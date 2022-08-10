7月銷量下跌兼內地經濟數據遜預期 新能源車股下挫蔚小理最傷

乘聯會公布7月新能源車銷量按月跌8.5%，加上內地7月全國居民消費價格(CPI)及工業生產者出廠價格(PPI)遜預期，今日(10日)汽車股連同多個消費類板塊捱沽，「蔚小理」插逾半成最傷，或與其早前公布7月銷量按月跌20至25%有關，其中小鵬汽車(09868)更遭麥格理大削目標價兼降評級，另有大行預料下半年電動車銷量放緩，行業呈消費降級趨勢，比亞迪(01211)股價亦跌4%。

(小鵬汽車網頁截圖)

乘聯會：7月新能源車銷量按年增近1.2倍 惟按月降8.5%



乘聯會數據顯示，7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬架，按年增長117.3%，惟按月下降8.5%。7月新能源車國內零售滲透率則達26.7%，較2021年7月14.8%的滲透率提升11.9個百分點。其中比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位，而以奇瑞集團與廣汽集團(02238)為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。



乘聯會指，目前油價持續高位，有利於新能源車的增長，而新能源新品持續推出，覆蓋廣泛的價位段和產品特點，各主流廠商的推廣積極性處於高位，增程等插混車型在市場面的接受度也有所提升。2022年中國新能源車總體進度已超過乘聯會去年末550萬輛乘用車的預測，因此謹慎的看，目前需要調高新能源乘用車預測50萬輛到600萬輛，四季度初仍可能調高預測。

內地7月CPI及PPI遜預期 市場憂經濟未能擺脫收縮風險

國家統計局公布，7月CPI同比上漲2.7%，漲幅較6月擴大0.2個百分點，為連續第二個月漲幅擴大，惟仍低於市場預期的漲2.9%。另7月PPI同比上漲4.2%，漲幅較6月大幅收窄1.9個百分點，為連續第九個月漲幅回落，創2021年2月以來17個月新低，亦顯著低於市場預期的漲4.8%。CPI及PPI差過預期，市場憂慮中國經濟未能擺脫收縮風險，中國全年GDP目標亦由「保5」下調至「保4」。

蔚小理7月銷量按月跌20至25%被爬頭 理想ONE起火原因未明

另方面，蔚來(09866)、小鵬及理想(02015)早前公布7月銷量分別為10052輛、11524輛及10442輛，比6月下跌22.4%、24.6%及19.8%，令市場失望。不要忘記，上海早在5月復工復產，6月復產後銷售已全面反彈，加上7月有購置稅減半的利好政策支持，但蔚小理卻未能保持反彈勢頭，似乎尚未解決自身供應鏈緊張的問題。而同時期的二線新勢力如廣汽旗下的埃安、哪吒及零跑，卻分別再錄3.8%、6.6%及6.9%增長，且數量上已全部爬過蔚小理頭，單是埃安的25033輛，已是小鵬銷量逾兩倍，可見行業正快速復甦下，蔚小理銷售卻相對失色。

理想新能源車安全問題最近也引發市場關注，早前一輛理想ONE汽車在成都高速公路上起火燒成光架，雖然理想發布說明稱，車艙在短短9秒內發生這樣大的火勢，不是由車輛自身原因造成，懷疑車內存在易燃易爆物品並被引燃，但目前事件由消防部門介入調查，正等待調查結果。

里昂籲買入理想目標價190元 麥格理大削小鵬目標兼降級

不過理想汽車近日仍獲大行唱好。里昂發表報告，預計理想第二款車型L9將憑借其智能設計和具吸引力的價格，繼續吸引家庭消費者。公司5月總體交付1.1萬架車，顯示在4至5月疫情下仍具供應韌性，預計2022至24年每年將交付約16萬至45萬架車，收入複合增長率將達78%，首予「買入」評級，目標價190元。麥格理則指，理想上半年銷量為6萬輛，按年上升一倍，相信平價奢華市場需求具韌性，而由於L9將於今年8月交付，預期公司下半年銷量按年升77%，表現優於同業，又料其市佔率將由2.4%升至3.5%，目標價由126.3元上調至142.6元，維持「跑贏大市」評級。

惟麥格理同時大削小鵬汽車目標價及下調評級。麥格理指，由於核心市場增長放慢、競爭劇烈及低線城市銷售未見改善，將小鵬今年至2024年銷量預測分別下調11%、14%及18%，同時將其今明兩年盈利預測分別調低9%及10%，2024年預測由原來賺1.38億元人民幣，下調至料錄虧損19.17億元人民幣，目標價由150元下調35%至98元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。

麥格理：料下半年電動車銷量放緩 花旗：消費有降級趨勢



另外，麥格理預計下半年電動車銷量會較上半年放緩，因電池成本上漲，車廠盈利能力將面臨更大困難，當中較看好比亞迪(01211)及吉利(00175)的產品，有望進一步擴大市佔率。麥格理又指由於高端城市滲透率開始接近首階段預測上限，低端城市未來將成為各大車廠下一個爭奪市場，而小鵬較缺乏在低端城市的布局，故料其銷量將會放緩。行業首選為比亞迪(01211)，其次為吉利、長城汽車(02333)、理想、蔚來，最後是小鵬。

花旗則指，感覺行業呈消費降級的初步趨勢，7月純電動乘用車B-Segment批發量按月跌48%，A00/A0/A段則按月增長5%至17%，估計新能源汽車企業收入預期受到影響，但這一趨勢對比亞迪和吉利的大眾市場定位影響有限，估計蔚來藉新車型周期亦可跑贏同行，維持行業首選為比亞迪、蔚來和吉利。



理想汽車半日跌5.68%報119.6元，連跌4日，累計跌幅10.95%。小鵬則跌7.49%報84.55元，蔚來跌6.46%報147.8元，比亞迪跌4.14%報277.8元，吉利跌3.09%報16.94元，廣汽跌3.35%報7.21元，長汽跌3.73%報11.36元。





(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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