4月汽車銷售數據欠佳 蔚小理急挫

汽車股經昨日大反彈後今日(12日)再陷跌勢，主要因4月汽車銷售數據欠佳，其中新能源車銷售環比跌近四成，車企漲價潮持續，以及上海疫情緩和也無助減弱股價跌勢，加上比亞迪(01211)湖南長沙車廠「異味風波」持續發酵，新能源車全線下挫，其中蔚小理跌得更急。

(理想汽車網頁截圖)

中汽協：4月銷量同比降48%至近十年低 新能源車環比跌38%

據中國汽車工業協會數據，4月汽車產銷總量分別完成120.5萬輛和118.1萬輛，環比分別下降46.2%和47.1%，同比分別下降46.1%和47.6%。其中新能源車銷量29.9萬輛，同比漲44.6%，惟環比跌38.2%。中汽協表示，受到疫情影響，汽車產業鏈供應鏈淨利面對有史以來最為嚴酷考驗，部分企業停產停工，物流運輸受到較大阻礙以及生產供給能力急劇下滑，同時消費能力和信心明顯下降。4月汽車產銷呈現明顯下降，為近十年以來同期月度新低。

(《開市Good Morning》節目截圖)

乘聯會亦公布，受到當前疫情波及和衝擊，4月新能源乘用車批發銷量28萬輛，環比下降38.5%。4月新能源乘用車零售銷量28.2萬輛，環比下降36.5%。小鵬(09868)、理想(02015)、蔚來(09866)等新勢力車企銷量同比和環比表現總體較艱難。不過，乘聯會表示，相對於4月份28個省市的疫情多點散發，5月的狀態會有明顯改善，3至4月延遲消費需求應該有一定的釋放，有利於5月的零售逐步恢復。而在嚴峻的內外環境下，行業需要強化上海為樞紐的中國汽車製造體系優勢，並建議當局出台結婚購車免稅和發消費券等直接促消費的政策。

車企漲價潮5月或持續 上海已有多區社會面基本清零

另外，據內媒報道，車企5月新一輪漲價潮或將繼續，一些目前未宣布漲價的車企亦有漲價計劃。今年以來原材料價格居高不下，車企紛紛對旗下車型加價。據不完全統計，今年以來宣布漲價的車企已超過20家，涉及近50款車型，從新能源車到燃油車均有覆蓋。

另作為汽車及芯片生產重地的上海疫情放緩，昨日(11日)通報新增1487宗本土個案，86%是無症狀感染者。市衛健委指，徐匯區達到社會面基本清零標準，全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。

比亞迪長沙車廠周邊小區裝空氣監測系統 匯證維持買入評級

早前比亞迪位於湖南長沙的車廠捲入「異味風波」，被指氣體排放污染環境及造成工廠周邊居民身體不適，居民到車廠外拉橫額集體抗議，據報車廠部分產線目前已經停產進行整頓。最新消息指相關部門已經在小區安裝了VOCs(揮發性有機物)在線監測系統，以檢測小區環境狀況。另長沙市政府早前公告，市委、市政府已成立調查組，組織政府職能部門、第三方檢測機構以及相關專家，進駐比亞迪雨花區工廠展開調查。而比亞迪則稱網傳「排放超標引起流鼻血」屬於惡意捏造關聯，已經報警。

匯證發表研究報告指，比亞迪4月份新能源車銷量按年升1.33倍，受惠於強勁需求及鞏固好供應鏈，增長勢頭似乎會在強勁產品及加速周期下持續，而預期隨著新型號產品管線於2022至23年加速，其潛在產量擴張為催化劑，或可驅動其股價，維持「買入」評級，目標價由332港元上調3%至342港元。

理想首季虧損收窄 大行看法分歧花旗僅看104元

理想汽車本周二(10日)公布，今年第一季錄得虧損1086.6萬元(人民幣‧下同)，而去年同期虧損約3.6億元，去年第四季淨利潤為2.96億元。按非美國公認會計準則計算，首季淨利潤為4.77億元，去年同期為淨虧損1.77億元，去年第四季淨利潤為6.86億元。期內收入總額為95.62億元，按年增長167.5%。公司預計次季收入總額為61.6億至70.4億元，按年增長22.3%至39.8%。

花旗發表研報指，雖然理想汽車整體毛利率高於市場預期，但考慮到疫情令供應鏈中斷，將目標價下調48%至104港元，而未來幾個月的潛在重估取決於內地疫情政策和生產復甦。不過，高盛指，理想汽車首季非通用會計準則淨利潤高於預期，總收入符預期，預期集團第二季將可維持其利潤率增長，因為理想ONE價格於4月上調1.18萬元至每輛34.98萬元，維持「買入」評級，目標價160港元。另美銀雖重申理想汽車「買入」評級，但將目標價由137港元下調5.8%至129港元。

林家亨：行業要待上海疫情退卻才有望復甦 惟長線仍看好比亞迪

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，整個汽車行業必須待上海疫情退卻才有望加快銷量，不過長線仍看好比亞迪，4月全國車企銷量跌20至90%不等，唯獨比亞迪銷量上升7%，而寧德時代(深：300750)將推出的麒麟電池安全性或比比亞迪刀片電池差，另長沙廠房雖因事故有機會短暫關閉，但工業生產中污染、有惡臭等事件常見，料問題可於一個月內解決，不會長期拖累股價。

至於蔚小理，林家亨指蔚來擬於新加坡上市，但任何上市都屬一次性，料對股價刺激不大，而蔚來於蔚小理中銷量一直下滑至包尾，或至2025年才可轉虧為盈，且因其美股升幅已巨，故到香港上市後已呈弱勢，要跌穿保歷加通道底部才可買，於中軸線即20天線前就要食胡。

(《開市Good Morning》節目截圖)

比亞迪今日跌3.17%收報225.8元，小鵬跌9.19%報78.6元，理想跌7.17%報80.95元，蔚來跌9.91%報100.9元，吉利汽車(00175)跌1.01%報11.8元，廣汽集團(02238)跌1.55%報6.34元，惟長城汽車(02333)升2.28%報9.87元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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