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【爛尾樓斷供風波】銀保監發聲促保交樓　內房內銀急彈富力飆近一成

18/07/2022

　　斷供爛尾樓事件發酵多日，內地銀保監終開聲，表明要千方百計推動保交樓，另據報已有多個爛尾樓項目復工，而6月房貸新增規模亦見回暖，雖野村料樓市復甦步伐緩慢，評級機構標準普爾更指若樓房銷售停滯，最少20%房企資不抵債，但連日大跌的內房今日(18日)普遍借消息大反撲，其中碧桂園(02007)升6%，富力(02777)飆9%，而受內房拖累的內銀亦見反彈。

 

(富力地產網頁截圖)

 

銀保監：要千方百計「保交樓」　人行媒體：多個爛尾樓項目復工

 

　　銀保監有關部門負責人接受《中國銀行保險報》採訪時表示，對「停貸」事件高度關注，銀保監已要求銀行保險機構積極參與相關工作機制，千方百計推動「保交樓」；指導銀行在地方政府「保交樓」工作安排的總體框架下，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，造好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付；加強與客戶溝通，依法保障金融消費者合法權益；有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組。

 

　　據人行主管媒體《金融時報》報道，近期在有關部門和房地產企業等的共同努力下，前期媒體報道涉及停工風險的多個樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來了復工的消息。其中江西贛州綠地博覽城商住小區，施工隊伍自6月以來已陸續入場開始加緊施工，贛州經開區政府將根據施工進度返還綠地(滬:600606)近4億元人民幣土地出讓金用於項目建設。河南鄭州名門翠園項目有望於8月復工，項目實控方中融信託同意釋放其抵押的在建工程用於申請開發貸。廣州奧園雲和公館的合作方綠城管理集團將於本月啟動進場；深圳佳兆業樾伴山項目表示，目前正常施工，將定期邀請業主參觀工程進展。

 

據報天津住建委摸排房地產貸款需求　6月房貸新增規模回暖

 

　　此外，據內媒《財聯社》報道，天津市住建委流出一份名為《關於摸排房地產開發企業需要向金融機構貸款情況的緊急通知》的文件。通知稱，為幫助房企解決項目建設資金困難，支持企業加快工程建設，現緊急調查摸排房地產開發項目需要向金融機構貸款情況。表格中的調查內容包括是否已逾期未交付；未到合同約定交房日期，是否存在逾期入住風險；需要的貸款金額；對接金融機構名稱；是否有抵押物等等。多家房企表示已收到相關通知，惟天津市住建委表示並不清楚。

 

　　另方面，房地產市場銷售端、融資端呈現回暖跡象。據內媒引述金融管理部門和多家銀行報道，6月房地產貸款新增規模較5月明顯提升，連續兩月環比多增。預計6月房地產貸款新增超1500億元(人民幣．下同)，較5月環比多增2500億元，其中房地產開發貸款多增1000億元，個人住房貸款多增1500億元。

 

野村：料樓市復甦步伐緩慢　首選潤地看淡私人發展商

 

　　野村發表研究報告指，6月內地產品房銷售有復甦跡象，惟仍然未足夠，數據喜壞參半。市場將在未來2至3個月持續復甦，惟由於長遠憂慮房價疲弱，以及因經濟增長放緩和失業率上升令購房者收入下滑，故復甦步伐將會是緩慢且是逐步的。而由於高線城市的房地產銷售勢頭會較低線城市更快復甦，料實際產品房銷售的數字或被國家統計局高估。


　　對於近日爛尾樓項目頻生，引發業主斷供抗議，野村指會增加買家對房產項目完成程度的關注，特別是由私人公司發展的項目，重申長遠對私人發展商悲觀的看法，同時不會預期發展商上半年業績會有重大的積極因素，料因應次季的防疫措施，他們將會向租戶減收租金。野村看好防守性強的房企，唯一首選是華潤置地(01109)。

 

標普：若銷售仍停滯　最少20%房企將資不抵債

 

　　評級機構標準普爾則指，房企透過展期方案或置換舊債換取時間，希望樓市復甦的做法，不能從根本解決過度槓桿問題，亦令部分投資者失去耐性，預期他們不會再接受進一步延期。若內房銷售於下半年至明年第一季仍然停滯，房企流動性風險將演變成資不抵債，在沒有新融資情況下，估計最少有20%房企將會資不抵債，投資者或要透過申請債務重組或以法律解決。

　　另高盛指，官方仍未清晰交代清零政策的退出時間表，加上內房近期爆出「爛尾樓」斷供問題，令行業風險揮之不去，擔心7月的經濟前景，因此將全年中國經濟增長預測調低至3.3%。大和指，關注斷供危機或蔓延至全國，大量供款人在中國經濟急速放緩及失業情況下掙扎求存，內地消費信心正下降。


溫傑：內銀風險可控偏好農行　民營房企不宜沾手

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，有機構料今次爛尾樓事件涉幾千億撇帳，惟要留意不會全落在一間銀行身上，亦不是所有人都不供款，以內銀規模之大，壞帳撥備可控，對於整體盈利影響亦可控，不會出現倒閉，而之前內銀股已累積一定升幅故借此次連串消息回吐，現時股價已反映大部分相關消息，但上升動力料比之前預期小，而現時不用急於買入，寧願等市場消化事件買貴些少，四大內銀估值較平，其中較偏好農行(01288)。

 

　　至於內房，他指暫時只留意潤地(01109)、中海外(00688)及越秀地產(00123)，任何民企都不宜沾手，因5、6月的銷售仍然很差，6、7月仍有很多內房債到期，內房債價過去一兩個星期壓力仍大，總之買內房要很揀擇，惟中海外如跌至21.5元可考慮。

 

　　今日內房股普遍反彈，其中碧桂園升6.04%收報3.51元，龍湖(00960)升4.11%報29.15元，萬科(02202)升2.94%報16.12元，雅居樂(03383)升6.94%報2.62元，富力升9.04%報1.81元，中海外升3.83%報23.05元，潤地升2.99%報34.4元。至於內銀，建行(00939)升3.06%報5.05元，招行(03968)升3.39%報42.75元，郵儲行(01658)升4.42%報5.2元，工行(01398)升2.99%報4.13元，中行(03988)升2.97%報2.77元，農行升1.99%報2.56元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 


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