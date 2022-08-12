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業績勝預期兼增派息大行齊唱好　中移動股價穩升創逾兩月高

12/08/2022

　　中移動(00941)昨日(11日)收市後公布中期業績，純利按年升近19%勝預期，雖然5G ARPU發展有見頂回落跡象，但雲計算等新興業務增長強勁，且派息大增35%至2.2港元，管理層又指全年派息比率將高於60%並於明年達70%，績後獲大行一致唱好，其中有好幾間更上調目標價，今日(12日)股價升逾1%突破5月52.4元高位，創兩個半月高。

 

(Shutterstock)

 

中期多賺19%派息增35%　數字化轉型收入增39%移動雲增逾倍

 

　　中移動今年上半年純利702.75億元(人民幣．下同)，按年升18.87%；中期息每股派2.2港元，按年增長34.9%。期內營運收入4969億元，按年升12%；營運利潤744.48億元，按年升19.09%。其中通信服務收入為4264億元，按年增長8.4%；數字化轉型收入達1108億元，按年增長39.2%，佔通信服務收入比達26%；移動雲收入為234億元，按年增長1.04倍。


　　期內移動客戶數為9.7億戶，其中5G套餐客戶數為5.11億戶，5G每月每戶平均收入(ARPU)按年下跌4.38%至85元，移動ARPU按年增0.2%達52.3元。有線寬帶客戶數為2.56億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.3億戶，家庭客戶綜合ARPU按年增4.6%達43元。另EBITDA為1739億元，按年增7.4%；EBITDA率為35%，EBITDA佔通信服務收入比為40.8%。資本開支為920億元，自由現金流為552億元，持續保持健康。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

中移動：數字化轉型成未來增長動力　全年派息比率將高於60%

 

　　董事長楊杰表示，集團中期收入結構進一步優化，主要受惠於數字內容、智慧家庭、5G垂直行業解決方案、移動雲等信息服務業務的快速拓展，其中數字化轉型增幅明顯，預期全年將保持快速增長，將成未來主要增長動力。至於5G ARPU下跌，他指，當5G客戶規模擴大時，ARPU一定會有所下降，但更多客戶遷移至5G套餐，整體移動用戶ARPU亦可維持，未來公司將重點提升5G覆蓋，豐富5G應用，進一步提升流量。


　　他又指，去年派息比率為60%，今年將會高於60%，並於2023年達到年初70%派息比率目標。而對分拆業務，公司持開放態度，但目前未有明確計劃。

瑞銀：料下半年續回購目標價升至84元　匯證：新業務增長強勁

 

　　瑞銀發表報告指，中移動第二季度收入、EBITDA及純利分別按年升7.9%、8.8%及27.4%；服務收入符預期，EBITDA及純利勝預期。行業雲收入在上半年按年增長94%，而2021年為1.1倍，中移動繼續強調其從傳統電訊運營商向創新技術公司轉型的戰略，並利用其全國計算能力和銷售團隊覆蓋範圍。另集團重申到2023年派息率達70%或以上，而隨著自由現金流改善，相信下半年將持續回購H股股份，維持「買入」評級，目標價由80元上調5%至84元。

 

　　匯證則指，中移動中期新業務增長強勁，企業服務業務表現穩健，數字化轉型業務佔上半年電訊服務收入26%，隨著業務繼續數字化，增長前景強勁，另移動雲收入按年增長1.04倍，簽訂超過3500份雲服務合同，集團還在擴大車聯網(loV)能力，截至6月底連接數已超過1.95億，維持「買入」評級，目標價由70元上調4.29%至73元。另中金指，中移動上半年收入符合預期，歸母淨利潤則超預期，而中移動重視股東回報率，承諾2023年將派息率提升至70%，維持「跑贏行業」評級，目標價75元。

 

富瑞：料全年股息收益率達9%　花旗：利潤超預期股息吸引


　　富瑞指，中移動今年上半年收入、EBITDA及純利分別按年增長8%、7%及19%，較市場預期高5%、4%及13%，並高於該行今年的EBITDA及純利增長預測。另派息比率為58%，單計中期息的股息收益率為4.5%，今年全年估計達9%，而明年派息比率料提高至70%，高於該行預期的66%，加上每股盈利增長，估計明年股息收益率達10.7%。市盈率對盈利增長比率(PEG)為0.9倍，估值仍非常吸引，維持「買入」評級，目標價由64.67元升至67.72元。另瑞信指，中移動業績好過預期，目標價上調3%至77.4元，維持「跑贏大市」評級。

 

　　花旗則指，受惠強勁的固定寬帶和穩健的移動服務營收成長等，中移動上半年利潤超出花旗及市場預期，同時管理層提出70%或以上股息支付的具體時間線，可視為一個積極訊號。預計中移動營收動能將在下半年持續，公司是5G的潛在贏家、在IDC(互聯網數據中心)和雲市場不斷提升市場地位，以及具有吸引力的股息率，維持「買入」評級和68.8元目標價。

 

 

溫鋼城：派息吸引回至50元可吸納　除淨前或挾上55元


　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城分析，他指中移動新業務是市場關注焦點，其中雲業務與中聯通(00762)同樣亮麗，但整體業績比聯通稍差，月費計劃服務增長亦見放慢，因此中資電訊股始終難爆升，但由於派息吸引達8厘以上，股價又很難急挫，而近期美債息回落更有利這類高息股。中移動及中聯通每逢業績期都會炒一轉，而近期中移動炒業績已升至近53元，料短期會有阻力，但9月6日除淨前料仍有一批「好息」投資者繼續持有，總之現時買入不太吸引，已有貨的則可先食一半胡，看看除淨前有沒有機會再挾上55元，若回至50元可吸納，但料機會較小，可能要等下次業績。

 

　　至於中移動及中聯通買哪隻較好？溫鋼城指，中聯通4元以上再升空間不大，既然中移動及中聯通股價都已升至較高位且息口差不多，買哪一隻都無所謂，而以穩陣論中移動仍是首選，始終公司規模及客戶基礎較大，唯一要考慮其每手買入成本較大。

 

　　中移動半日升1.64%收報52.6元，成交14.75億元。另中聯通升0.26%報3.9元，中電信(00728)升0.71%報2.85元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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