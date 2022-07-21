  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中期業績恐受累內地疫情　友邦遭大行降目標價急插近半成

21/07/2022

　　今年以來恒生指數已錄逾一成跌幅，惟亦有藍籌股表現硬淨仍錄升幅，其中友邦(01299)在今日(21日)之前年內升幅仍逾半成，不過隨著大市進一步走弱，加上有大行下調其目標價，其中大摩更下調超過一成，觸發大量獲利沽盤湧現，今日股價急跌近半成，跌穿80元關，一次過失守50、100及200天平均線。值得一提，友邦將於下月25日公布上半年業績，近期已有多間大行發表報告，均擔心其業績受內地疫情防控措施影響，不過普遍仍給予目標價100元或以上，且公司自3月公布100億美元回購計劃後即密密回購，或對股價有支持。

 

(資料圖片)

 

大摩：因內地封鎖措施及延遲開放　目標價降至111元

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，預期友邦保險今年上半年新業務價值按固定匯率計算下降14%，主要是由於內地的防控封鎖措施，在香港和東盟業務的復甦幫助下，第二季度可能比第一季度有所改善，預計今年其降幅將繼續收窄，而由於中國的防控封鎖措施及延遲開放，將目標價由124元下調至111元，予「增持」評級。


　　大摩又指，美國加息或導致今年上半年的主要財務表現出現一些暫時影響，預期相關按市值計價的損失，以及與股息和回購相關的盈餘減少，將對其內涵價值增長產生一些負面影響，惟香港業務在今年首季已實現正增長，預計本地市場和澳門的MCV(內地訪客)業務將進一步改善，但其內地業務在首季仍面臨高基數問題，而次季則受到上海及北京等地封鎖措施重大影響。

 

瑞信降今年新業務價值估算　反映中國業務毛利率受壓

 

　　瑞信因應股票市場和外匯變動，將友邦2022至24年每股盈利預測下調2%，並下調了2022年新業務價值估算以反映中國業務的毛利率壓力和重新開放邊境時間估算的變化，將目標價由102元下調至100元，維持「跑贏大市」評級。


　　瑞信又估計友邦今年上半年新業務價值為16億美元，按實際匯率計算下降14%，按固定匯率下降12%，其中第二季按實際匯率計算下降7%至7.1億美元。今年上半年內含價值750億美元，較去年下半年增長3%，稅後經營利潤則為33億美元，按年增長4%；每股派息0.4港元按年增4%。

 

中金料次季內地疫情對新業務影響大　惟美銀指具長期增長潛力


　　中金則預料友邦新業務價值實質匯率計算按年跌14.6%，固定匯率計算跌12.6%；考慮到上海、江蘇、北京的新業務價值貢獻約佔中國整體業務的50%，中金預計次季內地疫情對公司的新業務帶來較大負面影響。另預計上半年香港市場新業務價值按年跌3%，對應次季按年出現雙位數跌幅。受疫情影響，預計香港代理渠道業務在今年次季受到較大衝擊，惟料澳門業務按年維持快速增長，東盟市場新業務價值按季增長有改善，將今明兩年盈利預測下調5.8%及2%，維持目標價108元及評級「跑贏行業」。

 

　　美銀證券預期今年上半年友邦以實質匯率計算的新業務價值按年下降16%。在主要市場中，受疫情防控措施和長期保障型產品需求疲軟影響，預期中國次季新業務價值表現疲軟，按年跌36%，並料今年內香港與內地未能重開邊境，不過東盟中較小規模的市場則在疫情後錄得改善，且友邦具有長期增長潛力，具有吸引力的風險報酬，予目標價100元及維持「買入」評級，為中國保險板塊中首選。

 

中信建投：料次季新業務價值跌幅顯著收窄　目標價107.2元


　　中信建投証券預期，友邦上半年整體新業務價值按年跌13%，不過單計第二季估計跌幅顯著收窄至4.8%。內地一線城市於第二季受不同程度疫情影響，令友邦內地新業務價值持續受壓，至於香港則受惠於居民疫後保險意識提高，以及銀保渠道貢獻，預期第二季持續呈恢復性增長。另看好友邦具有長期及多區域的營運能力，隨著疫情防控持續趨於常態化，部分區域逐步走向全面開放，估計其負債將會改善，維持「買入」評級，目標價107.2元。

 

　　摩通則將友邦第二季新業務價值預測由原先的8.12億美元下調至7億美元，基於實際匯率，即次季跌8%，上半年跌14%。摩通指友邦中國第二季業務顯著受阻，但注意到上海從今個月起允許壽險代理可面對面銷售，下半年具有復甦和業務擴張的潛力。另預期友邦第二季年化新保費按年僅跌5%，很大程序上獲東盟地區銷售增長支持，予「增持」評級，目標價102元。

 

3月公布100億美元回購計劃　已耗資逾百億港元回購

 

　　雖然友邦業績表現令人有些擔憂，但友邦今年3月11日公布了100億美元回購計劃，其後持續密密回購，或對股價有一定支持。友邦自3月21日首次回購以來，共耗資逾百億港元回購，次數逾80次，回購頻率相當高。單計7月份已回購2319萬股，差不多平均每日均在市場上斥資2000萬美元(約1.6億港元)回購，可見其對公司前景充滿信心，認為目前股價被低估。

 

　　友邦今日跌4.75元收報79.2元，最多跌5.23%低見78.8元，連跌3日，累積跌幅5.38%，成交30.45億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

 重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 



其他友邦相關新聞：
友邦香港推「財策精英起動計劃」，可獲高達２萬元總起動獎金
《異動股》友邦跌逾５％失守１００天線，報７８﹒９元
《外資精點》大摩降友邦目標價至１１１元，受內地封鎖措施影響

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,774.41
    -58.13 (-0.177%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,122.47
    -17.59 (-0.425%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,493.93
    -150.53 (-1.190%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升95.452
變動率︰+1.928%
較港股︰-0.26%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.676
變動率︰+1.672%
較港股︰+0.16%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.503
變動率︰+1.571%
較港股︰+1.54%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.928
變動率︰-3.810%
較港股︰-2.96%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.110
變動率︰-2.191%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌197.620
變動率︰-2.284%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌57.080
變動率︰-2.991%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.670
變動率︰-6.378%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌36.750
變動率︰-7.594%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌105.290
變動率︰-8.236%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌87.680
變動率︰-10.549%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌40.280
變動率︰-29.642%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 20:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/08/2022 08:05
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 20:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

10/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

自資院校收生 僅7間符預期 珠海上學年收31人
人氣文章

時事要聞

抵港檢疫「3 + 4」推紅黃碼配合 家居監察可外出 周五起實施
人氣文章

行政人員

招聘要與時間競賽！實行Work From Anywhere！提供海外工作機會！科企5招吸引新世代！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

一件單品化出簡約、誘人眼妝！Dear Dahlia、Three溫柔浪漫眼影盒、24K純金眼線筆
人氣文章

Art & Living

Affordable Art Fair 2022：從展出的逾千件作品中，細看我們的城市景觀、生活的小趣味
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

防水眼線筆另一用法： 點痣！看看韓星IU、Blackpink小野貓Jennie、楊丞琳如何點出性感嬌美造型！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
辦公室戀情：一起共事是方便還是危險？自己被變「前夫」，同事是姦夫，要核爆了！
人氣文章
遺傳血管水腫易誤當過敏！嚴重可致窒息？3個因素影響病發
人氣文章
最新疫情｜新增3,783宗本地個案！3名年長患者離世，均未打完3針疫苗；嘶吼症20月大女嬰情況穩定 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金