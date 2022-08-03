美加緊制裁反促發展晶片業？ 晶片股抽升中芯曾飆一成

中芯國際(00981)有指已成功提高生產技術，正付運使用7納米技術製造的比特幣採礦晶片，美國隨即加緊制裁，繼通過晶片法案，最新擬禁出口先進晶片開發必需設計軟件，晶片股今日(3日)反而於中午收市前突然抽升，其中遭高盛降評級及目標價的中芯不獨終止三連跌，股價由近3個月低位反彈，午後最多漲9.8%高見17.06元。晶片股突抽升相信因大陸對台灣經濟制裁，市場料台半導體業或受損，而內地或加快發展本地晶片業，另有分析指或憧憬在晶片法案下內地企業唯有改用國產晶片，但在中美關係惡化下股價升勢能否持續成疑。

(中芯國際官網截圖)

美擬禁開發先進晶片所需軟件出口中國 料未來幾周內實施



美國政府早前已禁止製造商在未經許可的情況下，向中國晶片公司出售可用於製造10納米及以下晶片的多數設備。外電最新又引述美國科技新聞網站Protocol報道指，拜登政府擬要求商務部發布新規則，禁止出口開發先進全環繞柵極(Gate-All-Around)晶片所需設計軟件予中國。美國管理和預算辦公室正在審查這一限制措施，預計將在未來幾周內實施，目標是禁止向開發人工智能應用的中國公司出售此類設計工具。

美國晶片法案通過 禁受補助企業在中國建廠或擴產

另外，美國晶片法案近日獲參眾兩院議員通過，待美國總統拜登簽署後便正式完成立法程序。法案提到美國將為半導體產業提供逾520億美元的補貼和稅務優惠，吸引半導體廠商在美設廠投資，且法案禁止受補助企業於未來10年在中國或其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。受惠法案的半導體廠商包括美國公司英特爾，以及總部位於台灣的龍頭大廠台積電，至於南韓兩家頂尖半導體公司三星和SK海力士，據報也因為要靠美國設備和技術生產尖端晶片，而不得不審視在中國的投資，選擇站於美國的一邊。

大陸對台制裁台半導體業或受損 內地或加快發展本地晶片業



針對美國眾議院議長佩洛西訪台，大陸對台灣經濟制裁。繼早前大陸海關總署禁止一百多間台灣食品生產企業的產品進口後，大陸商務部今早公布，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣地區出口，相關措施自今日起實施。另海關總署再公布，今年6月從台灣地區輸入大陸冰鮮白帶魚和凍竹筴魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性，為防範風險，依據相關法律法規和標準，決定自即日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入大陸。台灣的行政院農業委員會證實，被大陸列入暫停進口的品項多達600多項。一連串制裁措施引發市場預期台灣半導體行業可能受損，強化國產替代概念。

另佩洛西今日上午與台積電董事長劉德音對話，引發市場對內地半導體產業發展憂慮，惟據《彭博》報道，現時台灣製造晶片一半是直接或經香港出口到中國，有分析估計，在現時局勢下，內地或加快發展及投資晶片業，作為行業龍頭的中芯相信可以受惠。

高盛：需求放緩利潤增長慢 降中芯評級至中性目標價降至20.2元

此外，高盛發表最新報告，將中芯評級從「買入」下調至「中性」，主要由於行業的下行周期以及對智能手機和消費電子產品的需求放緩，近期利潤增長緩慢，目標價由24元下調15.8%至20.2元。



不過，高盛又指，中芯在功率半導體和汽車領域的敞口有限，而該兩個行業在行業低迷時期將獲得更強勁的增長，且具有相對彈性。雖預計中芯的產能利用率將從今年第一至第三季高於90%放緩至今年第四季至明年第二季的80至85%，但預期智能手機和消費電子產品庫存被消化後，盈利增長將從2023年下半年重拾動力。

黃偉康：憧憬內地企業改用國產晶片 惟中美關係鬧僵恐影響需求



安里控股主席兼行政總裁黃偉康於今日《hot talk 1點鐘》節目指，比較先進的晶片技術內地一直追不上美國，近年內地雖積極追趕但看來不容易，不過就算美國晶片法案通過，美國未必有足夠人手做，料中端技術晶片生產仍需外判予內地、台灣或其他亞洲公司。今日中芯突急升，應是由於憧憬因為晶片法案，內地企業要用回內地晶片致需求大增，但料現有產業鏈不易有大改變，反而要留心中美兩大經濟體關係鬧僵，全球經濟增長恐繼續放緩，從而影響對電腦、晶片的需求。



中芯今日收市升4.12%報16.18元，最多升9.78%高見17.06元，成交10.55億元。華虹(01347)則升2.66%報23.2元，上海復旦(01385)升7.35%報31.4元，宏光半導體(06908)升0.56%報3.59元。ASMPT(00522)曾升1.12%至62.95元，惟最終收跌0.56%報61.9元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉







重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此





其他中芯相關新聞：

《盤後部署》佩洛西訪台期間晶片股熱炒，中芯炒作味濃不宜大注博

《異動股》中芯午休前急升逾８％，白宮擬禁晶片開發必需軟件出口

《異動股》中芯午前拉升近５％，拜登擬禁晶片開發必需軟件出口





【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動