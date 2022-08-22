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溫傑料周大福、翰森製藥短期股價跑出　神華上望空間不大

22/08/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指公司上周五（19日）收市後公布季檢結果，加入4隻股份。當中中國神華(01088)「凱旋回歸」，其餘3隻為周大福(01929)、翰森製藥(03692)，以及百度(09888)，下月5日起生效，如何評價恒指公司今次的決定？染藍魔咒會否再現？小米(01810)第二季按年少賺83%，印度業務陰霾重重，如何影響未來發展？內地限電情況持續，周末期間四川省更啟動突發事件能源供應保障一級應急響應，如何判斷今次限電的影響，尤其是對車企的衝擊？

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