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大股東減持套現逾10億　特步曾插近9%可趁機吸？

22/07/2022

　　內地三大本土體育用品品牌之一特步國際(01368)早前發盈喜，料中期盈利增加不少於35%，隨即獲多間券商唱好，股價亦持續於高位徘徊，不過大股東卻折讓8.5%減持，套現逾10億元，今日(22日)股價曾跌近9%，惟其後跌幅明顯收窄，看來有資金跟進，是否可趁機買入呢？

 

(特步網頁截圖)

 

遭主席丁水波家族等減持　折讓8.5%涉約3%股權

 

　　特步國際獲控股股東群成投資知會，其已與配售代理摩根大通及瑞銀訂立二級大宗交易協議，合共配售公司8000萬股，佔公司已發行股本總額約3.04%，每股作價12.7元，比昨日收市價折讓8.5%，涉資10.16億元。目前預期配售事項將於7月26日落實完成。


　　群成投資由萬興國際全資擁有，後者則分別由丁水波、丁美清及丁明忠的家族信託最終擁有67%、21%及12%權益。丁水波為特步國際董事會主席兼執行董事，而丁美清及丁明忠則為公司執行董事。交易完成後，群成投資持有特步國際權益由49.72%降至46.68%。

 

特步：主品牌兒童業務索康尼表現佳　料中期盈利增不少於35%

 

　　另方面，特步於上周三(13日)發盈喜，預計中期盈利大幅增加不少於35%。集團指，盈利增加主要由於期間的綜合收入增長不少於35%，特步主品牌及特步兒童業務在產品創新、零售渠道升級及品牌知名度提升方面取得突破，零售表現令人鼓舞，從而帶來可觀的訂貨會訂單；而專業運動分部的索康尼零售銷售強勁，尤其是電子商務業務的零售表現，帶動收入錄得超過100%的按年增長。另特步主品牌零售銷售次季錄中雙位數增長，零售折扣水平為七折至七五折；上半年零售銷售增長20%至25%，零售存貨周轉約4個半月。

 

安信國際：主品牌料延續佳績看16元　招銀國際：目標價升至17.04元

 

　　特步發盈喜後獲多間券商唱好，其中安信國際稱，近年來中國一直堅持體育強國策略，相信國產運動依然是值得持續關注的賽道，未來特步有望通過多品牌布局形成協同效應，並進一步提升市場份額。而特步主品牌預計7月延續亮眼表現，同比增長超30%，隨著疫情逐漸緩解和各地促消費政策推出，預計第三季也將會有較好表現。另未來特步將持續和更多的國際品牌經銷商合作，體現了品牌力逐漸提升，門店將會入駐更多高線城市及購物中心，實現更全面的區域覆蓋，進一步拓展其渠道布局，予「增持」評級，目標價16元。


　　招銀國際則表示，對特步未來業績很有信心，因7月的零售流水增長已恢復至30%以上，全年開店數量有望超預期，另持續單價提升帶動增長和抵銷原材料成本上升的壓力。儘管公司因疫情調整了少量下半年訂貨會的訂單，但仍繼續保持全年25%至30%銷售增長的業績指引，維持「買入」評級，目標價上調至17.04元。

 

招商證券：次季銷售超預期新品牌增速驚人　目標價升至16元


　　招商證券(香港)稱，特步今年二季度零售流水(包括線下和線上渠道)同比增長15%左右，超出該行預期。另新品牌增速驚人，索康尼的零售流水在今年二季度同比增長超過100%。雖然二季度受到供應鏈問題的拖累，但海外對蓋世威和帕拉丁產品的需求仍非常強勁，而折扣和庫存狀況良好。假設今年下半年不再有重大疫情影響，管理層有信心實現先前同比超過25%的流水指引和同比25%至30%的營收增長指引，維持「買入」評級，目標價由14元上調至16元。

 

　　中信證券則稱，在流水高基數等不利背景下，特步預計中期收入與淨利潤同比均增長不少於35%，主品牌次季流水同比增長中雙位數，雙雙超市場預期。7月至今延續復甦態勢，主品牌流水同比增長不少於30%。目前公司已與寶勝等國際品牌經銷商開啟合作，加速布局高線城市，疊加近年來在產品升級、渠道改善、管理團隊優化等方面取得長足進步，跑步產品銷售及口碑持續提升，維持「增持」評級，目標價15元。

 

摩通：上半年收入純利符預期　惟目標價降至16.9元

 

　　摩通指，特步預期今年上半年收入及純利同比增長最少35%，符合該行及市場預期，維持「增持」評級，不過為反映疫情的不明朗性，目標價由17.2元降至16.9元。

 

　　另浙商證券及光大證券維持特步「買入」評級。浙商證券指特步7月開局流水亮眼，主品牌保持30%增長，全年流水增速預計達25%以上，特步15年長期耕耘跑步賽道奠定的基礎有望助力未來5年的持續增長。光大證券指，二季度特步主品牌零售流水增速環比放緩，但公司積極應對，通過電商消化庫存，渠道端嘗試與國際品牌經銷商合作、布局高線城市購物中心門店，繼續看好其受益運動健身和國潮趨勢、多品牌布局發力。

 

大和：股價現調整帶來買入機會   溫鋼城：恐估值見頂

 

　　大和指，今次是大股東繼2010年以來第二度減持，但暫時未見對特步前景及基本因素帶來重大影響，雖然減持短期會不利股價表現，不過一旦股價出現調整，可視為買入機會，主要因特步長期保持增長，在產品及銷售渠道方面持續升級，加上集團上周發盈喜，反映在第二季封控下，零售表現相對跑贏同業，重申「買入」評級，維持目標價15.8元。

 

　　不過，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，特步預測市盈率已達23倍，過去估值也於約23、24倍市盈率見頂，主席減持合理，如果失守50天線約12.58元適宜減減磅，最後支持要退至12元，該處為4月份頂位。

 

　　特步半日跌3.89%收報13.34元，最多跌8.93%低見12.64元，連跌兩日，累積跌幅6.97%，成交17.44億元。李寧(02331)則跌0.45%報66.6元，安踏(02020)跌0.87%報91.7元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 



另外，國泰君安國際投資策略師連敬涵，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評特步、中芯及港股大市，立即重溫

 



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