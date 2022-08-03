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台海局勢緊張金價五連升　惟受制加息或跌至1600美元　金股普遍下挫

03/08/2022

　　近期由於地緣緊張局勢及對美國可能陷入衰退憂慮，增強了黃金的避險吸引力推高金價，而美國眾議院議長佩洛西昨晚(2日)訪台，台海局勢緊張，俄烏局勢亦未見緩和跡象，令金價連升5個交易日，逼近1800美元大關。惟多名美國聯儲局官員發表鷹派言論令美元反彈，金價升勢受阻，紐約期金隔晚最終只微升0.1%，收報每盎司1789.7美元。今日(3日)港股金礦股不見受金價連升多日刺激普遍下跌，其中已升至多月高位的招金礦業(01818)更回吐逾4%。

(招金礦業網頁截圖)

 

佩洛西訪台解放軍圍島軍演　俄批美直接參與烏克蘭戰爭


　　佩洛西昨晚訪台，解放軍東部戰區決定在明天(4日)中午至下周日(7日)中午，在台灣島周邊6個海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。另中國外交部副部長謝鋒深夜緊急召見美國駐華大使伯恩斯，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，指佩洛西蓄意挑釁玩火，性質極其惡劣，後果極其嚴重，強調絕不會坐視不管。有分析指台海局勢令投資者避險情緒上升，並加劇他們對全球經濟前景，及通脹惡化的擔憂。有資金憂慮台海局勢，轉移低撈黃金。

 

　　另外，俄烏局勢也不見緩和跡象。俄羅斯昨日指摘美國直接參與戰爭，緣於烏克蘭軍事情報副主管Vadym Skibitsky告訴英國《電訊報》，美國和烏克蘭的情報官員在襲擊前進行磋商，華盛頓對預定目標擁有實際否決權。美國則將前奧運體操運動員卡巴耶娃(Alina Kabaeva)列為制裁目標，指其是親克里姆林宮的傳媒集團National Media Group負責人，還對俄羅斯主要鋼鐵生產商MMK和一些知名商人實施制裁。另七國集團(G7)外長表示，正考慮限制俄羅斯石油收入的選項，包括阻止運輸俄羅斯石油，除非遵守價格上限機制。

 

多名儲局官員發表鷹派言論　9月加息0.75厘預期升溫美元反彈

 

　　此外，美國聯儲局官員表態支持繼續推行鷹派貨幣政策，促使投資者削減對明年減息的押注。三藩市聯儲行長戴莉(Mary Daly)表示抗通脹遠未到尾聲，不支持明年轉向減息，芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)也暗示需要在明年繼續加息以遏制通脹壓力，克里夫蘭聯儲行長梅斯特(Loretta Mester)則認為需要數月證據表明通脹已見頂，才能結束加息周期。

 

　　另數據顯示美國勞動力市場依然吃緊，市場對美聯儲9月加息75個基點的預期升溫，美元昨日自低位反彈，美匯指數紐約尾盤上漲0.84%報106.34，金價升幅受阻，隔晚紐約期金微升0.1%，收報每盎司1789.7美元。

 

瑞銀：受累利率上升美元走強通脹消退　料金價下半年跌至1600美元


　　瑞銀不太看好金價，早前把金價今年9月底和12月底的預測值下調到每盎司1600美元，先前預測值分別為1800美元和1700美元，預估金價將在今年下半年下滑與觸底。


　　瑞銀指，未來3到6個月美國實際利率持續上升、美元走強以及通脹消退將拖累金價下挫，從歷史經驗來看，金價往往在經濟放緩的早期階段承壓，而隨著通脹風險在今年下半年消退，預計實際利率將進一步走升，黃金ETF將進一步出現平倉賣盤。不過，隨著美聯儲立場轉鴿和美元回軟，預計2023年將是購買黃金較佳時機。

 

瑞信：料招金受惠海域金礦產能提升　目標價8.9元

 

　　不過，如仍看好金價，哪隻金礦股值博呢？其中招金礦業為純黃金礦商，而非如其他金礦股為黃金加銅礦商，盈利對金價轉變最為敏感。瑞信發表最新報告，維持招金礦業「跑贏大市」評級，目標價8.9元。瑞信指，由於市場預計美聯儲將在明年初至中期減慢加息步伐，金價面臨的壓力較小。另分析顯示，若金價上升5%或10%，將分別帶動海域金礦的盈利增長9%或19%。海域金礦去年7月取得採礦許可證，計劃明年量產，估計產能提升期約12個月，產能將增至約每年7至10噸，當產能全面利用，預計不僅會大幅增加招金的黃金產量，同時可提高其利潤率。

 

　　另方面，高盛早前下調今明兩年倫敦金屬交易所(LME)銅價預測27%至29%，今年預測由每磅5.39美元降至3.84美元，明年由每磅5.44美元降至3.99美元；同時相應下調上海期貨交易所今明兩年銅價預測，至分別每磅3.86美元及4.01美元。相應下調紫金(02899)今年至2025年盈利預測5%至23%，反映銅價預測下降，及由於能源通脹令銅生產成本增加。雖維持於「確信買入」名單內，惟目標價由18元降至16元。

 

熊麗萍：金礦股不完全與金價掛勾　金價受制加息因素

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目則指，招金礦業宜先減磅，雖然在概念及氣氛上金價上升利好黃金相關股，但能否受惠金價要看其所產黃金質素及開發成本，如成本高金價雖升毛利一樣受壓，如純看好金價買ETF較直接，金礦股不是完全與金價掛勾。另現時已不止黃金可避險，之前因俄烏衝突金價也只是短暫上衝；因買金無息收，加息自然對金價後市不利。

 

　　招金現(1:30pm)跌4.27%報7.18元，紫金升0.46%報8.81元，山東黃金(01787)跌0.45%報13.36元，中國黃金(02099)跌0.48%報20.8元，SPDR金ETF(02840)跌0.19%報1294元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉



重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

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