內地擬加強直播平台監管 騰訊京東績前遭降目標價 科技股全線下挫

早前中央言論看似擬放寬互聯網監管，曾令科技股股價急升，惟近日內地再擬加強直播平台監管，禁未成年人參與直播打賞，另騰訊(00700)及京東(09618)在公布今年首季業績前均遭大行下調目標價，再加上美股連日急跌，納指昨日(9日)再插逾4%，拖累一眾中概科技股今日(10日)普遍下挫，其中京東更一度跌12%低見199.3元。

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內地禁未成年人參與直播打賞 惟瑞銀指對盈利影響有限

因應孩子首次接觸互聯網的年齡愈來愈小，上周六(7日)國家廣電總局等四部門發布《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》，提出7條工作舉措，包括禁止未成年人參與直播打賞，嚴控未成年人從事主播，優化升級「青少年模式」，建立專門服務團隊，規範重點功能應用，加強高峰時段管理，加強網絡素養教育。

瑞銀發表研報指，《意見》就有關網上直播行業的要求不如預期般詳盡，亦沒有如市場憂慮般就網絡主播的每日收入及觀眾每日打賞的金額設置上限，而重申禁止未成年人參與直播打賞等指引，只是現時未成年人保護措施的延續，對直播平台的盈利影響有限。《意見》將較為影響純娛樂的直播平台如百度(09888)旗下的YY。至於嗶哩嗶哩(09626)直播業務的每用戶平均收入較低，加上訂閱偏重於盈利模式，以及快手(01024)的網絡主播亦已發展包括電子商貿等更多元的收入來源，受影響有限。

阿里騰訊多個元宇宙商標申請遭駁回 嚴打「蹭熱點」惡意註冊

此外，元宇宙概念去年起走熱，多間科網公司布局相關產業，並紛紛申請註冊元宇宙相關商標，但申請先後被國家知識產權局駁回。最新被駁回的包括阿里巴巴(09988)申請註冊的「淘寶元宇宙」、「阿里元宇宙」商標，商標流程狀態均變更為「駁回通知發文」，騰訊在去年9月申請註冊的多個「QQ元宇宙」商標同樣在近期被駁回。

國家知識產權局曾在今年2月指，收到1.6萬件元宇宙商標申請，將依法予以審查，惟堅決反對、嚴厲打擊「蹭熱點」和不以使用為目的囤積等商標惡意註冊行為。

中金：料騰訊首季少賺17% 目標價降12%至451元

騰訊將於下周公布首季業績，中金發表研報，預料騰訊首季收入按年持平於1359億元(人民幣．下同)，經調整淨利潤則按年跌17%至273億元，又預期內地疫情反彈、宏觀經濟波動和監管措施將持續影響業績，另考慮到集團投資的公司估值有所倒退，下調目標價12%至451港元，重申「中性」評級。



中金又預料騰訊首季國內遊戲收入按年跌4%，主要受有關防止未成年人沉迷網絡遊戲的措施生效拖累。另由於內地防疫措施、宏觀經濟波動以及電商和互聯網行業的廣告需求急跌，預料首季廣告業務持續疲弱，按年約跌18%至179億元。線上及線下交易同樣受到疫情影響，料首季廣告、金融與商業服務(FBS)業務收入增速按年收窄至11%達432億元。

高盛：疫情下京東繼續表現韌性 惟降目標價6%至399元

另高盛發表研報指，儘管新冠疫情封城措施帶來近期不利因素，以及投資者對騰訊較早前分配京東股票的流動性壓力擔憂，但京東繼續表現出與同行相比的韌性，其在上海的日常履行能力已於4月底恢復到疫情前的80%，對比4月初只有20%，維持其「買入」評級，惟目標價由425港元下調6.1%至399港元。



高盛指，京東將於5月17日公布首季業績，預期收入增長16%，京東零售EBIT按年跌1個百分點至3%，經調整淨利潤率按年跌1個百分點至1.1%，下調2022年收入預測2%，上調經調整淨利潤預測9%，另預期第二季收入按年增長10%，京東零售EBIT為2.7%，經調整淨利潤率為1.4%，而下月的618購物節或成為主要催化劑。

據報美國監管機構團隊已抵北京談判審計協議

另方面，據《路透》引述知情人士報道，美國審計監管機構的團隊已抵達北京，進一步談判審計協議。消息人士表示，在近幾個月中國做出讓步後，美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的官員與中國證券監督管理委員會之間的談判處於「後期階段」，團隊預計將於下周在北京結束隔離並開始工作。如果訪問達到預期目標，PCAOB可能會在今年晚些時候派出一個更大的團隊訪華，對本地審計機構進行現場檢查。



早前有報道指，中國對於中美審計監管合作已形成初步方案，擬放寬審計底稿信息披露，並傾向於今年內完成協議並在明年正式落地，惟上周美國證券交易委員會(SEC)再將88家在美國上市的中概股公司列入「預定摘牌名單」。

黃瑋傑：騰訊美團可博反彈 阿里不宜沾手

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地就互聯網影響未成年人監管不會放鬆，而中概股審計監管談判，之前中方一直放風指協議快達成，市場已有一定預期，如達成協議帶來的驚喜未必太大，如最終未能達協議反而對市場衝擊較大。至於個別科技股，阿里巴巴屬弱勢股，稍有利淡消息股價波動就很大，且彈力愈來愈弱，不宜溝貨。騰訊和美團(03690)在技術走勢上較阿里強，美團沒跌近之前約130元低位，騰訊亦沒跌近之前325元低位，兩股都可博反彈，但要定企蝕位，其中美團近日走勢更強更值博。

潘鐵珊：騰訊阿里美團均可吸納 惟要分幾注買看中線

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於《hot talk 1點鐘》節目則指，如果股市是反映未來一兩年價值，科技股沒可能跌至現時如此低位；騰訊阿里股價固然低殘，美團送餐服務在疫情下受惠，惟京東略貴，快手未有業績支持。當中，騰訊阿里美團都適宜吸納，現時有一定值博率但要分幾注買，但因外圍未穩要看中線，要抵受進一步下跌的風險。騰訊跌至325元可開始下注，美團130元落注較安全，阿里則挨近80元才考慮，小米(01810)亦宜待企穩，日線圖橫行轉勢才考慮。

科技股今日普遍下跌，其中京東及百度都跌逾半成，嗶哩嗶哩及阿里亦跌近半成。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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