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溫鋼城：阿里績後缺催化劑　料80-100元區間上落

05/08/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　阿里巴巴(09988)首季收入按年倒退，為上市以來首次。雖然表現勝市場預期，但部署仍須審慎？科技股屢被傳出減持消息，二線科技股能否部署？英倫銀行一如預期加息0.5厘，但預計英國將陷入經濟衰退，對滙控(00005)等銀行股有沒有啟示？

 

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