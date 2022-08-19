  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：網易績後下跌與估值過高有關　跌穿130元須離場

19/08/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　網易(09999)中期業績勝市場預期，遊戲收入按年升15%，而騰訊(00700)遊戲收入按年只得1%增長，可謂相形見絀。匯豐、渣打齊齊上調H按封頂息率，意味本港加息將至，對地產、銀行股有何影響？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

318.600

異動股

01024

快手－Ｗ

72.950

異動股

02321

雙財莊

0.810

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 319.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.150
  • 02321 雙財莊
  • 0.810
  • 03319 雅生活服務
  • 7.200
  • 00175 吉利汽車
  • 17.280
股份推介
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.930
  • 目標︰$7.28
  • 01910 新秀麗
  • 19.680
  • 目標︰$23.00
  • 06638 金融壹賬通
  • 3.190
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 102.600
  • 目標︰$117.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 4.910
  • 目標︰$6.26
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 319.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.550
  • 00388 香港交易所
  • 334.600
  • 00001 長和
  • 52.500
  • 02333 長城汽車
  • 10.720
報章貼士
  • 01313 華潤水泥控股
  • 5.090
  • 目標︰$5.50
  • 00168 青島啤酒股份
  • 77.000
  • 目標︰$83.80
  • 00175 吉利汽車
  • 17.280
  • 目標︰$17.70
熱炒概念股
即時重點新聞

19/08/2022 09:51  《異動股》雙財莊(2321)較招股價高55%，每手賺1550

19/08/2022 09:28  《異動股》雅生活開挫近14%，遭雅居樂減持籌逾3億還債

19/08/2022 08:39  雅居樂折讓16%售雅生活股權套逾3億元，執董同減持向公司貸款

19/08/2022 08:38  《神州民企》閱文集團(00772)擬一年內斥7億人幣回購股份

19/08/2022 07:50  《油金掠影》美國需求回升，油價續反彈約3%，金價四連跌

19/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６﹒８３億，買工行建行沽港交所騰訊

19/08/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】大行維持網易正面評級，中金、海通狠削碧桂園目標

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：網易績後下跌與估值過高有關　跌穿130元須離場
人氣文章

新聞>市場先機

美國的通脹率是否開始見頂？
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》探館「世界機器人大會」　核酸檢測機器人最吸睛
品味生活
生活
人氣文章

中環人．溫天納

從國企股全面撤出美股說起
人氣文章

娛樂情報

10月九展開騷零機關 泳兒預告無「廁所位」
人氣文章

娛樂情報

四料影帝風騷曬獎座 謝賢笑稱︰我係買獎
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Affordable Art Fair 2022：從展出的逾千件作品中，細看我們的城市景觀、生活的小趣味
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：加拿大將引入Artist's Resale Right！香港作為全球三大藝術品交易市場之一，應否跟從國際標準、引入 ARR？當中有甚麼考量與顧慮？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

素食者、食濃味食物最惹蚊？3個飲食與被蚊針誤解剖析！穿湖水藍衣服都成蚊叮目標？Top 3惹蚊人士有無你份？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
咳嗽、打乞嚏時不自覺漏尿？可能是壓力性尿滲！點分輕重程度？幾時要睇醫生？教3個瑜伽動作改善和治療尿滲，3個月見效！
人氣文章
記性轉差未必係腦霧？中醫：可能關肝腎不足事！食豬腦以形補形真係得？呢幾款小食可補腎補腦！
人氣文章
最新疫情｜突破6千宗！新增6,054宗確診個案，輸入佔243宗！懷疑BA.5有上升趨勢或成主流病毒 7
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2022 10:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2022 10:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2022 10:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/08/2022 10:29
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning19/08/2022
溫鋼城：網易績後下跌與估值過高有關　跌穿130元須離場
人氣文章市場先機19/08/2022
美國的通脹率是否開始見頂？
人氣文章中國故事19/08/2022
《京城近觀》探館「世界機器人大會」　核酸檢測機器人最吸睛
人氣文章財經熱話19/08/2022
【虛幣世界】聯儲官員傾向繼續放鷹，比特幣再跌穿23000美元
人氣文章中國故事18/08/2022
《神州經脈》外行再降中國經濟預測　滬指全日低迷　人幣三個月弱
人氣文章摩根資產管理特約 我不只是運動員18/08/2022
體操女將走過傷患低谷 賽場外人生規劃從此不一樣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金