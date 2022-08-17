中電信首派中期息惟僅多賺3% 中資電訊股哪隻最值博？

內地三大電訊運營商上半年業績全部出爐。中電信(00728)首度派發中期息，派息比率高達60%冠同業，惟純利增幅為三大中資電訊股之中最慢，中期僅多賺3%，而中移動(00941)新業務表現看來最好，究竟哪一隻最值得吸納呢？

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中電信派息比率60% 5G套餐用戶滲透率達六成

中電信中期純利182.91億元(人民幣．下同)，按年升3.09%；首次派發中期股息，每股派0.12元，派息比率為60%。營收2402.19億元，同比增長10.4%。EBITDA為698億元，增長5.3%。

另中電信上半年移動通信服務收入達990億元，按年增長6%；移動用戶達到3.84億戶，淨增1179萬戶。5G套餐用戶達到2.32億戶，滲透率達60.3%。移動用戶ARPU(每戶平均收入)達46元，較去年同期45.7元微增0.66%。公司產業數字化收入達589億元，按年增長19%。天翼雲收入達到281億元，增長100.8%；IDC收入增長11.1%至179億元。

中電信：考慮回購A股 回A後3年內派息比率升至70%以上

中電信執行副總裁及財務總監李英輝表示，公司股價今年以來受多方面因素影響而被低估，傳統估值方法沒有充分體現當前公司價值；公司也逐步提升派息率，中期派息率明顯高於A股和H股的平均數。此外，截至6月底大股東已增持了6.52億股A股，公司也會聽取市場意見，考慮回購股份等積極方向。



集團董事長兼首席執行官柯瑞文表示，公司非常重視股東回報，早前承諾A股發行上市後3年內，每年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的70%以上，會持續關注市場聲音。

中聯通營收僅增7.4% 中移動數字化轉型收入增速快

至於三隻中資電訊股哪隻中期業績較好？中移動上半年營收4969.34億元，同比增長12%；純利為702.75億元，同比增長18.9%。中聯通(00762)上半年營收1762.61億元，同比增長7.4%；純利達109.57億元，同比增長19.5%。中電信營收同比增長10.4%，純利同比增長3.1%。可見中移動營收增長最快，中聯通最慢；純利增長方面，中移動及中聯通遠快過中電信。

至於作為中資電訊股增長動力的新業務，中移動數字化轉型收入達1108億元，按年增長39.2%；移動雲收入為234億元，按年增長1.04倍。中聯通產業互聯網實現收入369億元，較去年同期上漲31.8%，其中聯通雲收入達187億元，按年增143.2%。中電信數字化收入按年增19%，天翼雲收入增100.8%。中移動新業務表現似乎較好，尤其數字化轉型收入增長佔優。

中電信派息比率及周息率跑贏 中聯通派息比率最低僅46%

派息方面，中電信首次派發中期股息，派息比率為60%，以昨日(16日)中電信收報2.86元推算，周息率約11.8厘，跑贏中移動及中聯通約8厘。中移動則派中期息2.2港元，按年增34.9%，派息比率約57%，執行董事兼董事長楊傑透露，去年全年派息比率約60%，今年全年水平或高於去年，2023年目標達到70%。中聯通派中期息0.165元人民幣，按年增37.5%，派息比率雖有提升，但也僅升至45.8%。



中聯通派息比率於三大電訊股中最低，摩通發表報告，維持中聯通「中性」評級及4.1元目標價，提到其上調派息比率6個百分點至46%，但淡化進一步增加派息率的可能，摩通關注其相對不利的資本開支與派息展望。瑞信則預測中聯通股息率介乎8至10厘，全年派息比率或微升至48%，維持「跑贏大市」評級及目標價5.6元。

瑞信：中電信派息率最高 中移動預測股息率或達11厘

中電信派息政策則獲大行一致唱好。瑞銀指，中電信中期派息率為60%，公司維持其2023年底派息率達70%的指標，預期公司今年的股息率為8至9%，予目標價4.4元及「買入」評級。花旗則指，中電信一如承諾首次派發中期股息，約8厘股息率具吸引力，維持「買入」評級，目標價3.76元。另瑞信指，中電信60%的派息率是同行中最高，不過公司未有就H股回購作出新的闡述，較令人失望，維持「優於大市」評級，目標價4.8元。

中移動派息政策同樣獲大行好評。瑞信指，中移動管理層預期，明年派息比率將進一步升至70%，預測股息率介乎9厘至11厘，上調目標價3%至77.4元，維持「跑贏大市」評級。里昂則預期中移動全年派息比率會更高，因其目標為明年派息比率提升至70%，重申「買入」評級，目標價80元。另瑞銀表示，中移動重申明年派息率達70%或以上，並強調會繼續為股東創造價值，將目標價由80元上調至84元，重申「買入」評級。



熊麗萍：長線最看好中移動其次中電信 投資者主要看股息是否吸引



今日《開市Good Morning》請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指中資電訊公司政策都以派息行先，中移動明年會將派息比率增至70%，而中電信首次派中期息，與2020年全年派息一樣，假設下半年盈利仍是單位數增長，有機會派息19仙人幣，以現股價計息率逾8厘，惟股價已反映，短期3元料遇很大阻力，但作為收息無妨。另集團曾提到A股上市後3年內會逐步將派息比率提升至70%，和中移動派息政策一樣，派息確實吸引，但以業務計中移動尤其在數字經濟發展方面始終佔優，而中電信在5G客戶佔比最大達六成。以長線吸納價值而論，以中移動最高，其次為中電信，最後為中聯通。

不過，熊麗萍指，三隻電訊股炒業績升至高位，短炒再上升空間不大，中聯通難升破4元，中移動升至52元停滯不前，三隻都不宜高追，宜等消化完業績股價有調整再入市。至於中電信提到股價被低估，除指估值外主要指派息，電訊股投資高峰期已過，只要有客戶有收入現金流就會強，故投資者及基金都主要看股息是否吸引，估值是否有大幅增長不是重點，事實上三間估值都十分平。

中電信半日無升跌收報2.86元，中移動升0.77%報52.4元，中聯通則升0.26%報3.88元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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