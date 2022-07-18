溫傑：匯控股價難寄予厚望 內銀首選農行

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

據報匯控(00005)加快退出非核心市場，並部署投放更多資本在亞洲市場，藉此反擊平保(02318)提出的分拆建議。消息指行政總裁祁耀年親臨香港出席董事會會議，能否令平保放棄分拆建議？美國總統拜登在周末結束中東之行，未能成功遊說沙特阿拉伯即時增產石油，油價再開展升浪？中石油(00857)發盈喜，料上半年多賺50－60%，能刺激股價表現？

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