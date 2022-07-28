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美猛加息惟本港銀行續不加P　匯控先升後跌渣打造好　關注兩行業績

28/07/2022

　　美國聯儲局一如預期再度加息0.75厘，且9月或再大幅加息，而下周議息的英倫銀行亦料將加息半厘，惟本港銀行繼續不加最優惠利率(P)，其中匯控(00005)率先宣布維持最優惠利率5厘不變，雖然有市場人士預期港銀第三季內有機會加P，但匯控今日(28日)股價先升後跌，而渣打(02888)卻升逾1%，兩間銀行將分別於下周一(8月1日)及明日(29日)公布中期業績，對股價或更有影響。

 

(資料圖片)

 

鮑威爾稱9月或再大幅加息之後步伐減慢　9月加半厘機會達六成

 

　　聯儲局連續第二次加息0.75厘，將聯邦基金利率目標範圍調高至2.25至2.5厘，是1990年代以來最嚴厲的連續加息措施。聯儲局主席鮑威爾表示，未來的加息幅度仍然取決於數據表現及經濟狀況，但暗示下次會議(9月)異常地大幅加息可能仍然合適，惟隨著進一步大幅加息，之後的加息步伐將會減慢。


　　根據CME的美聯儲觀察工具，對美聯儲局9月會議加息50個基點的預期從周二(26日)的50.7%上升到60.9%，而對加息75個基點的預測從41.2%下降到35.2%。


巴克萊料英8月加息半厘9月再加0.25厘　摩通料歐洲今年只再加半厘

 

　　英倫銀行加息預期也升溫，行長貝利早前已稱考慮8月議息會議加息半厘。英國能源監管機構Ofgem此前表示，英國10月能源價格上限繼續上調，英國通脹在接下來幾個月很可能逐漸攀升至兩位數。這將促使英倫銀行加息態度轉為激進。巴克萊預計英倫銀行8月加息50個基點，9月加息25個基點。貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)的經濟學家Kallum Pickering則表示，考慮到貝利釋放的鷹派訊號，在8月4日和9月15日的會議上分別加息50個基點是最可能結果。

 

　　不過，摩通下調歐洲央行利率展望，指天然氣危機加上意大利政治困境，將在明年初將該地區推向溫和的衰退，並限制歐洲央行的加息路徑，隨著歐元區第四季度陷入衰退，歐洲央行今年將只會再加息50個基點，料9月和10月會分別加息25個基點，但12月不會再加息。高盛亦估計，歐元區經濟可能已經在萎縮，預計第三季和第四季GDP將分別萎縮0.1%和0.2%，在2023年才恢復增長。

 

匯豐渣打中銀香港維持最優惠利率不變　經絡料今季尾或調升

 

　　美國聯儲局再加息，本港同業拆息升勢持續凌厲，昨日(27日)一個月港元拆息升至1.3%創27個月新高，以目前大型銀行H按息率H加1.3厘計，實際供樓利率達2.61厘，升穿H按鎖息上限，不排除再有銀行提高新造按揭H按封頂息率，亦具條件季內上調最優惠利率。不過匯豐銀行最新宣布，維持最優惠利率5厘不變，港元儲蓄存款戶口利率亦維持不變，惟由明日(29日)起上調美元儲蓄存款戶口利率24.9點子。中銀香港(02388)亦宣布，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5厘及0.001厘。渣打香港則宣布，維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，短期內美國加息仍會持續，年底前聯邦基金利率有機會升穿3厘水平。而香港調升P基本上需符合3項條件：第一，一個月HIBOR較長時間維持於1.8厘以上，銀行加息壓力增加；第二，套息交易持續，銀行結餘下跌至1000億元附近水平；第三，港美息口差距進一步擴寬，在聯繫匯率制度下港有壓力跟隨。料香港加息條件已逐漸形成，下次9月份美聯儲議息將成關鍵，香港銀行有可能於今季尾調升P，預計幅度約為0.25厘左右。

 

中原按揭：最快本季港P具條件上升　畢馬威：拆息上升趨勢將持續

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳表示，在加P前，供樓利息普遍仍鎖定在封頂息率2.5%，H按升穿封頂後由銀行承擔息率上升壓力，不排除再有銀行上調封頂息，最快第三季內港P已具條件上升。她又指，由於銀行一般不會單邊加P而是上調存貸息率，尤以具指標性的大型銀行亦會顧及上調存息的成本上升壓力，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定，估計本港按息年底仍較大機會處於3%附近水平。

 

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝則指，美國息率預期將在今年餘下時間趨升，銀行業淨息差受惠於港元利率上升，而事實上香港銀行同業拆息在過去數月已有所抽升，預期趨勢將持續。惟受宏觀環境、中國房地產行業放緩及新冠疫情影響，下半年的不良貸款很可能會增加，但香港銀行的資產負債表普遍健全，應有能力應對不良貸款增長的水平。

 

匯控核心資本充足率及貸款撥備惹關注　或不會進一步回購

 

另方面，匯控將於下周一公布今年中期業績，綜合券商預測，列帳基準除稅前利潤預計為79.37至81.74億美元，同比下跌24.6%至26.8%。市場預計匯控將受惠加息帶動淨利息收入增長，但股市下跌、財富銷售疲弱及英鎊走弱等均抵銷相關利好。大摩則預計公司普通股權一級資本率低於14%，料不會公布進一步股份回購計劃。另市場將注視匯控核心資本充足率會否進一步受壓，以及貸款撥備會否因經濟環境轉變而有所上升。


渣打則於明日公布今年中期業績，綜合券商預測，法定除稅前溢利介乎23.76億至24.99億美元，按年跌2.3%至7.2%；經營收入介乎80.81億至81.31億美元，按年增長6.1%至6.7%。投資者關注渣打最新股份回購指引，瑞信曾於4月底預測渣打公布中期業績時公布額外2.5億美元的股份回購計劃，惟中金預計渣打後續回購較年初指引或有所降低。

 

瑞銀：料港銀上半年收入疲弱　林家亨：匯控下行壓力小可跑嬴大市    

 

　　另瑞銀發表最新報告指，港銀今年上半年預期受費用收入下跌拖累，行業收入勢頭疲弱，但可被淨息差改善輕微抵銷。預期除中銀香港外，行業上半年盈利將按年顯著下跌。對比同業，估計中銀香港的盈利增長會更有韌性，按年料上升5.5%，主因其於陷入困境的內房發展商的業務較少。


　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，香港銀行股主要看匯控及渣打，其中匯控應已消化之前歐洲及英國經濟或陷衰退的不利消息，股價已跌至保歷加通道中軸線，下行壓力不太大，再跌已有吸納價值。


　　匯控今日跌0.6%收報49.6元，最多升0.5%至50.15元，成交10.25億元。渣打則升1.54%報55.9元，中銀香港跌0.69%報28.85元，恒生(00011)跌0.86%報127.5元，東亞(00023)跌0.59%報10.08元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 



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