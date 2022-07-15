【唇齒相依】爛尾樓業主停貸風波持續內房續急挫 內銀指風險可控跌勢稍緩

內地爛尾樓業主集體停供房貸風波持續，目前已涉及河南、湖南、河北等至少20個省市，樓盤近200個，事件不單影響內房，亦連累一眾內銀，因市場擔心內銀因此面臨信貸風險，不過多家銀行急澄清所涉房貸業務規模小風險可控，而銀保監會亦稱將引導金融機構參與風險處置，內銀今日(15日)雖仍普遍走弱但跌幅較小，而內房則沒止跌回穩跡象，其中碧桂園(02007)半日跌逾半成，為表現最差藍籌。

(碧桂園網頁截圖)

多家銀行均稱風險可控 招行：逾期個人房貸餘額僅1200萬人幣

市場擔心內地銀行因爛尾樓業主停貸斷供面臨信貸風險，多家銀行昨晚(14日)急發公告，強調住房按揭貸款餘額規模和佔比較小，總體風險可控。其中招行透露逾期個人住房貸款餘額1200萬元人民幣，佔公司境內個人住房貸款餘額的比例不到0.001%。平保旗下平安銀行(深:000001)也指，涉網傳停貸事件樓盤的逾期按揭貸款佔全行按揭貸款餘額的0.011%，規模小。其餘中行(03988)、工行(01398)、農行(01288)、交行(03328)等同樣指涉事房貸規模細，風險可控。

多地加強商品房預售資金監管 銀保監稱將引導金融機構參與風險處置

另外，多地住建部門發布通知，提到強化商品房預售資金監管。陝西省西安市住建局稱，商品房預售資金應全部直接存入專用監管帳戶，開發企業不得直接收取或另設帳戶收存購房人的購房款項。深圳市龍崗區住建局印發《通知》，從加強土地使用源頭管理、注重設計合理性、加大建設監管力度、完善銷售環節管理、嚴格驗收環節監管和確保有序交付等方面提出意見，其中提到區住房建設局加強房地產在售項目預售資金監管。河北省滄州市住建局通知指，未設立監管帳戶的項目，相關部門不得辦理商品房預售許可和商品房網簽備案。

事件亦已引起中央重視，銀保監會有關部門負責人表示，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。另6月份房地產貸款新增1584億元人民幣，房地產信貸整體運行平穩；房地產開發貸新增415億元人民幣，房地產貸款不良率處於較低水平，風險整體可控。而包括六大行、多數股份行、部分城商行陸續也對「聯名停貸」的相關房地產貸款情況進行通報，總體來看貸款規模較小，總體風險可控，且將密切關注合作企業和樓盤情況，促進房地產市場平穩健康發展。

野村陸挺：以往預售房只交付60% 愈來愈多內房無法按時交房

另外，野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人的研發報告稱，按官方數據測算，中國開發商2013至2020年預售的房屋迄今只交付了約60%，而同期房貸增加了26.3萬億元人民幣。實際交房率可能高得多，但愈來愈多的開發商無法按時交房，是當前房地產業面臨的一個真正問題。最近預售的房屋也面臨交樓風險，因為部分開發商由於財務壓力緩建或者干脆停建，令2020年底至2022年3月期間發放的約4.4萬億元人民幣房貸的部分可能受到影響。

瑞銀：銀行不願做抵押貸款影響大 大摩：斷供問題影響或長達4年

瑞銀粗略估計，若所有拒還房貸轉換成不良貸款，基礎情境下為7410億元人民幣，假設損失率為50%，新增不良貸款的信貸成本增加，將導致銀行業的稅前利潤減少4110億元人民幣，稅後利潤則減少3080億元人民幣，相當於今年銀行體系利潤總額的13.3%。隨著發展商資金壓力加大，或導致出現整體違約及有更多樓盤延遲交付，房地產預售資金收集難度增加以及銀行不願做抵押貸款，最終的影響可能更糟。



摩根士丹利就認為業主「停供」的目的是要引起政府關注，現時部分地方政府已介入，近七成的爛尾樓可望復工，但斷供問題的影響可能長達3至4年，估計未來兩年造成的不良貸款，每年介乎1000億至5200億人民幣，令不良貸款率提升15到70點子，相信與發展商業務密切的銀行盈利影響最多達20%。匯豐研究則指，事件會加劇投資者對內房的信心危機，估計內房民企拋售潮會持續，對當局未有政策跟進感到失望，但不排除中央會更大力度鬆綁樓市調控措施。

溫鋼城：內房問題未解決撈底要嚴守止蝕 內銀或因撥備減派息

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，龍湖(00960)及萬科於內房民企中算較穩陣，今日仍急跌，明顯整個內房板塊都受累，屬行業性災難，且未見解決。很多內房估值雖已很平，股息率逾10%亦很平常，但不代表股價已跌完，其中一個不利因素是內房債仍不斷爆出問題，很多到期後連息都還不到；但相信中央不會不知道房企難處，出手機會大，視乎怎樣出手，其中地產業希望成立基金將不良資產打包，不排除會成事，而房產業問題嚴重可造成金融系統性風險，故內銀也受累下跌，未來要留意中央出手消息。很多隻內房股價都在橫行通道底部，如穿底宜離場，如想撈底就要嚴守止蝕且只宜短炒，就算潤地及中海外等看似防守性較強，暫也不宜買入，如今日未能分別重上50天線33.8及22.9元就要小心。

另溫鋼城指，內銀出嚴重問題機會很小，但盈利可能會收縮，甚至因要做撥備減少派息。估值較貴、股息率較低的招行及郵儲行近期跌幅較大，四大內銀借款對象則以國企居多，借給民企就招行以下較小規模銀行較多。招行本獲很多基金追捧，但自從前行長爆出貪污間題，股價走勢就轉差，惟現時跌近40元料有支持，始終此次內房事件還未解決，如純為收息亦不用急於吸納。

今日內房股仍普遍下跌，部分跌得頗急，其中碧桂園半日跌5.53%報3.42元，龍湖跌4.52%報28.5元，萬科跌3.52%報15.92元，雅居樂(03383)跌5.28%報2.51元，富力(02777)跌3.45%報1.68元，旭輝(00884)跌9.56%報2.46元，中海外跌1.3%報22.8元，潤地跌0.15%報33.9元。至於內銀，建行跌1.6%報4.91元，招行跌0.36%報41.85元，郵儲行跌0.59%報5.08元，工行跌0.49%報4.03元，中行跌0.37%報2.72元，農行跌1.18%報2.52元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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