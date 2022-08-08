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檢疫酒店隔離放寬國泰上揚　消費券發放　惟通關無期餐飲零售股炒唔起

08/08/2022

　　行政長官李家超今日(8日)宣布放寬入境檢疫安排，本周五(12日)起7日檢疫酒店隔離改為「3+4」，另昨日(7日)政府發放第二階段消費券，今日本地餐飲及零售股雖然大多造好，但不見大升，其中周大福(01929)只升約1%，大家樂(00341)更下跌，可能因消費券以往提振消費作用短暫，加上通關始終無期。反而部分旅遊相關股借勢炒起，國泰(00293)最多升逾3%，東瀛遊(06882)升逾一成。

 

(資料圖片)

 

周五起7日檢疫酒店隔離改為「3+4」　4日家居監測可上班


　　本屆政府7月上任後為應對新冠疫情成立「應對疫情指導及協調組」，由行政長官監督，李家超今日召開首次記者會，公布從海外、台灣機場抵港人士，由本周五起，7日檢疫酒店隔離改為「3+4」，即3日酒店隔離及4日家居隔離。4日家居醫學監測可以外出，但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括酒吧、遊戲機中心、安老院舍、殘疾人士院舍和學校等，亦不能參與除去口罩的活動，每日快測陰性則可乘搭交通工具、上班、進入商場和街市等。


　　政府會同時推出「紅黃藍碼」，檢疫人士若確診會被給予「紅碼」，禁止離開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。

 

張智威：市場憧憬11月全面撤銷隔離　國泰績前可買入一博

 

　　信誠證券聯席董事張智威於今日《hot talk 1點鐘》節目指，單靠7日變「3+4」影響不大，旅遊相關股也只是借勢炒，主要是市場憧憬今日一小步可能是將來一大步，11月可能全面撤銷隔離政策，其中國泰由今年1月6.5元抽升至現時8元以上，加上油價由130美元跌至90元以下，如兩日後公布業績對辦，股價有機會上望10元，可於績前買入一博。

 

飲食業：消費券帶動生意增15%   陳茂波：帶來乘數效應助提振經濟

 

　　政府已於昨日發放第二階段消費券，香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目表示，消費券帶動下，飲食界整體生意增長接近15%，特別是酒樓及中小型食肆的午市生意較理想，但晚市堂食的生意則相對放緩，而過去一段時間經濟並非理想，市民出外消費較慎重及節約。批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，昨日市面消費氣氛明顯較好，上午人流已多了三成幾，整體生意額均勝上星期，不過今次消費券分期發放，較不利中高價貨品銷售。

 

　　財政司司長陳茂波在網誌表示，隨消費券發放，會有130億元消費力注入本地零售及餐飲市場，相信連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場疊加優惠及消費者加碼消費，將可增強消費券帶來的「乘數效應」，對本地經濟提供一定提振作用。另政府統計處近日公布，今年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為220億元，按年跌5.5%。政府發言人表示，受惠於本地疫情大致緩和、社交距離措施繼而逐步放寬及消費券計劃的提振作用，食肆業務在第二季顯著改善。經季節性調整後，食肆總收益價值較上一季的低位強勁反彈51%，按年跌幅也大幅收窄。

零售協會：消費券提振作用短暫　加息及地緣政治影響浮現

 

　　不過，香港零售管理協會表示，今年6月總零售銷貨價值按年下跌1.2%，上半年跌2.6%，較2018年同期下跌超過三成，反映整體零售市道與正常水平仍有一大段落差，相信主要是因為第一期消費券的帶動力至6月已變得輕微，再加上經濟疲弱，令市民消費謹慎。零售商寄望8月消費券能再度為業界注入新動力，但相信提振作用只能維持短時間，並將會逐個星期遞減。

 

　　協會又指，政府公布預估本港第二季生產總值較上年同期實質下跌1.4%，已是連續兩季下跌，反映外圍經濟及地緣政治對本港的影響已浮現，加上美國加息趨勢，造成港匯波動和香港股市動盪，將進一步削弱市民消費力和購物意欲。

 

羅兵咸料下財年不再派消費券　零售復甦視乎通關時間

 

　　羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合伙人鄭煥然預期，政府下一個財年不會再派消費券，因為政府本意是協助疫情下的零售商，當未來疫情放緩，相信不會因為未有旅客來港而派發消費券。至於零售銷售額會否回到4000億的水平，他表示，料局部通關後保守預測金額可達3700億元，如11月有很大幅度通關，最終金額會更高。

 

　　本地餐飲股今日，大家樂跌0.83%收報11.9元，大快活(00052)升0.45%報13.26元，敘福樓(01978)升1.09%報0.93元，譚仔國際(02217)升0.35%報2.84元，太興(06811)升1.94%報1.05元。至於零售股，莎莎國際(00178)無升跌報1.34元，佐丹奴(00709)升0.54%報1.85元，周大福升1.11%報16.4元。另商場收租股方面，領展(00823)無升跌報66.1元，九置(01997)升0.79%報38.1元。旅遊相關股方面，國泰升1.42%報8.59元，東瀛遊升14%報0.57元，香格里拉(亞洲)(00069)升0.47%報6.48元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

信誠證券聯席董事張智威，今午在【hot talk 1 點鐘】點評利福及港股大市，立即重溫

 

 

 

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