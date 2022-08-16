  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

潘鐵珊：難言舜宇何時回復增長　惟短炒具值博率上望130元或以上

16/08/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊

 

　　隔晚（15日）美股繼續向上，惟港股ADR及夜期均無大反應。悶局依然，今日（16日）集中討論兩份業績，包括舜宇光學(02382)及理想汽車(02015)。前者管理層直言未來經營仍面對巨大困難，後者對今季指引相當保守，對其他同業有何啟示？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

06098

碧桂園服務

16.080

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

122.200

異動股

00960

龍湖集團

25.150

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06098 碧桂園服務
  • 16.080
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 122.200
  • 00960 龍湖集團
  • 25.150
  • 02007 碧桂園
  • 2.540
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.800
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 7.620
  • 目標︰$8.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 33.500
  • 目標︰$36.65
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 目標︰$60.00
  • 00323 馬鞍山鋼鐵股份
  • 2.130
  • 目標︰$2.54
  • 00669 創科實業
  • 95.800
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.300
  • 00700 騰訊控股
  • 299.600
  • 00388 香港交易所
  • 345.800
  • 00941 中國移動
  • 52.500
  • 00001 長和
  • 52.450
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 11.940
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 2.870
  • 目標︰$3.80
  • 02331 李寧
  • 71.250
  • 目標︰$77.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/08/2022 10:09  《異動股》民企內房升幅急擴大，碧服、旭輝永升飆兩成

16/08/2022 09:02  【內房困局】據報當局指示國有徵信機構全額擔保助房企發債

16/08/2022 09:04  比亞迪擬斥285億人幣江西宜春建電池生產基地

16/08/2022 07:58  舜宇光學(02382)中期盈利14億人幣減50%，不派息

16/08/2022 07:50  《油金掠影》經濟數據弱加劇需求憂慮，油價受挫；金價跌穿千八關

16/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒６億人幣，買恒生國企沽美團

16/08/2022 08:45  【大行炒Ｄ乜】三行下調閱文目標；理想遭高盛由１９９降至１７９

12/08/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車收入毛利率勝同行，憧憬新車銷量宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【油價急跌】油價仍未見底？中海油終極最後防線！
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】閱文績曳大行即降目標價　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】長三角一體化完成88項制度創新　打通區域資源共享
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

消委會報告｜測試30款抗妊娠紋產品！14款妊娠霜／油或致皮膚過敏！COLLISTAR評分最低！邊11款獲5星評分安心使用？
人氣文章

娛樂情報

古天樂含淚谷《明日戰記》 網民嗌心痛
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

CTO守本分就輸了！弄懂一個「IT佬」的重要性！影響力不亞於CEO？「阿里巴巴」程立是好例子！
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

藝術能治愈我們的心靈嗎？在藝術界工作多年，What makes you happy？
人氣文章

Fashion

凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

全球國家陸續放寛入境防疫限制！計畫再次踏上旅途？你有認錯這5個熱門旅遊國家的首都嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
復元／復原的過程（上）：經歷創傷事件後，能恢復元氣回復原狀嗎？至少有新領悟！
人氣文章
手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法治療「扳機指」？
人氣文章
為瘦身滴油不沾有反效果！營養師：皮膚鬆弛出皺紋，嚴重可傷及內臟！揀油有4大原則
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2022 12:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2022 12:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2022 12:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/08/2022 12:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/08/2022
【油價急跌】油價仍未見底？中海油終極最後防線！
人氣文章大行報告16/08/2022
【大行炒D乜】閱文績曳大行即降目標價　click入嚟睇下
人氣文章中國故事16/08/2022
【上海特寫】長三角一體化完成88項制度創新　打通區域資源共享
人氣文章開市Good Morning16/08/2022
潘鐵珊：難言舜宇何時回復增長　惟短炒具值博率上望130元或以上
人氣文章財經熱話16/08/2022
【虛幣世界】料美國經濟衰退，加密貨幣受制於阻力位
人氣文章專訪15/08/2022
【陶冬專訪】西方制裁對俄羅斯石油產業衝擊不大（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金