周大福翰森製藥爆冷染藍 股價飆逾半成後回落仍值博？

恒指公司上周五(19曰)收市後公布季檢結果，加入4隻股份，當中以相隔兩年再重新納入的中國神華(01088)及周大福(01929)最令市場意外，市值較細的翰森製藥(03692)也屬冷門，百度(09888)則大熱跑出。4隻恒指新貴今日(22日)開市全造好，周大福及翰森製藥更曾飆逾半成，但收市一倒跌一升幅收窄，究竟應否追入呢？染藍魔咒又會否再現呢？

(資料圖片)

國指納入商湯剔除太保 匯控友邦權重降騰訊阿里升

中國神華、周大福、翰森製藥及百度獲納入恒指成分股，惟分別只佔恒指比重0.65%、0.26%、0.15%及0.65%。無股份剔走，成分股數目將由69隻增加至73隻，將於9月5日(星期一)起生效。另恒生中國企業指數成分股將納入商湯集團(00020)，剔除中國太保(02601)，成分股數目維持50隻，而科指則未有變動，成分股維持30隻。



另值得留意，今次季檢金融股比重明顯下降，將由35.69%降至33.82%，其中匯控(00005)權重由8.68%下調至8%，友邦(01299)由8.01%下調至7.61%，相反，部分新經濟股如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等則上升，騰訊權重上調至8%，阿里則由6.71%上調至7.34%。

中金：料四新貴及商湯將吸引資金流入 匯控太保將有資金流出

中金發表研究報告指，周大福、翰森製藥、中國神華、百度和商湯等料將吸引被動資金流入，料分別流入5390萬美元(約4.2億港元)、3110萬美元(約2.44億港元)、1.35億美元(約10.59億港元)、1.35億美元(約10.59億港元)及2330萬美元(約1.83億港元)，但對中國太保及匯控等的資金流向則有負面影響。



中金又指，周大福、翰森製藥、中國神華和百度被調入恒生指數，預計被動資金流入分別需要7.1天、3.9天、2.1天和1.2天，匯控因超過8%的權重上限而被重置，預計將帶來1.2天左右的被動資金流出。另由於商湯在恒生科技指數中的流通系數調整，納入權重從0.15%提升至1.76%，預計將帶來1.7億美元被動資金流入。

恒指罕見消費股周大福或可炒起 翰森製藥交投疏落易舞高弄低

今次藍籌新貴中，周大福最令市場意外，而因下半年本地零售有復甦憧憬，加上恒指成分股中消費類股份較少，股價受消息刺激作用或最大。至於2020年9月遭剔出藍籌的神華，兩年後再回歸，但其股價由被剔出至今已累漲近八成，單計去年12月至今已累飆45.4%，升至約14年高，需提防市場會借好消息出貨。

另外，今次新納入恒指的4隻股份總市值僅為6878億元，其中翰森製藥市值最細僅918億元，其不計大股東持股的自由流通市值僅為184億元，創恒指實施優化以來的最低納入市值，翰森製藥一向交投疏落，股價容易舞高弄低。

保誠獲納入恒生綜合指數有望吸北水 貝殼未滿足要求

另方面，關連港股通可交易名單的恒生綜合指數加入24隻股份，當中大部分符合市值50億元的納入港股通要求，如保誠(02378)、創新奇智(02121)、匯通達網路(09878)及樂普生物科技(02157)市值皆逾百億，都有望吸北水。361度(01361)、中國華融(02799)及渤海銀行(09668)等多隻北水曾熱炒股份，料亦重開予內地投資者買入。另剔走14隻股份，包括陽光房地產信託(00435) 、建業地產(00832)、利福(01212)、中國動向(03818)等，成分股數目由508隻增加至518隻。

中金表示，今次恒指季檢適逢恒生綜合指數半年度指數審議，這將成為滬深交易所決定港股通可投資範圍的主要依據。該行根據調整情況結合港股通納入要求，分析出將有18家公司股價可能符合港股通標的，包括保誠、海昌海洋公園(02255)、海螺環保(00587)、大唐新能源(01798)、創夢天地(01119)、渤海銀行、創新奇智、中國華融(02799)等 。不過也有一些公司因為不滿足港股通額外條件可能暫時無法納入，如市值千億的貝殼(02423)作為同股不同權公司，還未滿足上市滿6個月20個交易日的要求，快狗打車(02246)和香港航天科技(01725)市值不足50億元，可能也暫無法納入深港通。

溫傑：沒預期入選且成交少或可炒起 惟料只升高單位數



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指股份染藍，除了第一日，若看一周或一個月似乎藍籌魔咒通常都成立，跌多過升。至於結果公布後，哪隻較大機會炒起？溫傑指，理論上神華追貨意欲大，但如股份成交偏多，就算有資金流入推動作用未必太大，故沒預期入選而成交較少的股份，第一日反應或會較大，周大福及翰森製藥就是如此，但料最多只升高單位數，如無貨一開市才追貨似乎太遲，有貨就可當中了獎續持有。

(《開市Good Morning》節目截圖)

神華收市升2.13%收報24元，成交7.54億元；周大福跌0.61%報16.26元，最多升6.85%至17.48元；翰森製藥升3.23%報16元，最多升7.23%至16.62元；百度則升0.94%報128.9元，商湯升4.29%報2.19元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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