《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行 憧憬新車銷量宜部署

內地公布7月份CPI及PPI均呈增長放緩趨勢，市場對經濟收縮憂慮擴大。為全力保障經濟增長，中央針對新能源汽車，以至包含傳統燃油車在內的整個汽車業連環出台扶持措施，取消限購之餘又加大補貼，令新能源車股在過去一季春風得意。

(理想汽車網頁截圖)



新車L9搶佔豪華車市場 交付量節節上升



乘著國策扶持東風，造車新勢力本年內火力全開發布新車型，又維持每月公布新車交付量一較高下。過去幾年一直「單天保至尊」的理想汽車(02015)，將會在今季內交付旗下第二款車型L9。SUV車款的L9貫徹理想以「家」為本概念，主打多座位、內櫳寬闊等家庭需要。而且L9目標比理想ONE更為進取，定價約45萬人民幣，採用增程式模式驅動，較純電動汽車(BEV)或混合電動汽車(HEV)等續航力更佳，外觀與車廂配置亦較理想ONE豪華。



政策支持下，各大新能源車企蓬勃發展，傳統車企亦急忙入市分一杯羹，眾車企亦有需要從同行中突圍而出，故亦正積極部署豪華車高端市場。理想過去一直以理想ONE一款車型打滾市場，由最初於「蔚小理」之中敬陪末席，至今年上半年每月交付量節節上升，至6月交付量更達13024架。



業績優於蔚來小鵬 預告L9首次交付逾萬架



理想單憑理想ONE，業績就已經足以匹敵小鵬(09868)和蔚來(09866)；以今年第一季業績的車輛銷售收入比較，理想為93.09億元人民幣，蔚來為92.44億元人民幣，小鵬則為69.99億元人民幣。車輛毛利率方面理想亦跑贏「蔚小」，理想為22.4%，蔚來為18.1%，小鵬為10.4%。



理想憑理想ONE於新能源車市場佔一席位，主打家庭車瞄準內地鼓勵生育政策後的家庭用車需求，成功令每月交付量大幅提升。憑藉理想ONE建立的市場信心，亦有望帶動L9進軍高端市場的動力，早前公司預告L9首次交付有望超過10000架，料將為股價再帶來一陣上行動力。



6月理想股價升勢難擋，逐日破頂創歷史高位165.3元。隨後步入整固階段，至8月10日低見118元，逼近百天線116元水平稍見支持；建議118元附近買入，短線初步目標上望140元，L9銷量報捷更有望挑戰頂位；跌穿113.5元宜止蝕。

理想汽車今日(12日)升1.69%收報126.4元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：王嘉恒

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