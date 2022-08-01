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《午市前瞻》恆指短線料19500有支持，阿里只宜超短線部署

01/08/2022

　　恒生指數半日收報20091，跌65點或0.32%，主板成交644.1億元。恒生中國企業指數報6880，跌5點或0.08%。恒生科技指數報4339，升8點或0.19%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報302.8元，跌4元或1.3%，成交60.29億元;阿里巴巴-SW收報91.05元，跌2.05元或2.2%，成交47.59億元;美團收報180.9元，升4.6元或2.61%，成交19.05億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(阿里巴巴全球創新計劃網截圖)

 

張智威：利淡因素已逐步反映


　　港股上個交易日挫466點，今天就延續跌勢，低開129點報20026，早段更一度失守20000心理關口。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指7月份挫逾1700點，主要受內房斷供「爛尾樓」消息、科網股監管、中概股退市等因素拖累，惟有關負面因素已逐步反映，暫時亦未見有重大利淡消息。他續指，部分重磅股如匯控(00005)、阿里巴巴(09988)將於本星期公布的業績，除非「成績表」令市場非常震驚，否則恒指有望在19500水平有支持。


阿里94元可食胡


　　阿里巴巴於上周五(29日)被美國證交會依《外國公司問責法案》認定為「委員會認定的發行人」，意味證交會認為美國上市公司會計監督委員會(「PCAOB」)，無法完全檢查或調查阿里在截至2022年3月31日止財年使用的註冊會計師事務所的審計底稿。


　　阿里股價受壓，低開5.37%報88.1元，一度跌至87.87元，惟其後跌幅曾收窄至不足2%。張智威認為，早前阿里獲神秘大戶接力將850億大貨移往香港，又申請改變在港上市地位為主要上市，已反映公司已就美股退市做好準備。他又提到，阿里在港作主要上市後，要看能否納入港股通，流程需至少半年以上，屆時才能反映北水對阿里的支持程度，中長線股價未必太淡。


　　另外，阿里將於本周四公布截至今年6月底首財季業績。張智威表示，市場大多預期阿里業績會倒退，夾雜《反壟斷法》罰款、阿里雲資料外洩、馬雲放棄螞蟻集團控制權的傳聞等利淡因素，投資者宜作超短線部署，可於現價買入博反彈，並於94元食胡。

 

 

被美國證交會列預摘牌名單，阿里今早曾大跌5.7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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