成交12.93億元；中石化跌2.81%報3.8元，成交3.66億元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此


 


另外，香港股票分析師協會副主席潘鐵珊，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油股及港股大市，立即重溫

 




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