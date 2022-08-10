  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

7月銷量下跌兼內地經濟數據遜預期　新能源車股下挫蔚小理最傷　

10/08/2022

　　乘聯會公布7月新能源車銷量按月跌8.5%，加上內地7月全國居民消費價格(CPI)及工業生產者出廠價格(PPI)遜預期，今日(10日)汽車股連同多個消費類板塊捱沽，「蔚小理」插逾半成最傷，或與其早前公布7月銷量按月跌20至25%有關，其中小鵬汽車(09868)更遭麥格理大削目標價兼降評級，另有大行預料下半年電動車銷量放緩，行業呈消費降級趨勢，比亞迪(01211)股價亦跌4%。

 

(小鵬汽車網頁截圖)

 

乘聯會：7月新能源車銷量按年增近1.2倍　惟按月降8.5%


　　乘聯會數據顯示，7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬架，按年增長117.3%，惟按月下降8.5%。7月新能源車國內零售滲透率則達26.7%，較2021年7月14.8%的滲透率提升11.9個百分點。其中比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位，而以奇瑞集團與廣汽集團(02238)為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。


　　乘聯會指，目前油價持續高位，有利於新能源車的增長，而新能源新品持續推出，覆蓋廣泛的價位段和產品特點，各主流廠商的推廣積極性處於高位，增程等插混車型在市場面的接受度也有所提升。2022年中國新能源車總體進度已超過乘聯會去年末550萬輛乘用車的預測，因此謹慎的看，目前需要調高新能源乘用車預測50萬輛到600萬輛，四季度初仍可能調高預測。

 

內地7月CPI及PPI遜預期　市場憂經濟未能擺脫收縮風險

 

　　國家統計局公布，7月CPI同比上漲2.7%，漲幅較6月擴大0.2個百分點，為連續第二個月漲幅擴大，惟仍低於市場預期的漲2.9%。另7月PPI同比上漲4.2%，漲幅較6月大幅收窄1.9個百分點，為連續第九個月漲幅回落，創2021年2月以來17個月新低，亦顯著低於市場預期的漲4.8%。CPI及PPI差過預期，市場憂慮中國經濟未能擺脫收縮風險，中國全年GDP目標亦由「保5」下調至「保4」。

 

蔚小理7月銷量按月跌20至25%被爬頭　理想ONE起火原因未明

 

　　另方面，蔚來(09866)、小鵬及理想(02015)早前公布7月銷量分別為10052輛、11524輛及10442輛，比6月下跌22.4%、24.6%及19.8%，令市場失望。不要忘記，上海早在5月復工復產，6月復產後銷售已全面反彈，加上7月有購置稅減半的利好政策支持，但蔚小理卻未能保持反彈勢頭，似乎尚未解決自身供應鏈緊張的問題。而同時期的二線新勢力如廣汽旗下的埃安、哪吒及零跑，卻分別再錄3.8%、6.6%及6.9%增長，且數量上已全部爬過蔚小理頭，單是埃安的25033輛，已是小鵬銷量逾兩倍，可見行業正快速復甦下，蔚小理銷售卻相對失色。

 

　　理想新能源車安全問題最近也引發市場關注，早前一輛理想ONE汽車在成都高速公路上起火燒成光架，雖然理想發布說明稱，車艙在短短9秒內發生這樣大的火勢，不是由車輛自身原因造成，懷疑車內存在易燃易爆物品並被引燃，但目前事件由消防部門介入調查，正等待調查結果。

 

里昂籲買入理想目標價190元　麥格理大削小鵬目標兼降級

 

　　不過理想汽車近日仍獲大行唱好。里昂發表報告，預計理想第二款車型L9將憑借其智能設計和具吸引力的價格，繼續吸引家庭消費者。公司5月總體交付1.1萬架車，顯示在4至5月疫情下仍具供應韌性，預計2022至24年每年將交付約16萬至45萬架車，收入複合增長率將達78%，首予「買入」評級，目標價190元。麥格理則指，理想上半年銷量為6萬輛，按年上升一倍，相信平價奢華市場需求具韌性，而由於L9將於今年8月交付，預期公司下半年銷量按年升77%，表現優於同業，又料其市佔率將由2.4%升至3.5%，目標價由126.3元上調至142.6元，維持「跑贏大市」評級。

 

　　惟麥格理同時大削小鵬汽車目標價及下調評級。麥格理指，由於核心市場增長放慢、競爭劇烈及低線城市銷售未見改善，將小鵬今年至2024年銷量預測分別下調11%、14%及18%，同時將其今明兩年盈利預測分別調低9%及10%，2024年預測由原來賺1.38億元人民幣，下調至料錄虧損19.17億元人民幣，目標價由150元下調35%至98元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。

 

麥格理：料下半年電動車銷量放緩　花旗：消費有降級趨勢


　　另外，麥格理預計下半年電動車銷量會較上半年放緩，因電池成本上漲，車廠盈利能力將面臨更大困難，當中較看好比亞迪(01211)及吉利(00175)的產品，有望進一步擴大市佔率。麥格理又指由於高端城市滲透率開始接近首階段預測上限，低端城市未來將成為各大車廠下一個爭奪市場，而小鵬較缺乏在低端城市的布局，故料其銷量將會放緩。行業首選為比亞迪(01211)，其次為吉利、長城汽車(02333)、理想、蔚來，最後是小鵬。

 

　　花旗則指，感覺行業呈消費降級的初步趨勢，7月純電動乘用車B-Segment批發量按月跌48%，A00/A0/A段則按月增長5%至17%，估計新能源汽車企業收入預期受到影響，但這一趨勢對比亞迪和吉利的大眾市場定位影響有限，估計蔚來藉新車型周期亦可跑贏同行，維持行業首選為比亞迪、蔚來和吉利。


　　理想汽車半日跌5.68%報119.6元，連跌4日，累計跌幅10.95%。小鵬則跌7.49%報84.55元，蔚來跌6.46%報147.8元，比亞迪跌4.14%報277.8元，吉利跌3.09%報16.94元，廣汽跌3.35%報7.21元，長汽跌3.73%報11.36元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

168.600

異動股

01024

快手－Ｗ

73.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.450

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.450
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 119.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 84.550
股份推介
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.890
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.100
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.870
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.450
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 67.550
  • 目標︰$86.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 294.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.600
  • 00388 香港交易所
  • 343.600
  • 00001 長和
  • 52.150
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 39.350
  • 目標︰$43.50
  • 01373 國際家居零售
  • 2.990
  • 目標︰$3.20
  • 01038 長江基建集團
  • 48.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/08/2022 10:59  恒指跌超過400點，內地7月CPI及PPI均遜預期

10/08/2022 09:42  《異動股》理想(2015)挫近6%，新能源車7月銷量按月下跌

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月CPI同比漲幅擴至2.7%兩年高，低預期

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月PPI同比漲幅收窄至4.2%，顯著低預期

10/08/2022 09:21  【大國博弈】美國總統拜登簽署520億美元晶片法案

10/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

10/08/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】大摩升中電評級至持平，交銀首予商湯跑贏大市

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

7月銷量下跌兼內地經濟數據遜預期　新能源車股下挫蔚小理最傷　
人氣文章

新聞>財經熱話

【減持潮】阿里京東美股傳遭英國基金近悉數減持　低吸或跟沽？
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增　收市前守穩17元先計數！
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

匯豐(00005)還可憧憬收息嗎？
人氣文章

健康大晒

減肥都食得！日本營養師票選5大健康零食：魷魚乾竟上榜？朱古力排第幾！第1名眾望所歸？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

一件單品化出簡約、誘人眼妝！Dear Dahlia、Three溫柔浪漫眼影盒、24K純金眼線筆
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

除了皮革，鎖具也是手袋的靈魂！Hermès、Celine、Cartier、Gianni Versace、Coach，從款式、用料、工藝上，看看哪個品牌的鎖扣設計最為出色！
人氣文章

Beauty

《乘風破浪3》甜心教主王心凌回憶三連殺！以歌聲帶你回到青春的年代，勾起感動回憶，以努力贏取大家認同
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新檢疫隔離措施｜周五起海外及台灣抵港檢疫改為「3+4」！同步推安心出行「紅黃碼」！上學上班不受限？一文睇清「黃碼」人士限制進入場所！
人氣文章
戀上兩父子已是天荒夜譚？還要一個是老闆、一個是主管，該怎麼離場？ 1
人氣文章
【路路看天下】手機月費計劃條數究竟點計？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 13:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 13:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 13:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2022 12:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/08/2022
7月銷量下跌兼內地經濟數據遜預期　新能源車股下挫蔚小理最傷　
人氣文章財經熱話10/08/2022
【減持潮】阿里京東美股傳遭英國基金近悉數減持　低吸或跟沽？
人氣文章開市Good Morning10/08/2022
熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增　收市前守穩17元先計數！
人氣文章大行報告10/08/2022
【大行炒D乜】舜宇出貨量跌　要留定要沽？睇下大行點評價
人氣文章財經熱話10/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金