申洲上半年毛利率急跌前景堪憂 大行齊降目標價曾急插一成

內地最大針織品出口商申洲國際昨日(25日)收市後公布中期業績，雖然純利升6.3%，銷售額增近兩成，亦能維持同樣派息，但因原材料成本大漲，加上內地有生產基地曾受累新冠疫情停產，導致毛利率急跌，另管理層指國內外市場需求不樂觀，未來一年產能利用率或下降。大行隨即齊齊下調申洲目標價，申洲今日(26日)一度大跌一成，半日仍跌逾半成，為表現最差藍籌。

(申洲國際網頁截圖)

中期純利升6.3%派息持平 原材料成本大漲毛利率跌7.1%

申洲國際截至2022年6月30日止中期純利23.67億元(人民幣．下同)，按年升6.3%；每股盈利1.57元，派中期息1.06港元，按年持平。期內銷售額135.93億元，按年升19.56%；毛利30.66億元，跌9.09%；毛利率約22.6%，較去年同期29.7%跌7.1個百分點，主因原材料及能源等成本大幅上漲，銷售價格調整未能覆蓋成本上漲影響，且今年1月寧波生產基地因遭受新冠疫情影響而一度停產。

另集團上半年運動類產品銷售額佔比78.6%，銷售額按年升32.4%，主因歐美市場運動類服裝訂單需求上升；休閒類產品銷售額佔15.4%，銷售額按年跌5.4%；內衣類產品銷售額佔4.5%，銷售額按年跌22%。

申洲：國內外需求不樂觀 未來一年產能利用率或降



申洲指，當前原材料價格較前期高位略有回落，但依然震盪波動，而目前國內外市場需求並不樂觀，預期下半年至明年上半年，紡織服裝行業可能遭受因需求不足而帶來產能利用率下降的影響，且全球性通脹壓力將持續，企業盈利將繼續承壓。



不過，集團新建產能如期完成，越南面料工廠擴建後每日產能提升至400噸；柬埔寨新建成衣工廠截至6月底聘用員工規模達約14000人，員工效率提升理想；越南新建成衣工廠已完成土建項目和一半以上生產車間設備安裝，將逐步增聘員工。集團於越南和柬埔寨的海外工廠亦基本消除疫情帶來的不利影響，生產運營已恢復正常。

瑞銀：管理層展望保守目標價降至95元 高盛：料訂單利潤率前景受壓



瑞銀發表報告指，申洲上半年淨利潤按年增6%，優於該行及市場預測，主要由於匯兌收益，其銷售增長亦較預期表現強勁，惟毛利率收縮幅度較預期大。即使現時訂單仍未完成，管理層對今年第四季及明年上半年展望持更保守看法。市場已預期下半年增長或放緩，並考慮到明年銷售增長放緩及毛利率低於預期，目標價由100元降至95元，維持「中性」評級。

高盛則指，申洲中期業績勝預期，純利較該行預測高25%。不過，管理層對前景態度較為保守審慎，預期下半年中國廠房利用率將會出現下跌，甚至可能因市場需求疲軟、庫存過多及公司在中國市場佔有率較高，利用率至明年上半年仍會持續下降。預期申洲的訂單和利潤率前景近期將面臨壓力，目標價由113元降至107元，維持「買入」評級。

中金：因應原材料成本及短期需求波動 目標價降23%

另中金稱，考慮原材料成本和短期需求波動，將申洲目標價下調23%至107.22元，惟短期需求波動並不改公司在產業鏈中的優勢地位，維持「跑贏行業」評級。野村指，申洲上半年業績受寧波廠房停產和成本壓力負面影響，雖然長期增長潛力完好，但由於需求和毛利率的不確定性，市場對該股情緒可能保持疲軟，將目標價由169.7元降至124.5元，評級「買入」。花旗指，申洲管理層似乎對庫存積壓下市場需求審慎，公司下半年前景較預期差，而預測在銷量減少下，收入按年增長率會由上半年的19.6%放緩至下半年的12%，因此下調目標價約6%至113元，維持「買入」評級。



瑞信則表示，申洲上半年收入按年增20%，較預期高7.5%；毛利率22.6%，低於市場預期24%；不計入外匯收益，經調整淨利潤18億元，比市場預期低8%。預計第三季產能增長介乎11至13%，第四季度為低單位數，而管理層明年產能增長指引為15%，並謹慎地指鑑於目前的庫存清理周期和內地疫情，今年下半年至明年上半年的訂單前景存在不確定性，目標價由113元降至106元，評級「跑贏大市」。

美銀：料毛利率恢復需時更長 惟股價已充分反映市場擔憂

美銀證券指，申洲上半年稅後淨利增長超預期，惟市場對中國需求疲軟和海外市場渠道庫存增加感擔憂，預計下半年銷量增長僅達單位數，其中第四季及明年上半年業務前景能見度較低。由於優化利用率及新增訂單具不確定性，預期毛利率要恢復到疫情前水平可能需要更長時間，目標價下調11%至130元。不過，申洲股價年初至今已累跌43%，對比同期恒指跌15%，已充分反映市場擔憂，風險回報水平向好，重申「買入」評級。

申洲半日跌5.29%收報81.5元，最多跌10.28%低見77.2元，成交5.96億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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