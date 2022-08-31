中概股退市風險縱未除 美團大行力撐仍值博

據報美國監管機構選定阿里巴巴(09988)及另外多間中概股公司為首批審計中企，受消息拖累，多隻科技股今早(31日)低開，但盤中有資金流入，午後倒升，其中美團(03690)升逾3%創一個月高，帶動恒指跌轉升，由全日低位19564反彈超過400點重上20000關。美團已於上周五(26日)公布中期業績，虧損收窄業績勝預期，績後連日獲多間大行調升目標價，評級機構標普更考慮上調評級展望。在一眾在美上市中概股退市風險未完全解除下，美團明顯更受投資者青睞，收市仍升逾2%。

(Shutterstock)

美團次季經調整盈利勝預期 瑞信升目標價至275元

美團中期虧損68.19億元(人民幣．下同)，而去年同期錄淨虧損82.05億元；經調整稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為19.62億元，而去年同期虧損為36.23億元；期內收入按年增加20.3%至972.07億元。單計第二季，美團虧損11.17億元，而去年同期虧損33.57億元，勝市場預期；期內經調整盈利20.58億元，較市場預期為佳，去年同期經調整虧損為22.17億元，經調整EBITDA為38.03億元，而去年同期為虧損12.4億元；收入509.38億元，按年增16.4%。

瑞信發表報告指，美團第二季收入及經調整盈利勝市場預期，當中外賣業務收入按年升16%，營運利潤率按年升8%，勝預期；到店業務收入按年跌17%，符預期，經調整營運利潤率勝預期；新業務虧損68億元勝預期，當中美團優選虧損54億元符預期。美團強勁增長勢頭持續至第三季，對其長期價值有信心，將其2022年純利預測由虧損60億元上調至純利10億元，維持「優於大市」評級，目標價由245元上調12.24%至275元。





高盛：料增長勢頭持續至第三季 目標價升至275元

高盛則指，美團第二季錄得盈利15億元，對比該行及市場分別預期錄虧損25億元及21億元；收入增長16%，對比其他大型科企錄得負增長至中單位數增長，相信增長勢頭會持續至第三季，維持「買入」評級，目標價由252元上調9.13%至275元。

高盛又引述美團管理層透露，7月及8月營運趨勢令人鼓舞，8月外賣每日訂單量恢復到逾20%增長，對比7月10%至13%及6月10%，管理層料9月外賣每日訂單量可維持約20%增長。另「美團閃購」的日訂單量在七夕節(今年8月4日)錄高峰超過970萬，對比今年第二季日均訂單量為430萬，而8月到店業務總交易額(GTV)按年增30%，對比7月按年增15%。

美銀：外賣及酒店旅遊業務持續復甦 標普：或上調評級展望

另美銀稱，美團的外賣和酒店/旅遊業務在6月起開始復甦，6月外賣訂單按年反彈10%，並在7至8月持續改善；到店業務在7月增長逾10%，且在8月加快。第二季酒店/旅遊業務交易量按年以中雙位數倒退，但跌幅在7月顯著收窄，並在8月回復增長。預期美團下半年收入按年反彈27%，但經營利潤率仍維持負數，目標價由234元上調2.1%至239元，重申「買入」評級。摩通則指，由於美團第二季業績表現強勁，對其基本面及財務前景逐漸變得更為積極，目標價由225元升至260元，維持「增持」評級。



此外，評級機構標普指，美團第二季業績表現勝預期，在疫情封控下仍能錄得EBITDA，較標普預期更早扭虧，主要是美團減少用戶激勵支出，以及提升核心業務效率。雖然當疫情影響減弱後，美團或再加大客戶激勵及新業務投入，但相信EBITDA回暖情況將會持續。若美團盈利能力及現金流持續強勁復甦，而監管變化亦不會對EBITDA及現金流產生重大影響，標普或將美團評級展望由「負面」上調至「穩定」。



交銀國際：中概股退市風險未除 科網股首選美團





另方面，近日中美就中概股審計監管達成協議，交銀國際發表報告認為，該協議簽署釋放積極訊號，但細節推進仍需時間，短期中概股退市風險仍不能完全緩釋，未來中概股赴港二次上市/雙重主要上市趨勢或不變。另多數互聯網公司第二季度業績超預期，當中美團核心本地商業/新業務收入按年增9%及41%，增長潛力確定，首選買入。

高盛則表示，儘管中美兩國針對數十年的審計僵局達成了初步協議，但市場仍認為中國企業從美國退市的機率達50%。在中美達成最終協議、中國股份不退市的最佳情況下，中概股和MSCI中國指數估值可能分別上漲11%和5%，但若被強制退市，估計美國存託憑證和MSCI中國指數將分別下跌13%和6%。



SEC：美方可查看所有未經編輯審計文件 須9月中前到香港





事實上，中美雙方對中概股審計監管協議執行細節有不同說法，中方指，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)則指，新協議賦予PCAOB權力自行決定被抽查的公司、審計業務和潛在違規行為，而毋須諮詢中國當局，調查員有權查看完整的審計工作底稿，並直接與相關審計人員面談。美國證券交易委員會(SEC)最新稱，美方可查看未經編輯的所有審計文件，不允許中方出於任何原因隱瞞或編輯審計文檔中包含的信息。



另要留意，協議簽訂並不代表約200間在美上市中國公司被除牌危機完全解除。SEC主席指，由於審計工作需時，如果要在年底前完成，美方人員必須在9月中前去到中國內地及香港，如果無法做到，200家中國公司仍將面臨在美國證券市場的交易禁令。

美團收市升2.59%收報189.8元，最多升4.65%高見193.6元，成交114.97億元。另阿里跌0.95%報94.3元，最多曾跌3.89%至91.5元；京東(09618)跌0.08%報246.8元，最多曾跌2.75%至240.2元；騰訊(00700)升1.11%報327.2元，最多曾跌2.72%至314.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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