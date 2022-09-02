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美元強勢金價五連跌創逾一月低　金礦股全線下挫招金插半成

02/09/2022

　　美國聯儲局主席鮑威爾早前在全球央行年會展示遏制通脹決心，過去一周美聯儲官員的講話也帶來更鷹派預期，加上最新數據反映美國經濟仍然穩健，市場料定聯儲局本月將再大幅加息0.75厘，美元指數盡展強勢再創20年高，令國際金價連跌5日創逾一個月低，現貨金價更曾跌穿1700美元重要關口，為7月以來首次。港股金礦股今日(2日)全線下挫，其中招金礦業(01818)為純黃金礦商，對金價最為敏感，半日插近半成創逾半年低。

 

(招金礦業網頁截圖)

 

經濟仍穩健料儲局本月加息0.75厘　美元指數創20年高  


　　最新數據反映美國經濟仍然穩健，為本月加息創造更大空間。美國上周初領失業救濟金人數低於預期，並為連續第3周下滑，至2個月低位。美國8月ISM製造業指數亦持穩於52.8優於預期，顯示製造業仍溫和擴張。美元昨日(1日)再創20年新高，美匯指數紐約尾盤漲0.89%至109.67，盤中一度觸及109.98，逼近110大關。市場預測聯儲局本月加息75個基點的機率已攀升至77.1%。今晚將公布關鍵的非農就業報告，市場預期非農數據顯示就業市場強勁，將利空金價。

　　渣打銀行發表報告，預測美聯儲將大幅加息，9月會議上加息75個基點，11月加息50個基點。美國勞動力數據必須大幅放緩，才能阻止75個基點的政策加息。鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會發表講話後，市場已經改變了定價，加息75個基點的可能性已升至75%，而市場預測2023年3月的最終利率上限為3.95%。

 

　　除了美聯儲加息預期居高不下，市場還預計澳洲和加拿大央行也將進一步加息，在中長線利空金價。路透調查顯示，分析師預測澳洲央行下周二(6日)將再加息50個基點，以遏制通脹。另市場普遍預計加拿大央行下周將再次大幅加息75個基點，20年來首次將政策利率提高到限制性區域。

 

現貨金7月以來首跌穿1700美元　瑞銀：未來幾個月恐續下行

 

　　加息預期重挫金價，現貨金價曾跌0.8%至1696.76美元，7月以來首度穿1700美元重要關口；隔晚紐約期金亦頻臨穿1700美元，跌1%或16.90美元，五連跌收報每盎司1709.30美元，是7月20日以來最低。道明證券商品策略師Daniel Ghali稱，如果美聯儲堅持其遏通脹使命並保持高利率，甚至在經濟衰退時也不降息，對黃金來說不是好兆頭，如果黃金跌破1675美元，預計會出現大量沽壓。

 

　　瑞銀則指，在全球央行年會上鮑威爾表明政策不應過早寬鬆，美聯儲願意容忍經濟走弱以壓抑通脹，意味實際利率繼續上升，預期未來幾個月美國10年期實際收益率最多升至1%，從而支撐美元進一步升值。儘管黃金被視為對沖經濟風險工具，但美國實際利率上升，而黃金並不提供收益率，其對投資者的吸引力因而下降，建議投資者未來幾個月應為金價下行做好保護，但在長期投資組合內加入黃金，仍可提供多元化好處。另荷蘭銀行將今年年底金價目標由每盎司2000美元下調至1700美元，但預計美聯儲將在明年下半年開始降息，到明年年底金價將升至每盎司1900美元。

 

渣打銀行：金價再大跌空間有限　加皇銀行：年底或再挑戰2000美元

 

　　不過，渣打銀行貴金屬分析師庫柏(Suki Cooper)發表報告指，金價雖正在跌向每盎司1700美元，但在1700美元下方進一步大幅滑落的空間應該有限，因拖累金價的主要因素已被市場反映。夏天以來金價下跌的主要原因是美元走強，不過金價仍然受到一些因素支撐，包括經濟衰退以及通膨高漲的擔憂，以及金價下跌後，中國與印度的黃金買氣有望受到提振等。


　　加拿大皇家銀行資本市場商品策略師羅尼(Christopher Louney)則表示，金價年底以前重新挑戰每盎司2000美元的機率仍不能排除，今年3月金價衝上每盎司2000美元主要是因為俄烏戰爭開打，鑑於地緣政治瞬息萬變，特別是俄烏戰爭尚未結束，以及美國與中國關係緊張，故對金價可能面臨的兩種情境做出預估。如果市場持續聚焦加息與美元，第四季與全年的平均金價預估分別為每盎司1663與1773美元，但如果地緣政治緊張再度升高，刺激黃金的避險需求，則第四季與全年的平均金價預估分別為每盎司1986與1944美元。


招金中期純利升近5倍　惟大摩指遜預期降目標價至6.73元

 

　　另方面，招金礦業早前公布中期純利1.08億元(人民幣．下同)，比去年同期增4.93倍；收入35.35億元，比去年同期增1.41%；毛利13.32億元，增12.97%，毛利率升至37.69%。摩根士丹利發表報告指，招金礦業上半年業績遜預期，下調今年淨利潤預測13.8%，目標價由6.9港元下調2.4%至6.73港元，評級「與大市同步」。瑞信則指，招金礦業上半年純利按年飆4.9倍，主要由利潤率擴張、低基數和金價上漲所帶動，惟將招金2022至23年盈利預測分別降36%和7%，目標價由8.9元下調至8.4元，維持「跑贏大市」評級。

　　招金礦業半日4.73%收報6.25元，最多跌5.18%低見6.22元，成交4.46億元。紫金礦業(02899)則跌2.32%報8.43元，山東黃金(01787)跌1.66%報13.02元，中國黃金(02099)跌2.62%報22.3元，SPDR金ETF(02840)跌0.32%報1243.5元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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