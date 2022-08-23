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銀債今起接受認購　買中移動中海油收息更佳？　

23/08/2022

　　新一批銀色債券今日(23日)開始接受認購，保證息率升至4厘，在現時加息環境及投資氣氛低迷下料有一定吸引力，但要60歲或以上才合資格認購，且股市跌了那麼多，有很多高息股股息達7至10厘，息率比銀債更高，但當然要同時考慮是否能維持穩定派息，且業務穩定股價下跌空間有限。中移動(00941)派息比率將達70%，中海油(00883)則承諾未來3年派息不低於0.7元，或許是銀債以外的佳選，其中中海油受油組稱或隨時減產刺激，今日升逾3%。

 

(資料圖片)

 

銀債今起至下周五可認購　保證息率升至4厘

 

　　是次第七批銀債今日開始接受認購，認購期至9月2日(下周五)下午2時，於9月14日發行，目標發行額350億元，可因應市況提高至最多450億元。債券年期為3年，每手1萬元，每人最高配發金額為100萬元，每半年派一次息，保證息率由第六批銀債的3.5厘上調至4厘，浮息以最近6個月平均通脹率計算，並以較高者為準。

 

　　合資格認購年齡為60歲或以上，可透過20間零售銀行和27間指定證券經紀行申請。銀債不設二手市場，投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

中移動全年派息比率逾60%明年達70%　瑞銀升目標價至84元

 

　　中移動早前公布中期業績，除純利按年升近19%勝預期外，雲計算等新興業務增長強勁，且派息大增35%至2.2元，管理層又指全年派息比率將高於60%並於明年達70%，績後獲大行一致唱好，其中瑞銀指，中移動重申到2023年派息率達70%或以上，而隨著自由現金流改善，相信下半年將持續回購H股股份，維持「買入」評級，目標價由80元上調5%至84元。富瑞指，中移動派息比率為58%，單計中期息的股息收益率為4.5%，今年全年估計達9%，而明年派息比率料提高至70%，高於該行預期的66%，加上每股盈利增長，估計明年股息收益率達10.7%，維持「買入」評級，目標價由64.67元升至67.72元。

 

　　另瑞銀最近發表報告，維持對電訊行業樂觀展望，考慮到工業數字化業務的快速增長及股東回報的潛在上行空間，首選中移動，予「買入」評級。


中海油承諾未來3年派息不低於0.7元　適時回購撐股價

 

　　至於早前已發盈喜，快將公布業績的中海油，管理層於年初已承諾「長期派高息」，根據其當時所發通告，為確保股東回報，除保持一年兩次派息外，無論公司的經營表現如何，2022至2024年全年派息不低於0.7元，另鑑於去年為公司上市20周年，公司亦將在2021年末期普通股息的基礎上加派上市20周年特別股息，以感謝及回饋股東。中海油首席執行官徐可強更強調，會採用回購方式支撐股價。

 

　　花旗當時發表報告指，中海油承諾2022至24年全年派息比率不低於40%或每股0.7元令人驚喜，此外集團2021年將派發特別息，以及於2022年適時進行回購，以上計劃反映管理層支持股價的強烈意向，維持「買入」評級，目標價11.9元。 摩通指由於公司公布派息比率超過40%，每股派息至少0.7元，2021年度派特別股息，2022年將繼續回購，維持「增持」評級，目標價11元。

 

熊麗萍：銀債跑贏通脹有吸引力　中海油中移動可確保穩定派息

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，銀債值不值得認購首看通脹，以香港上半年通脹1.5%，銀債4厘息跑贏，料往後即使通脹上升，4厘亦會稍高於通脹，就算通脹高於4厘，亦會跟通脹派息不會跑輸，另因可賣予政府，處理資金可有彈性，故有其吸引力可考慮認購。而有些銀行定期存款利息雖可達3厘或以上，但年期或半年或3個月，並不保證3年都可收高息，且有些要你存入新資金。認購銀債策略方面，參考去年分配比例，料申購15或20手已可分配10幾手。

 

　　至於股市跌了那麼多，有些股份已有7至10厘息，是否買高息股好過認購銀債呢？熊麗萍指，股票市場投資風險一定高，銀債基本上沒風險，但如未有條件認購兼可承受風險，可買高息股，惟如要不比銀債輸蝕，宜選可確保未來3年都有同樣股息的股份，如中海油已確保未來3年每年最少派0.7元息，當然亦要同時考慮油價升跌會影響股價走勢，未必一定賺息兼賺價；中移動派息比率將達七成，以業務計未來3年維持派7厘息機會十分大，但同時亦有政策風險存在。

 

黃瑋傑：中移動回至51元可買入　曾永堅：中海油有增派息能力

 

　　不過，中移動近期股價已升至高位，輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中移動已由49元低位升近一成，如升至54元以上等同已有溢價，比賺其8厘幾息更多，如非一定要長揸收息，宜先沽出獲利，待回至51元可考慮買入。

 

　　中海油股價走勢則很受油價影響，椽盛資本投資總監曾永堅於《hot talk 1點鐘》節目指，雖然油組不願增產對油價有支持，但歐美經濟衰退憂慮與日俱增，限制油價再上衝，料紐約期油於85至95美元上落，油價若維持80至90美元對三桶油特別中海油最有利，以上半年油價走勢來看中海油有增加派息能力，現價10.1元預期股息率達12至13厘。

 

　　中移動今日跌0.85%收報52.45元，成交8.36億元；中海油則升3.36%報10.16元，成交14.16億元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2022 18:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2022 16:41
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