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比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？

09/06/2022

　　比亞迪(01211)近期受惠鼓勵汽車消費國策，以及自身5月銷售數據強勁，股價強勢突破300元，集團高管近日更透露將向美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)供應電池，加上公司公布調整回購股份方案，提高A股回購價至400元人民幣，顯示對業務前景有信心，今日(9日)股價開升3.11%報311.4元，惟累積升幅已巨，股價最終跟隨其他汽車股回吐，險守300元，可否趁機買入待下一輪升浪呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

稱與馬斯克是好朋友將供電池　惟Tesla 4月全球銷量佔比大跌

 

　　比亞迪執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波早前接受內媒訪問時透露，比亞迪將為特斯拉提供電池產品，並指比亞迪尊重特斯拉，與特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克也是好朋友。

 

　　不過，受早前防疫封控影響，特斯拉上海產量最高的工廠連續數周停產，令其4月全球電動汽車銷量佔比跌至逾三年新低。根據瑞信美國汽車分析師Dan Levy發布報告指，4月特斯拉Model 3銷量39650輛，與3月相比陡降78%，而電動車銷售數據追蹤網站EV-Volumes的數據顯示，當月在全球電動汽車銷量的比例從27%降至10%，特斯拉正努力恢復上海工廠的生產。

 

交銀國際：比亞迪電池有望脫穎而出　目標價382元

 

　　交銀國際發研究報告表示，在磷酸鐵鋰(LFP)電池市場，比亞迪4月份的市場份額高達47%，而寧德時代僅為34%。隨著車企尋求增加電池供應商，比亞迪的LFP電池和刀片電池由於密度高，有望在競爭中脫穎而出。另比亞迪上半年插電式混合動力汽車的需求強於預期，因其價格吸引和續航里程長，預計2023年繼續暢銷。由於新能源汽車和電池銷售前景亮麗，維持「買入」評級及目標價382元。

 

　　大和亦認為，為特斯拉供應電池對比亞迪正面，能釋放業務價值，維持350元目標價及「買入」評級。瑞信則維持368元目標價及「跑贏大市」評級。

 

大摩：合作雖利好股價惟屬意料之內　目標價256元

 

　　摩根士丹利則指，雖然市場一直討論比亞迪及特斯拉達成電池供應協議的可能性，但今次是比亞迪首次正式評論合作可能。即使合作很大程度是意料之內，但考慮到確定性提高，預期仍會利好比亞迪的股價，維持「與大市同步」評級，目標價256元。


　　另野村指，比亞迪近期推出三款新車型，而今年至今整體銷量已超出該行樂觀估算，移除市場對供應鏈中斷的憂慮，並受惠垂直整合經營模式及配置自家生產刀片電池的新車款推出未受干擾，管理層又稱芯片短缺情況已逐漸改善，目標價由347元上調至360元，維持「買入」評級，列為行業首選。

 

林家亨：提升商譽帶來可觀盈利　料「金九銀十」升至370元

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨分析，他指比亞迪為特斯拉提供電池料對其電池方面盈利貢獻溫和，集團其實旨在藉此行動提升電動車方面盈利，行動令全球消費者確認其電池安全可靠，對品牌及商譽提升有很大幫助，因此而帶來的盈利提升更可觀，例如蔚來(09866)過去一年每輛車的宣傳廣告成本達7.5萬元，以高盛預計比亞迪今年賣150萬輛車計算，因商譽提升而節省的開支可能高達數十億元。

 

　　至於比亞迪股價，林家亨料長遠升上350、370元困難不大，上年10月比亞迪售出新能源車8萬輛都可升至324元，如果今年「金九銀十」銷售目標接近高盛預計目標150萬輛，股價不應低於370元，如已持貨可揸至「金九銀十」才再作部署。

 

基於資本市場表現及信心　提高A股回購價至400人幣　  

 

　　另方面，比亞迪4月時曾建議按每股回購價不超過300元人民幣(人民幣．下同)回購A股，現公布調整方案，將回購價格上限調高為每股不超過400元。按回購金額上限18.5億元測算，預計回購股份數量不低於462.5萬股，約佔0.159%股權；按回購金額下限18億元測算，預計回購股份數量不低於450萬股，約佔0.155%股權。據內媒《一財》引述比亞迪負責人稱，調高A股回購價格上限，是基於公司在資本市場的表現及可能的信心。

 

　　目前比亞迪通過回購專用證券帳戶，以集中競價交易方式累計回購A股217.25萬股，佔公司股份總數0.07463%，最高成交價300元，最低成交價293.37元，不計交易費用成交總金額6.48億元。

 

　　比亞迪今日跌0.66%收報300元，成交23.87億元。其他汽車股亦見回吐，理想汽車(02015)跌0.76%報117.2元，蔚來跌1.18%報159.7元，吉利(00175)跌3.96%報14.56元，廣汽(02238)跌3.69%報7.57元，長汽(02333)跌4.82%報14.22元，惟小鵬汽車(09868)升0.67%報105.4元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉



重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此


 

 

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