新能源車股受累內地限電停產急挫 小鵬績差插逾一成創新低

內地持續高溫，多地讓電於民，四川政府下令延長工廠停工，美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)上海超級工廠因部分零件供應商位處四川，汽車生產也恐受波及，而四川鋰鹽產量大減也令車企原材料成本大增，另內地電動車電池龍頭寧德時代(深：300750)上半年毛利率急跌，股價插逾半成，也拖累新能源車股表現，再加上小鵬汽車(09868)中期虧損擴大逾倍，公司又料第三季汽車交付量按季跌最多16%，股價今日(24日)最多插近一成半低見71.15元創上市新低，汽車股全板下跌，比亞迪(01211)也跌半成。

(小鵬汽車網頁截圖)

四川下令延長工廠停工 Tesla上海廠生產恐受波及



四川政府上周六(20日)向工業用電的企業用戶發出通知，下令工廠生產活動全面停止延長至周四(25日)，特斯拉上海廠因部分零件供應商位處四川，汽車生產也恐受波及，另一些全球性大型車廠的零件供應商也位於四川。上海市政府上周二(16日)曾要求四川當局讓這些供應商優先復工，不過其後只請求考慮其復工事宜。此外，四川一些特斯拉充電樁已暫停使用，重慶市附近的特斯拉充電站已全面停用，導致車主怨聲載道。調研機構LMC Automotive報告顯示，特斯拉上海工廠上半年共賣出29萬輛車，不僅供應中國市場，也是歐洲和其他市場的出口重鎮，佔特斯拉全球銷售50%。





另早前瑞信引述吉利汽車(00175)就四川限電讓民回應，指吉利管理層表示8月16日至8月20日期間停產了4天，暫未知會否進一步停產，但若僅停產4日，重慶零件供應問題影響有限，因庫存足夠一周用量。

四川鋰鹽產量大減 車企原材料成本大增

另外，四川限電也間接推升鋰價，有傳媒引述業內人士指，四川部分鋰鹽及電池正負極材料生產企業的減產量會繼續增加到近兩萬噸，多過之前預測上千噸。事實上，四川是重要鋰礦產地，具備鋰鹽產能27.42萬噸，佔全國總產能29%，單計7月，四川省鋰鹽產量已佔全國鋰鹽總產量21%。根據上海鋼聯最新數據，工業級碳酸鋰曾經升到每噸47.55萬，電池級碳酸鋰亦升到每噸48.75萬，車企原材料成本大增。

受原材料漲價拖累 寧德時代上半年毛利率急跌



此外，寧德時代上半年實現營業收入為1129.71億元(人民幣．下同)，同比增長156.32%，淨利潤81.68億元，同比增長82.17%，向全體股東每10股派發現金紅利6.528元。中金公司上調公司目標價至720元。不過原材料漲價拖累寧德時代毛利率急跌8.58個百分點至18.68%，寧德時代開盤衝高漲3%後即調頭向下，收市急跌5.91%報524元，內地新能源車股股價同受壓。

小鵬中期虧損擴大逾倍 料第三季汽車交付量按季跌10至16%

小鵬汽車中期淨虧損44億元人民幣，比去年同期虧損19.81億元人民幣擴大逾倍，而每股虧損2.58元，不派中期股息。總收入則為149億元人民幣，升1.22倍，其中汽車銷售收入139億元，升1.18倍。汽車交付量6.89萬輛，上升1.24倍。



單計第二季，小鵬虧損擴大逾1.2倍至27.01億元人民幣，總收入按年升近98%至74.36億元，毛利率按年減100點子至10.9%，汽車交付量按年升98%至34422輛。公司預計第三季度汽車交付量介乎29000至31000輛，按年增長13%至20.8%，惟按季下跌10%至16%。

小鵬汽車銷量指引保守 瑞信花旗同大削目標價

瑞信發表報告指，考慮到小鵬銷量指引和毛利率前景低過預期，將其2022、2023、2024每股盈利預測分別下調39.3%、67.2%、23.7%，目標價由50美元下調至36美元，維持「跑贏大市」評級。花旗則表示，小鵬汽車第二季毛利率高於市場預期，但第三季汽車銷量指引非常保守，指受疫情、消費降級、供應鏈挑戰等多重不確定因素影響。花旗對小鵬汽車中長期樂觀看法不變，維持「買入」評級，惟目標價由198.38元降至107.17元。





另摩根士丹利指，小鵬汽車第二季虧損擴大，而公司預期第三季汽車交付量按季下跌，有關跌勢令人意外。考慮到小鵬汽車7月份銷量為1.15萬輛，意味8、9月平均每月交付量低於1萬輛，相關指引屬保守。瑞銀則稱，小鵬汽車虧損擴大至27億人民幣，高於市場原預期20億人民幣，期內錄外匯匯兌損失9.38億人民幣，從而令季度業績遜預期，疲弱的本季收入指引及外匯匯兌損失最令市場意外，維持 「中性」評級及目標價34美元。

熊麗萍：小鵬績差惟不宜再沽 比亞迪吉利短期料受累限電



今日《開市Good Morning》請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指小鵬業績令人有些意外，虧損比預期大，但可能只是受第二季特殊因素影響，最重要還看第三季表現，雖料績後股價續受壓，但跌至現價不建議沽出。而近期新能源車股跌得急應與限電有些關係，就算買了車充電也成問題，短期料會影響購車意欲，往後尤其明年同業間銷售競爭料亦會很大。至於比亞迪股價近期調整，相信亦與限電有關，因恐比亞迪及Tesla等生產會受影響，比亞迪短期難免捱價，惟260元可考慮，往後應仍有機會重上300元以上。吉利同樣等消化完限電消息後應可重上17元以上，如沒持貨可於15至15.5元買入。

小鵬汽車今日受業績拖累跌12.18%收報72.85元，連跌5日，累計跌幅18.83%，成交13.86億元；比亞迪則跌5.2%報258.8元，同樣連跌5日，累計跌幅10.39%，成交32.42億元。另吉利跌4.46%報15.44元，理想汽車(02015)跌5.35%報113.3元，蔚來(09866)跌5.05%報141元，長汽(02333)跌1.03%報11.54元，廣汽(02238)跌1.77%報6.66元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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