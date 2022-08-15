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溫傑：中概股陸續退市屬預期之內　五股升跌還看基本面

15/08/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　中人壽(02628)、中國鋁業(02600)、上海石化(00338)、中石化(00386)和中石油(00857)五間國企，即將申請從美國除牌，有何意味？騰訊(00700)本周三（17日）公布業績，然而中概科技股上季被基金大手減持，科技股不能再寄予厚望？尤其是業績過後，大股東將可重新減持，有貨投資者要把握最後逃生門？多隻收息股已放榜，包括太古系、中移動(00941)、及香港電訊(06823)等。檢閱業績後，收息組合如何執位？

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2022 12:11
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