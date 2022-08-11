創科業績符預期兼增派息 懶理大行降目標價照飆一成

創科實業(00669)昨日(10日)收市後公布中期業績，純利及營業額升一成，符合市場預期，兼增派息，雖然DIY及地板護理等業務需求放緩，集團下調今年收入增長預期，績後遭多間大行降目標價，但今日(11日)股價仍飆一成，為表現最佳藍籌。

(創科實業網頁截圖)

中期純利升一成派息增12% 旗艦品牌Milwaukee銷售增26%



創科實業截至今年6月底止六個月，純利5.78億美元，按年升10.39%，派中期息12.23美仙，按年升11.8%。期內營業額70.34億美元，升10.01%；毛利27.47億美元，升11.43%；毛利率增加0.5個百分點至39.1%，連續14個上半年度錄得增長。



以業務劃分，電動工具業務銷售額增長14.9%至66億美元，其中旗艦品牌Milwaukee業務大幅跑贏市場，錄得25.8%銷售增長。惟地板護理及清潔業務受需求放緩及客戶縮減庫存拖累，銷售額跌17.8%至4.72億美元，集團指會在短期內減少有關業務開支及降低庫存量。

創科：繼續投資突破性充電式技術 致力開發具潛力新業務



行政總裁Joseph Galli表示，集團電動工具業務表現優異，以按年增長20%作為Milwaukee年內銷售額最低目標，有信心最終會超過目標。而受疫情影響，地板護理及清潔業務銷售額合符預期減少，預計下半年仍維持差不多的銷售額，但不會跌至2019年4.06億美元的水平。

展望未來，集團表示將繼續投資於突破性的充電式技術，在未來數年將生產數百款嶄新充電式產品，並會致力開發具潛力的新業務，如Milwaukee個人安全裝備(PPE)產品系列，以進一步促進增長。

匯證：DIY及地板護理等需求放緩 目標價降至101元

匯證發表報告指，創科今年上半年收入和純利按年增長10%和10.4%，為同行中表現最好，但旗下品牌Ryobi DIY、戶外電動工具(OPE)和地板護理業務受到需求放緩影響，另管理層不再預計到2024年達到200億美元收入目標，將目標推遲到2025至2026年，預料今年整體收入將增長6%，即是預期今年下半年Milwaukee收入按年增長17%，Ryobi及地板護理業務將下降13%及20%，將目標價由108元下調至101元，維持「買入」評級。





富瑞：創科降今年收入增長預期 目標價降至113.91元

富瑞則指，創科業績表現符預期，由於Milwaukee較佳產品組合，帶動業務表現跑嬴同業，惟公司將今年全年收入增長目標預期由高單位數下調至中單位數，以反映消費需求增長放緩，另由於地緣政治不確定性，將200億美元收入目標推遲。富瑞將其2022至2024年每股盈利預測下調4%至7%，目標價相應由117.89元降至113.91元，評級「買入」。



另花旗指，創科業績符合預期，即使地板護理板塊下半年虧損或較上半年擴大，創科仍維持毛利率擴張50點子目標，以及淨利潤擴張，但由於消費者板塊零售庫存過多，管理層將2022年收入增長預測下調，惟認為可能僅持續一段時間，因此仍預計收入增速將在2023年恢復至正常的高單位數。創科仍為內地工業股首選，維持「買入」評級，惟目標價由145元下調至135元。

摩通：業績穩健展示增長願景 維持增持評級目標價127元



摩通指，創科上半年業績表現穩健，純利按年增長10%，符合該行預期，並展示增長願景仍可實現。惟管理層在業績發布會上保守地下調收入指引，預計全年收入增長為中單位數，意味下半年收入增長按年持平，此舉是在市場對美國經濟前景憂慮下，為DIY及零售業務下滑預留空間。不過，公司仍預計旗艦品牌Milwaukee業務將保持20%以上收入增長，未來幾年毛利率每年提升50個點子，維持「增持」評級，目標價127元。



大和表示，創科上半年收入符合預期，淨利潤略遜預期。旗艦品牌Milwaukee業務按年增長26%，顯示正加快獲得市場份額。雖然預計下半年按年增長將受基數和渠道庫存上升影響而放緩，但預計明年的收入增長將正常化。考慮通脹導致消費者需求下降，將其2022至2024年的每股盈利預測下調8%至19%，目標價由165元降至135元，但仍是行業首選，重申「買入」評級。

林家亨：料續受美國加息步伐放緩刺激 短期或升至100元

另外，國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，美國周三(10日)公布的7月消費者價格指數(CPI)升幅比市場預期低得多，加息放緩或加息幅度減少消息料續刺激創科股價，短期內有機會逐步升至100元，如持有可到時才減持。

創科扭轉之前連跌3日頹勢，半日升10.52%收報96.15元，成交9.51億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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