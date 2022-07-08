約翰遜辭職英鎊反彈 匯控渣打造好 邊隻較值博？

英國政局風雲變色，首相約翰遜終抵受不住黨內外壓力辭去執政保守黨黨魁職務，保留首相職位直至黨內選出新黨魁，政局明朗化下英鎊兌美元升穿1.2，帶動兩間英資銀行匯控(00005)及渣打(02888)今日(8日)股價造好，但英鎊貶值主因應是英倫銀行最早加息卻未能令通脹緩解，英國經濟深陷衰退風險，故市場預計英鎊仍會持續貶值。不過，匯控及渣打股價經近期調整相信仍有值博率；到底，哪隻更值博呢？

(資料圖片)

約翰遜或留任首相至今秋 政局明朗化英鎊升穿1.2

英國首相約翰遜昨日(7日)辭去保守黨黨魁職務，但仍保留首相職位，直至黨內選出新黨魁，又指將於下周公布換屆時間表。此前《衛報》報道指，約翰遜希望能夠留任至今年秋天，待保守黨選出接替者。歐盟前英國脫歐首席談判代表巴尼耶表示，約翰遜的離開為歐盟與英國關係開啟新一頁，希望英方尊重對《北愛議定書》的承諾。愛爾蘭總理馬丁亦表示，英愛關係迎來重新調整的重要機會。

約翰遜辭職令政局明朗化，英鎊走高，兌美元漲0.85%至1.2018。華僑永亨銀行經濟師預測，未來兩周英鎊兌美元第一和第二支撐位分別為1.191、1.19；第一和第二阻力位分別為1.2、1.235。

最早加息卻未能令通脹緩解 富國銀行料明年中英鎊貶至1.17



不過，今年上半年英鎊兌美元已貶值10％，兌歐元貶值2％，可見英鎊走弱主因並非短期英國政局變化，相信是因英國在主要國家中最早啟動加息，但通脹並未緩解，陷入經濟衰退的擔憂增強。英國5月消費者物價指數(CPI)同比上漲9.1％，達到40年來最高漲幅，英倫銀行認為年內漲幅將達11％。由於物價走高，實際收入減少，消費也在下滑，調查公司GfK的6月英國消費者信心指數為-41，繼5月之後再創1974年啟動調查以來最低點。經濟合作與發展組織(OECD)早前發布最新經濟展望顯示，2023年英國物價漲幅或高於7％，實際國內生産總值(GDP)增長率也將降至零。

近日已有觀點認為最早2023年英國可能減息。英倫銀行基準利率現為1.25％，匯控認為，英倫銀行無法承受經濟減速，將在2022年下半年的剩餘4次會議上分別加息0.25％，加息到2.25％停止。美國富國銀行更預測，英國加息將以11月的2％為上限，隨後在2023年底之前轉為啟動總計0.5％的降息。富國銀行的經濟學家Nick Bennenbroek表示，美國經濟將在2023年陷入衰退，英國也將步美國後塵，英鎊扣除通脹率後實際利率之低也成為包袱，預計到2023年中期貶值至1英鎊兌1.17美元左右。



美銀料匯控3年內股息翻一倍 維持目標價70元

匯控近日雖受累英鎊貶值股價走弱，但仍獲大行唱好。美銀證券發表研究報告指，匯控今年第二季度的業績可能令人失望，但其存款利差正恢復，淨利息收入獲經常性提升，對匯控的淨利息收入預測高於市場預期，盈測亦比市場預期高，另提高對匯控今年的減值預測20%，預計集團將如往常一樣迅速採取行動，在其撥備上體現出所預示的經濟惡化。美銀又預計匯控將在3年內將股息翻一倍，至2024年其股息率將超過8%，同時將派息比率保持在50%以下，目標價維持70元，重申「買入」評級。



摩通則上調匯控今年經調整每股盈利預測3%，原因是隨著今年第二季一個月港元拆息上升56個基點，上調其淨利息收入預測。摩通指，儘管市場對其資本狀況及未來戰略的潛在變化存在一定的擔憂，但公司基本面保持穩定，廣泛的宏觀改善和香港疫情重開形勢，以及英國或美國加息的前景應該會支持收入復甦和信貸成本正常化。另中期資本趨勢仍允許匯控進行每年10億至20億美元的股票回購，維持目標價65元及「增持」評級不變。

不過，英倫銀行行長貝利近日警告，全球經濟前景已明顯惡化，環球金融狀況已大幅收緊。英倫銀行要求匯控和巴克萊等銀行明年7月開始提高逆周期資本緩衝率1倍至風險加權資產的2%，意味銀行需要預留110億英鎊額外資本，另將於9月開始對銀行進行年度壓力測試。

匯控首季業績不如渣打 收入下跌回購縮水不派季息

經近期股價調整後，匯控及渣打究竟哪隻更值博呢？或可從4月時公布的今年首季業績得到啟示。匯控首季營業收入按年跌3%，其中香港營收為32.4億美元，按年跌18.6%，渣打營業收入則錄按年升幅，雖香港營收按年下跌10%，但英國業務營收按年急升75%，印度、阿聯酋、美國業務營收亦顯著上升。而匯控及渣打首季有形股東資金回報率分別為6.5%及11.1%，渣打亦較匯控理想。匯控又確認今年不會撥出額外款項進行回購，變相回購金額較去年減半，年內亦不會恢復派季息。看來各方面渣打都完勝匯控，難怪今年至今渣打股價升約23%，匯控則只升近一成。



高盛早前發表報告稱，預計渣打2022至24年將實現超過50億美元的回購和股息回報指引，將2022至25年每股盈利增長提升6%/5%/5%/8%，重申渣打「買入」評級，目標價由78元升6.4%至83元。雖然年初至今公司股票表現優於恒指，從創紀錄的低估值反彈，但仍維持在歷史估值範圍低端。公司將於7月29日公布第二季業績，預計淨息差將按季擴張8個基點，導致淨利息收入增長10%，利潤率按季擴張7個基點，另預計收入將在未來數季加速，到今年末、明年中增長達到高位，上升25%至30%，料集團將比預期早1年達到股本回報率(RoTE)10%的目標。



匯控半日升0.4%收報49.85元，成交3.4億元，渣打則升0.89%報56.4元。其他銀行股偏軟，中銀香港(02388)跌0.51%報29.05元，恒生(00011)跌0.3%報133.2元，東亞(00023)跌0.18%報11.1元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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