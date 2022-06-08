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【監管鬆綁】遊戲版號再批　專家：監管近尾聲　薦兩股博反彈！

08/06/2022

　　繼早前內地據報將結束對滴滴出行的網絡安全審查後，內地科技監管再有鬆綁跡象！國家新聞出版署時隔近兩個月再批出遊戲版號，今次一共有60個，比4月時的多。不過，騰訊(00700)及網易(09999)旗下遊戲再度榜上無名。究竟當局的決定隱藏甚麼玄機？科技股氣氛進一步改善，短線部署甚麼股份博反彈較上算？

 


內地6月批出60個遊戲版號，較4月的45個多。（《開市Good Morning》截圖）

 

騰訊間接受惠版號重批 大行看好互聯網行業前景

 

　　國家新聞出版署上日(7日)公布，6月5日一共批出60個國產網絡遊戲，較4月的45個多。即使騰訊名下無遊戲直接獲批，但仍可在名單上看到騰訊的蹤影。事關其中一款獲批版號焦點遊戲--《龍之谷世界》，其出版單位為上海數龍科技，前身為盛大遊戲。早於2018年，騰訊以30億元人民幣戰略入股；而騰訊旗下林芝騰訊科技亦持有中國數龍科技母公司--世紀華通(深：002602)10%股權。今輪重點遊戲亦包括完美世界(深：002624)的《黑貓奇聞社》、英雄互娛的《極無雙2》等。


　　內地重啟審批遊戲版號，多間大行的看法均正面。花旗表示，4月僅批出45款遊戲，不排除與疫情封鎖措施有關。今次再發放版號，反映當局向互聯網行業發出政策支持的正面訊號，加強該行對遊戲審批流程更正常化的信心。隨著完美世界、盛趣遊戲等旗下遊戲獲批版號，相信未來騰訊和網易將有更大機會獲批遊戲版號。

 

　　大摩同樣認為，連續發放版號有助投資者重拾信心。不過，從遊戲版號數量較以往的少、未成年人有遊戲時間限制等，均證內地遊戲行業環境更受限制為新常態。大摩亦不擔心騰訊及網易年內暫未有遊戲獲批，主要因為兩企的現有遊戲長期受歡迎，且持續在海外擴張，有助維持收入。

 

截至上日收市，美團自年內低位反彈逾92%，幅度為ATMJ中最大。（《開市Good Morning》截圖）

 
熊麗萍：版號審批旨在加強行業競爭博短線反彈首選兩股

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，龍頭企業再落榜，反映當局有意加大力度扶持二線企業，加強其競爭力，符合反壟斷政策方針。綜觀過去數月來的一籃子官方表述，相信科技監管已臨近尾聲。目前互聯網行業氣氛較早前明顯改善，即使騰訊、網易遊戲仍未獲批版號，對股價影響輕微。


　　事實上，科技股日內表現興奮。在龍頭股中，騰訊目前漲近6%，為現貨主板市場上，資金淨主動買入最多的股份，規模近19億元；網易亦有半成進帳。不過，以百分比升幅計，阿里巴巴(09988)表現最標青。其一度漲11%，高見109.8元，創兩個月高，現時仍走高近11%。市值相對較小的嗶哩嗶哩(09626)，升幅高達18%，同創兩個月高。網遊股齊造好，心動公司(02400)8%，網龍(00777)升近半成。


　　市場憧憬科技企業前景明朗，龍頭科技股近期持續反彈。若投資者欲搭順風車，應如何制訂選股策略？熊麗萍建議以「穩健、進取並重」。穩健股份指業務較單一、前景能見度高及大致解決監管問題，中長線首選騰訊、美團(03690)及京東(09618)。進取股份則指過往被監管打壓程度較大的公司，憧憬監管放鬆有利股份修復估值，短炒首選阿里、快手(01024)。若高位持有阿里，不妨趁股價回調至100元以下溝貨，直言加注於阿里巴巴上，比騰訊的值博率更高！

 

撰文：經濟通通訊社記者羅鈞鴻

 

重溫《開市Good Morning熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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