青啤業績勝預期曾飆近一成 大行唱好高盛最牛看$98

青島啤酒(00168)公布中期業績，在內地疫情影響下，集團上半年純利仍按年升18%，其中次季純利更升24%，中高檔及以上產品銷量增6.6%，績後大行紛指其業績勝預期，並看好其持續受惠內地炎熱天氣及銷售復甦，其中高盛最牛將目標價升至98元，今日(26日)股價曾飆近一成高見80.6元，不過隨著股價逐漸逼近8月初高位83元，開始遇沽壓，一度升不足1%，惟全日最終仍升近半成，其餘啤酒股亦同造好。

(青島啤酒網頁截圖)

青啤中期純利升18% 中高檔及以上產品銷量增6.6%



青啤截至6月30日止未經審核之中期純利28.52億元人民幣，按年升18.07%，創半年度歷史新高，其中第二季度純利按年升23.85%；每股盈利2.1元人民幣，不派中期息。期內營業收入192.73億元人民幣，升5.37%；營業利潤38.45億元人民幣，升17.18%。



公司實現產品銷量472萬千升，按年跌1%，其中主品牌青島啤酒實現產品銷量260萬千升，增2.8%；實現中高檔及以上產品銷量166萬千升，同比增長6.6%；千升酒營業收入同比增長6.5%，保持在國內啤酒中高端市場競爭優勢。

青啤：堅定推進中高端產品戰略 努力克服疫情影響



青啤表示，會抓住啤酒市場消費升級的有利機遇，堅定不移推進中高端產品戰略，強化傳統核心基地市場的同時，聚焦資源加快高端及超高端市場的發展，並繼續拓展海外市場分銷覆蓋，不斷提升品牌國際影響力，期內海外市場銷量按年增長21%。



公司又指，努力克服疫情對國內部分城市餐飲、夜場等渠道影響較大的困難，一方面加快產品結構改善和價格體系調整，充分挖掘增量增利空間，實現了利潤增幅高於收入以及銷量保持增長的良好發展態勢，另方面推廣新零售業態，實現了市場的恢復與增長。

美銀：盈利表現強勁 8月銷量料受惠炎熱天氣增雙位數



美銀證券發表報告指，青啤次季業績勝預期，盈利表現強勁，今明兩年每股盈測分別上調4%及1%，以反映利潤率轉強，目標價由90元升至94.5元，維持「買入」評級，繼續看好公司近期銷售復甦，以及高端化和利潤率擴張前景。



另該行渠道檢查表明，8月份青啤銷量應保持雙位數增長，主要受惠炎熱天氣、低基數，以及據點市場基本無受最近疫情影響，公司2022財年實現超過20%的核心盈利增長的能見度很高。

高盛：次季業績遠勝預期 目標價升至98元



高盛則指，青啤受到銷售均價增長帶動，第二季業績大幅好過預期，料第三季業績將受益於渠道銷售復甦和炎熱天氣，估計下半年成本壓力維持穩定，將全年銷售額增長預測由6%上調至10.5%，淨利潤預測由收縮0.5%上調至增長15%，2022至2025年銷售額預測上調3.2至4.2%，目標價由93元升至98元，維持「買入」評級。



大和認為，青啤受惠於上半年產品加價，經營毛利表現優於該行預期，預期下半年受內地高溫天氣因素影響，將有利整個啤酒行業銷售增長。雖然大和下調青啤核心品牌產品銷量預測，但預期整體平均售價向上，目標價由68.4元上調14%至78元，維持「跑贏大市」評級。另花旗亦維持青啤「中性」評級，目標價則由72.5元升至82.76元。

麥格理：次季淨利潤勝預期 惟料未來增長放緩目標價降至80元

麥格理指，青啤次季淨利潤按年增23.8%，優於該行及市場預測，主要因價格上漲和產品組合升級令平均售價升7%、以及營銷比例下降，惟基於疫情防控限制放寬，料成本節約的收益是短暫性。



麥格理又表示，考慮到次季營運數據，將公司今年EBITDA預測上調7.5%，惟明年EBITDA預測則下調1.2%，以反映該行預計未來增長將會放緩，目標價由87元下調至80元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。

青啤今日升4.68%收報77.15元，最多升9.36%至80.6元，成交6.94億元。其他啤酒股亦造好，潤啤(00291)升2.8%報56.85元，百威亞太(01876)升1.98%報23.2元。近日亦有多隻內需股放榜，其中業績勝預期的蒙牛乳業(02319)升勢持續，繼昨日(25日)飆近一成今日再升2.99%收報36.2元，績後獲多家券商上調目標價的農夫山泉(09633)則升0.86%報46.9元。







(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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