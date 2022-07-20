  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

傳歐央行擬加息半厘　渣打升3%匯控可追落後？

20/07/2022

　　歐洲央行(ECB)本周四(21日)議息，料是歐債危機逾10年後首次加息，且傳或一口氣加息0.5厘，歐元兌美元升逾1%見兩周高，加息可擴闊淨息差，增加銀行淨利息收入，銀行股今日(20日)普遍造好，其中渣打(02888)更升逾3%，惟匯控(00005)最多只升逾1%。下周輪到美國聯儲局議息，雖看來加息1厘無望，但相信仍會加0.75厘，而下月初英倫銀行亦可能加息半厘，回購不斷的匯控可否追落後呢？

 

(Shutterstock)

 

ECB加息半厘機會達60%　原指較大機會加0.25厘

 

　　ECB本周四將宣布議息決策，外電報道ECB會討論加息0.25厘或0.5厘，以應付歐元區創紀錄通脹壓力。市場目前預料ECB一口氣加息0.5厘的機會達60%，高於周一(18日)預計的25%。歐元也受提振，兌美元最高升至1.0269，上漲1.2%，為7月6日以來最強，尾盤上漲0.87%，報1.0229。

 

　　歐央行目前未有回應報道。歐央行原先指7月較大機會加息0.25厘，但歐央行行長拉加德上月曾指，目前市場條件明顯不適合採用漸進主義。

 

美下周加息0.75厘機會近七成　英下月或加息半厘

 

　　另外，美國上周公布6月CPI爆升至9.1%，再創40年來高位，下周二及周三(26及27日)聯儲局議息，加息一厘呼聲極高，惟其後聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指，再加息0.75厘已非常接近聯儲局官員認為的中性利率水平，故更傾向支持加息0.75厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克亦指，希望聯儲局有序地行動。加息一厘預期下降至不足三成，加0.75厘則上升至近七成。美匯指數連續第4個交易日下跌，至106.69，是兩周低位。


　　而英倫銀行將於8月4日議息，昨日(19日)英倫銀行行長貝利表示，正考慮8月份加息50個基點，貨幣政策將使通脹回落到目標水平。英鎊兌美元上漲0.273%至1.1986。


信銀國際：料本港9月起上調最優惠利率　美最快後年才有機會減息

 

　　中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，美元和港元息差擴闊，港元拆息將持續存在上升壓力，預料9月將開始上調最優惠利率(P)，今年將加P三次，每次25基點，全年加P幅度達75基點。


　　卓亮又指，美國最新通脹數據為9.1%，但未有美聯儲官員提出加息1厘的觀點，從管理市場預期的角度來看，美聯儲7月加息75基點的機會較大；此後，加息的步伐將會放慢至50基點或25基點的傳統區間，年底聯邦基金利率將見3.5厘；然而，隨著衰退風險上升，加上今年加息幅度進取，預計此輪加息周期或有機會在2023年結束，利率最終料達4厘，往後會視乎通脹何時壓下來，最快到2024年才有機會減息。

美銀重申匯控買入評級目標價70元　摩通指英美加息支持收入復甦

 

　　美銀證券早前發表報告重申匯控「買入」評級，目標價70元。美銀估計存款利差正在恢復，迎來重大正面影響，令公司可扭轉過去15年以來零利率環境下制約，另預計公司未來3年股息將可翻一番，至2024年股息回報可達到8厘以上。摩通則認為匯控基本面保持穩定，英國或美國加息的前景應該會支持收入復甦和信貸成本正常化，另中期資本趨勢仍允許進行每年10至20億美元的股票回購，維持「增持」評級，目標價65元。

　　提到股票回購，匯控早前公布，計劃不遲於8月31日斥資最多10億美元回購普通股，此後持續不斷進行回購，昨日(19日)再在英國回購約159.35萬股，總值約831.9萬英鎊(約7838.7萬港元)，同日在香港聯交所再回購165.88萬股，總值約8077.9萬港元。前日(18日)則在英國回購約151.98萬股，總值約792萬英鎊(約7430.2萬港元)，在香港回購168.96萬股，總值約8236.4萬港元。

 

熊麗萍：加息有助匯控息差　惟續受困歐美衰退憂慮及港樓市弱

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，匯控股價升唔起，主要因擔心是否將業務分拆，另加息雖或對其息差有幫助，但同時要擔心歐美經濟放慢及衰退問題，雖其歐美業務比重不及香港及亞洲，影響相對小，但英鎊及歐元匯價會影響其美元估值及盈利，如果往後香港跟隨加息會有些幫助。另外，香港經濟雖慢慢開始穩定，但樓市仍弱，對股價沒太多催化劑，而派息又不是特別吸引，還恐防英國因經濟差要其停派息，除非分拆消息落實，或對股價帶來短暫刺激。

 

　　匯控收市升0.92%報49.25元，最多升1.54%至49.55元，成交5.84億元；渣打則升3.38%報55元，連升3日，累計升幅7.84%。至於其他銀行股，中銀香港(02388)升2.36%報28.2元，恒生(00011)升0.55%報128.3元，東亞(00023)跌0.2%報10.06元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 


其他銀行股相關新聞：
《本港樓市》銀行公會：銀行業將就住宅物業轉按新增支付安排
匯控（００００５）將於８月１日審議中期業績及會否派發中期股息
《異動股》傳ＥＣＢ正考慮加息０﹒５厘，匯控升１％，渣打升３％

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 32,857.51
    +24.97 (+0.076%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,130.84
    -9.22 (-0.223%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,522.75
    -121.71 (-0.963%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.656
變動率︰+1.821%
較港股︰+1.07%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.503
變動率︰+1.571%
較港股︰+1.54%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.667
變動率︰+1.417%
較港股︰-0.08%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.633
變動率︰+0.816%
較港股︰+0.46%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升4.570
變動率︰+2.466%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升48.441
變動率︰+1.617%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌198.680
變動率︰-1.760%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.840
變動率︰-2.054%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌109.780
變動率︰-4.323%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌37.660
變動率︰-5.306%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌91.805
變動率︰-6.341%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌41.520
變動率︰-27.476%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 09:52 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 09:52 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

自資院校收生 僅7間符預期 珠海上學年收31人
人氣文章

容我世說．張翠容

緬甸辣手處決異己，東盟未能成救世主內因 1
人氣文章

小薯茶水間

百年老茶樓「蓮香樓」結業！茶客最不捨舊式茶居風味：茶盅奉茶／點心車／大水煲沖水！回味6大蓮香樓名菜、點心
DIVA CHANNEL
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

久違的時尚Airport Style！Angelina Jolie的Valentino睡衣Look、Julianne Moore的西裝，還有連身裙，重拾旅行感覺！
人氣文章

Art & Living

在24小時都受到文化轟炸的年代，我們算是被文化氣息縈繞著？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

橫跨900年的歐洲中世紀、源自黑暗時代的時尚：愈奢華地位愈高？金色和紫色絲綢衣服只有貴族能穿？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遺傳血管水腫易誤當過敏！嚴重可致窒息？3個因素影響病發
人氣文章
腰椎僵緊疼痛？3 Steps腰部關節復康運動，椎間盤突出都適合做！ 1
人氣文章
手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法療「扳機指」？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 21:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金