《午市前瞻》專家料期結日後恒指向好 比亞迪穿牛熊線亦不會大跌

恒生指數半日收報19843，跌179點或0.9%，主板成交548.66億元。恒生中國企業指數報6800，跌71點或1.04%。恒生科技指數報4175，跌73點或1.74%。



恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);美團收報183.3元，跌3.4元或1.82%，成交27.55億元;騰訊控股收報319元，跌4元或1.24%，成交23.85億元;阿里巴巴-SW收報94.2元，跌0.95元或1%，成交14.09億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

(比亞迪網頁截圖)

李偉傑：恒指20000點拉鋸

港股期結日遇到較大波動，未有特別太壞消息下，恒指高開39點後大幅回落，跌幅一度超過350點，再度失守廿天線。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，雖然隔晚美股受鷹派預期下挫，港股正憧憬中美就中概股問題達成初步協議，但美國證監會態度依然強硬，故亦稍為拖累港股表現。他預期，期結日過後，恒指明日走勢有望向好一點，成交增加亦有助推動向上，但預期仍會於20000點上下拉鋸。

比亞迪遭減持消息漸已消化

比亞迪(01211)公布中期業績，溢利35.95億人民幣，比去年同期多賺2.06倍；李偉傑指比亞迪業績表現理想，盈利增幅及毛利都有所上升，但今日股價略為受壓，觸及270元後回落，可能市場憂慮業績出爐後或會加大「股神」巴菲特減持誘因，目前看270元阻力會較大。



近期比亞迪股價於是250天線整固，今日高開低走，但李偉傑指以其良好業績及行業前景預計，股價再大跌風險不大，而早前股神減持消息已事隔一段日子並已淡化，若未有大幅減持消息，預期之後股價可於255至270元上落，再突破向上則要較大成交配合。

比亞迪中期溢利增兩倍，股價曾高見270.8元。(經濟通HV2報價系統截圖)

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此







其他比亞迪相關新聞：

比亞迪業績符預期續獲大行看好 惟憂股神減持先升後跌

【大行炒D乜】比亞迪績後大行點睇？ 一click就知道

《盤後部署》港股期指結算日報跌，比亞迪孖寶績後點部署？

【汽車新勢力】理想汽車：Ｌ９正式開啟用戶交付

《外資精點》美銀維持比亞迪「買入」評級，Ｈ股目標價４５２元

《外資精點》摩通：比亞迪業績勝預期，維持Ｈ股增持評級

《汽車新勢力》前華為軟件副總裁據報加入理想，推動自研芯片落地

《外資精點》野村：比亞迪穩守電動車市場主導地位，目標３５６元

【大國博弈】美國ＳＥＣ重申：美方可查看未經編輯的所有審計文件

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動