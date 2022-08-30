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《午市前瞻》專家料期結日後恒指向好 比亞迪穿牛熊線亦不會大跌

30/08/2022

　　恒生指數半日收報19843，跌179點或0.9%，主板成交548.66億元。恒生中國企業指數報6800，跌71點或1.04%。恒生科技指數報4175，跌73點或1.74%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報183.3元，跌3.4元或1.82%，成交27.55億元;騰訊控股收報319元，跌4元或1.24%，成交23.85億元;阿里巴巴-SW收報94.2元，跌0.95元或1%，成交14.09億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

李偉傑：恒指20000點拉鋸

 

　　港股期結日遇到較大波動，未有特別太壞消息下，恒指高開39點後大幅回落，跌幅一度超過350點，再度失守廿天線。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，雖然隔晚美股受鷹派預期下挫，港股正憧憬中美就中概股問題達成初步協議，但美國證監會態度依然強硬，故亦稍為拖累港股表現。他預期，期結日過後，恒指明日走勢有望向好一點，成交增加亦有助推動向上，但預期仍會於20000點上下拉鋸。

 

比亞迪遭減持消息漸已消化

 

　　比亞迪(01211)公布中期業績，溢利35.95億人民幣，比去年同期多賺2.06倍；李偉傑指比亞迪業績表現理想，盈利增幅及毛利都有所上升，但今日股價略為受壓，觸及270元後回落，可能市場憂慮業績出爐後或會加大「股神」巴菲特減持誘因，目前看270元阻力會較大。


　　近期比亞迪股價於是250天線整固，今日高開低走，但李偉傑指以其良好業績及行業前景預計，股價再大跌風險不大，而早前股神減持消息已事隔一段日子並已淡化，若未有大幅減持消息，預期之後股價可於255至270元上落，再突破向上則要較大成交配合。

 

 

比亞迪中期溢利增兩倍，股價曾高見270.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 



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