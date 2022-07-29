  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【匯控預測】分析料匯控中期稅前利潤跌逾兩成　或不會進一步回購

29/07/2022

　　匯控(00005)將於下周一（1日）公布中期業績。市場預期匯控今年上半年列帳基準除稅前利潤介乎79.4億至81.7億（美元．下同），較去年同期108.39億元，按年下跌24.6%至26.8%。單計第二季，預計列帳基準稅前利潤錄約38億至39億元，較去年同期50.39億元，按年跌22.6%至24.6%。

 

（資料圖片）


　　據《彭博》綜合券商預測，單計第二季，集團經調整稅前利潤介乎32.52億至44.93億元，較去年同期55.6億元，按年跌19.2%至41.5%，中位數為約35.65億元，按年跌35.9%。以此計算，料上半年經調整稅前利潤約91.25億元，較去年同期119.5億元，按年跌23.6%。

　
次季預期信貸損失撥備拖累盈利表現 料派中期息7至8美仙

　
　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期匯控中期業績表現將會「幾差」，預期在加息環境下，該行的利息收入將會錄得按年及按季增長，但在其他收入方面，如佣金收入，則擔憂或出現明顯倒退，因市況波動，來自俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務或未能「賺咁多」，而今年第二季不少本港銀行分行亦要關閉，故料理財產品銷售方面將錄大顯倒退，將拖累匯控其他收入的表現，料其收入變化不大或錄輕微升幅。


　　他指出，市場預期匯控第二季預期信貸損失（ECL）將錄7至8億美元的撥備，故即使其收入持平增長，料上述撥備將會影響其列帳基準稅前利潤的表現，預期匯控的營運成本也會上升，料第二季匯控列帳基準稅前利潤錄約38億至39億美元，按年將錄逾兩成跌幅，預期中期派息7仙至8美仙，認為匯控難以大增派息，「但派得少過舊年又好難解釋」，而市場亦關注其普通股權一級資本率（CET1）的情況，認為匯控未必能作出進一步的回購。

　
分拆亞洲業務將減少匯控自身資產規模及盈利

　
　　對於中國平安(02318)要求匯控考慮以分拆亞洲業務獨立上市等方式改善回報，他表示，儘管匯控把業務焦放在亞洲，但認為匯控不可能作上述分拆，除了匯控管理層早前已表示不會作上述分拆外，指匯控的賣點為全球化，分拆將使匯控失去全球布局的優勢，而且匯控規模龐大，分拆將需要不少時間及成本，亦認為分拆亞洲業務將減少匯控自身的資產規模及盈利，或使其信貸評級受到影響，有可能使旗下的債券也受到影響，形容為「牽一髮而動全身」。


　　他續指，平保的舉動很正常，因亞洲業務的股本回報率（ROE）較高，分拆這部分業務上市將會帶動估值上升，亦認為匯控短時間內不會再提遷冊，預期短期內匯控股價將會跟隨大市走勢，「無乜方向」，因為其業績乏善可陳及預期缺乏回購動作等，對股價不會有太過利好或正面消息。

　
匯控或未能進一步回購股份

　
　　多家券商均預測匯控上半年列賬基準除稅前利潤跌約25%，其中，高盛估計匯控半年列帳基準除稅前利潤按年跌25%至80.9億元，列帳基準收入為251.5億元，按年跌2%。次季淨利息收入料升10%，而季內淨息差將按季擴闊9點子，較首季的按季擴闊7點子加快。


　　另外，摩根士丹利表示，基於匯率的影響，預計匯控第二季普通股權一級資本率（CET1）將低於14%，料為13.7%，亦不預期再公布進一步回購股份。該行估計匯控上半年匯控列帳基準除稅前溢利81.74億元，按年跌24.6%，而第二季淨利息收入料升逾9%至72億元。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

169.900

異動股

02768

佳源國際控股

0.230

異動股

00175

吉利汽車

16.980

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.400
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.229
  • 00175 吉利汽車
  • 17.040
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.640
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 220.600
股份推介
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.880
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.300
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.890
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.650
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 69.750
  • 目標︰$86.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.650
  • 00700 騰訊控股
  • 294.800
  • 00388 香港交易所
  • 344.600
  • 00001 長和
  • 52.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.400
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 39.650
  • 目標︰$43.50
  • 01373 國際家居零售
  • 2.990
  • 目標︰$3.20
  • 01038 長江基建集團
  • 49.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/08/2022 09:42  《異動股》理想(2015)挫近6%，新能源車7月銷量按月下跌

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月CPI同比漲幅續擴至2.7%，低於預期

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月PPI同比漲幅收窄至4.2%，顯著低預期

10/08/2022 09:21  【大國博弈】美國總統拜登簽署520億美元晶片法案

10/08/2022 09:02  金管局紐約時段承接近15億港元沽盤

10/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

10/08/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】大摩升中電評級至持平，交銀首予商湯跑贏大市

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
品味生活
生活
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售說話技巧心得（下）：避免講多錯多！點解要戒講「意思即係話」、「簡單啲黎講」？
人氣文章

時事要聞

抵港檢疫「3 + 4」推紅黃碼配合 家居監察可外出 周五起實施
人氣文章

健康解「迷」

夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

罐頭沙甸魚健康嗎？營養師：可改善骨骼健康、保護心臟！但有一類人忌食
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：市場淡靜，趙無極版畫、蕭勤油畫轉手難有盈利？忍手價格可能一跌不起？藝術品交給拍賣行和畫廊轉售有甚麼分別？
人氣文章

Art & Living

離婚不是失敗，而是再贏一次的機會？被人形容劇情狗血的《再婚上流》，卻道出了赤裸裸的現實
健康好人生 Health Channel
人氣文章
MIRROR演唱會突發意外，作為觀眾、支持者、表演者、製作單位，該有甚麼反思？
人氣文章
手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法療「扳機指」？ 新文章
人氣文章
我們真的了解COVID 19嗎 ?
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 10:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2022 10:29
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金