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油價重返100美元關兼發盈喜獲大行唱好　三桶油造好中海油飆半成

18/07/2022

　　早前由於市場憂慮美國經濟衰退，以及中國疫情反彈等因素影響需求，油價一度回落至100美元以下水平，拖累中石油(00857)及中海油(00883)股價分別調整至3個月及1個月低位，不過中石油及中海油近日先後發盈喜獲大行唱好，加上國際油價重返100美元大關，三桶油今日(18日)同造好，其中中海油更飆逾半成。

 

(Shutterstock圖片)

 

中石油：受益加大勘探油價上漲等　上半年純利最多增六成


　　中石油公布，預計今年上半年淨利潤按年增加介乎265億至320億人民幣，增長50%到60%；以去年上半年純利530.36億人民幣計，今年上半年純利介乎約795億至850億人民幣。集團指，純利增加受益公司加大油氣勘探開發力度，積極推進增儲上產，堅持提質增效和低成本發展，以及國際油價上漲，原油、天然氣產銷量同比增長。

 

摩通：成本控制出色目標價5.5元　瑞信：純利符預期看5.3元


　　摩通發表研報指，中石油第二季純利料介乎400億至460億人民幣，按年增長60%至81%，大致符合該行約450億元的預估，而上半年純利料已達市場對其全年盈利預測的69%至74%，維持中石油全年純利為1340億人民幣的預測，較市場預期高約16%，又預料集團中期每股派息0.19元，派息比率45%。摩通又指，中石油第二季業務展示集團出色的燃氣進口成本控制，又預期集團將於今年維持良好的成本控制，予「增持」評級，目標價5.5元，又重申偏好中石油和中海油，其H股的中期股息率分別料為6%和8%。

 

　　瑞信則稱，中海油上半年純利符合市場預期。勘探與生產業務預計將成為公司第二季盈利增長的主要推動力，足以抵銷下游受到的疫情影響，憑藉天然氣成本轉嫁策略，公司第二季進口天然氣虧損將繼續好於預期。此外，計及近期油價預測，中石油現價水平為今年預測市盈率的4.4倍及企業價值對EBITDA比率的2.1倍，維持「跑贏大市」評級，目標價5.3元。

 

中海油：受惠油價攀升產量增長等　中期純利最多升1.18倍

 

　　中海油表示，預期截至今年6月底止中期純利705億至725億人民幣，按年升112%至118%。預計上半年實現歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為698億至715億人民幣，按年增115%至120%。集團指，純利增加主要由於國際油價大幅攀升、產量增長及成本管控，公司持續加大勘探開發力度，增儲上產成效顯著。公司推行提質降本增效，成本優勢得以鞏固。

 

瑞信：料股息率達7%目標價13.3元　花旗：成本控制有效看16.7元

 

　　瑞信指，中海油中期純利佔該行對其今年純利預測的56%，料其第二季純利錄372億人民幣。雖然最近的油價調整可能對中海油構成不利影響，但其最低股息承諾意味著僅從今年上半年的股息就已獲得7%的股息率，這應為當前市場波動下的投資者提供下行保護，其在今年第一季度錄得9.7%的按年銷量增長，應可延續到今年第二季度，這有助於中海油今年的表現。由於料下半年油價為每桶95美元，已考慮了較上半年11%的跌幅，故對財年業績估算保持不變，維持目標價13.3元及「優於大市」評級。

 

　　花旗則指，中海油今年第二季的隱含純利為362至382億人民幣，大致符合該行預期的390億人民幣。中海油的桶油主要成本在今年第二季度保持良好控制在每桶31.1美元，較今年第一季度的每桶30.6美元略有上升，原因是生產稅提高。儘管今年全球石油都在談論高單位數的成本通脹，但中海油的成本控制措施一直有效，假設今年上半年派息40%，中海油中期每股派息或達每股0.6元人民幣，其年化股息收益率或達13%，予目標價16.7元，維持「買入」評級。

 

拜登未能說服沙特馬上增產　油價反彈約2%

 

　　美國總統拜登上周五(15日)抵達沙地阿拉伯展開訪問，市場預期此程為兩國修補關係的重要契機，沙國或因而提升原油產量，惟《路透》引述白宮官員透露，沙國不會馬上增產回應，仍會待8月初石油輸出國組織與盟友(OPEC+)會議後才再作公布，投資者亦質疑OPEC是否有大幅提高原油產量的空間。油價受消息刺激反彈，紐約期油升1.9%或1.81美元，收報每桶97.59美元；布蘭特期油升2.1%或2.06美元，收報每桶101.16美元。另外，重啟2015年伊核協議的談判已持續數月，目前陷入僵局，伊朗政府周六(16日)對61名美國人實施制裁，指他們支持伊朗的一個恐怖組織。

 
　　利淡油價消息方面，美國財長耶倫表示，在20國集團(G20)財長會議間隙，她與多個國家就擬議的俄羅斯石油價格上限進行了富有成效的會談。利比亞石油和天然氣部發表聲明，宣布正式恢復已中斷近3個月的港口石油出口。另疫情相關消息亦帶來不確定性。

 

溫傑：供求緊張油價回調有限　跌至90美元可部署


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指油價回調空間有限，如果對俄羅斯制裁措施落實，涉200至300萬桶石油供應，OPEC成員國中只有沙特和阿聯酋有剩餘產能，如果環球經濟沒大問題，供求仍相對緊張，踏入冬天取暖用油需求上升，如油價跌至90美元可部署，首選F三星原油期(03175)，亦可留意三桶油，如油價維持90美元，對中海油及中石油最有利。而中海油及中石油發盈喜屬意料中事，油價由去年底51美元升至今年最高120美元，已於股價反映，不過只要油價維持於90至110美元上落，料其下半年盈利仍然理想，惟如OPEC+增產、歐美經濟衰退及中國經濟反彈遜預期，油價走勢可能有變數。

 

　　中海油半日升5.15%收報9.8元，中石油升3.76%報3.59元，中石化升4.39%報3.57元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 


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