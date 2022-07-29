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太航績優兼派息大增股價飆近一成　仲有哪些航運股值博？

29/07/2022

　　供應鏈斷鏈問題今年繼續影響全球經濟，由於運費上漲，近期已有多隻航運股發盈喜，太平洋航運(02343)最新公布中期業績，純利升1.9倍，派息比去年大增，連特別息共派52仙，周息率達15厘，獲大行唱好，今日(29日)逆市飆近一成。航運股一般都估值偏低但派息高，不知還有哪些可考慮買入呢？

 

(下載自太平洋航運網頁)

 

太航中期純利升1.9倍　連特別息派52仙周息率15%

 

　　太平洋航運截至6月30日止中期純利4.65億美元，按年升1.91倍；每股基本盈利9.53美仙；期內營業額17.23億美元，按年升50.85%。派中期息35港仙，及額外特別股息17港仙，按昨日(28日)收市價3.43元計，周息率約15%，去年則只派中期息14港仙。

 

　　集團稱，上半年業績是歷來最佳中期業績，小宗散貨貨運市場受全面的全球商品需求所推動，而船隊低增長及船隊效率持續不足亦成進一步助力，令小宗散貨租金繼續得到支持。惟鑑於全球經濟回軟，預計下半年的乾散貨運需求將會放緩，惟繼續維持相對穩定，主要由於穀物市場出現季節性因素、發電所用煤炭需求上升，以及全球基礎設施投資持續。

 

匯證：維持2022至24年派息比率80%預測　惟目標價降至6元

 

　　匯證發表研報指，太平洋航運上半年錄基本溢利4.57億美元，按年增長超過3倍，這受益於日均租金盈利表現強韌，及表現優於市場基準利率。集團中期連特別息派6.62美仙，派息比率達75%，按年增約21個百分點，但稍較該行預料的80%為低，維持2022至24年派息比率80%的預測，股息率料介乎23%至26%。由於可轉換債券稀釋和更高的中期股息支付，將其目標價由6.5元下調7.7%至6元，重申「買入」評級。

 

　　匯證又指，有別於由2023年開始對產能過剩的集裝箱運輸憂慮，乾散貨對供需平衡具有能見度，趨勢能延續多年。太航表示，下半年通脹和衰退風險上升，否則這將是一個乾散貨貿易的傳統旺季，惟太航仍有潛在催化劑，包括中國重新開放經濟活動，放寬防疫措施並加強基礎設施支出，可能會推動更多乾散貨貿易，並減少與船員相關的隔離費用，而由聯合國磋商的烏克蘭穀物出口協議，可能會推動未來4個月額外增加2000萬公噸的裝載量。

 

大和：全年業績或續派特息　美銀：派息令人驚喜目標價7元


　　大和則指，太航上半年盈利表現勝預期。由於二手船價較高，以及公司對貨船規劃持觀望態度，可見短期資本開支有限，加上現時集團有淨現金6890萬美元，有信心維持高派息比率，全年業績或續宣派特別息。雖然行業短期不確定性仍存，但管理層對貨船供應看法正面。相信俄烏糧食運輸續支持公司船隻按時租用盈利(TCE)，上調2022至24年每股盈利預測22至24%，以反映上半年業績強於預期等因素，另因股價於近期調整及高股息率，評級由「跑贏大市」升至「買入」，同時目標價由3.75元升20%至4.5元。


　　另中金維持太航「跑贏行業」評級，由於供需關係繼續向好，上調2022/23年淨利潤預測，目標價5.37元。而公司上半年分紅的股息率已達15%，保守假設全年分紅比例為50%，則2022年股息收益率為21%，若全年參考上半年分紅75%則股息收益率可達30%。另外，二季度以來受疫情影響，相關乾散貨需求減弱，同時受俄烏衝突影響黑海地區糧食出口減少，導致運價回調，但下半年乾散貨航運旺季仍有三大因素值得期待，包括下半年美洲糧食出口旺季，歐洲由於能源缺口而增大煤炭進口，中國穩增長政策對於乾散貨需求的支撐。

 

　　美銀證券則指，太航中期業績創新高，上半年基本純利4.58億美元好過預期，派息比率高達75%令人驚喜，雖管理層料下半年現貨市場將較疲軟，令市場樂觀情緒有所減弱，但重申「買入」評級，目標價維持7元不變。

 

中遠海控中期料多賺75%　海豐料中期純利增逾倍1月曾派特息


　　另方面，中遠海控(01919)日前發盈喜，預計中期純利約647.16億元(人民幣，下同)，較2021年同期增加74.5%。集團仍看好航運前景，指全球貨櫃運輸市場的供求關係較為緊張，主幹航線出口運費保持高位運行。而集團近年已受惠航運好景氣，上年度純利892.9億元，按年升約8倍，派每股末期息0.87元。中遠海控預期市盈率只約1.5倍，且手頭資金充裕，有條件大派高息，2021年度末現金及銀行結存合計為1779億元，資產負債率降至56.76%，資產負債表未分配利潤達277.8億元。


　　另一航運股海豐國際(01308)表現更佳，預期中期純利增1.4倍至約11.7億美元。集團指主要因亞洲區域內供求關係持續改善導致運價大幅提升，以及持續在亞洲市場擴展業務。集團去年盈利已受惠疫情下運費飆升，按年增2.3倍至約11.63億美元，派末期息每股1.4港元，期內收入約30.1億美元，按年增約78.8%，毛利率則由26.4%升至43.8%。另集團於今年1月中派特別股息每股0.8港元，集團財務亦相當健康，2021年度股東權益回報率由近30%大升至77%，邊際利潤率由21%升至39%，總負債對股東權益比率由49%降至36%。

 

瑞信首選海豐東方海外　摩通最看好中遠海控


　　此外，瑞信早前發表報告指，進入7月後航運行業費率大致維持穩定，但由於貿易前景不明朗，有強勁資產負債表、派息及更具韌性亞洲市場的企業相對更有吸引力，行業首選海豐國際，其次東方海外(00316)，最後為中遠海控。摩通則繼續認為航運業在今年下半年至明年行業供需良好，保留對航運股積極看法，最看好中遠海控，其次東方海外，季績預告均遠勝預期，維持兩股「增持」評級。

 

溫鋼城：佩洛西訪台恐影響航運股　惟中遠海控11.5元可買入


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目則指，美國眾議院議長佩洛西擬訪台，航運方面可能受影響，記得之前立陶宛挺台灣挑釁內地，當時內地禁立陶宛相關產品入境中國，於立陶宛加工的歐洲公司亦受累，如果佩洛西真的訪台，內地或在台灣海峽軍演，封鎖海峽料對航運股有些影響，其中中遠海控近期股價只是炒波幅，沒太大方向，但現時出現一條小小上升軌，如於上升軌底部出手較安全，可於11.5元買入，10.5元止蝕。

 

　　太平洋航運收市升9.04%報3.74元，成交5.32億元，東方海外升3.72%報273元，中遠海控升1.21%報11.74元，海豐國際跌0.37%報26.65元，中遠海能(01138)跌2.88%報5.4元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

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