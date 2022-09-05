藍籌新貴表現差翰森曾插半成 染藍魔咒再現？哪隻仍值博？

上月19日恒指季檢結果出爐，中國神華(01088)、周大福(01929)、翰森製藥(03692)、百度(09888)獲納入恒指，今日(5日)生效，4隻藍籌新貴首日染藍表現一般，只有神華(01088)受利好消息帶動隨其他煤炭股逆市升4%，其餘3隻都延續上周五(2日)跌勢，其中翰森製藥更曾插逾半成。在恒指持續尋底下，藍籌新貴看來都難逃「染藍魔咒」，有哪隻仍值博？以後炒買染藍股又可用甚麼策略呢？

(翰森製藥網頁截圖)

恒指改革以來藍籌新貴15跌一升 碧服累挫逾八成

其實，市場早有「股一藍、價便殘」之說，即憧憬染藍會有資金追入，惟染藍後股價便愈見疲弱。自恒指公司去年落實改革，恒指成分股數目由改革前的55隻大增至73隻，但改革後即自2021年5月起五輪季檢，合共納入16隻藍籌中，當中有15隻在宣布染藍後均見下跌，最差一隻碧桂園服務(06098)更累挫逾八成，只有比亞迪(01211)仍錄升幅。



恒指公司改革除增加成分股數目外，並強調股份要能反映香港市場代表性，即該公司在所屬界別於恒指所佔比重，而並非預測公司前景好壞來決定其是否獲納入。以翰森為例，其染藍雖然突然，但並非不合理，除了市值夠大，其相較於未有盈利的「B仔股」而言，已錄得穩定盈利收入，加入恒指後便可進一步擴大醫藥股於恒指佔比，有望於未來攤薄科技股對恒指影響。

翰森中期業績令市場失望 周大福受制疫情升溫





可惜翰森製藥早前公布中期業績令市場失望，雖然首度派中期息每股5港仙，但收入及純利增長均不足1%，而管理層又同時下調全年收入及盈利指引至只有單位數增長。看來若公司業績欠佳，即使被納入恒指，對股價幫助未必太大。

至於周大福表現料或多或少受通關進度或入境政策鬆緊影響。據報近日隨著疫情升溫以及政府收緊防疫措施，商界對免檢疫入境政策之期望已降溫。最近更有檢疫酒店接獲政府查詢，是否願意參與下一階段、即11月至明年2月的檢疫酒店計劃，有商界人士擔心政府是否打算將檢疫政策延續至明年2月。有政府人士更表明，即使採用「0+7」入境政策，對商務旅客或有用，但仍無法吸引一般旅客來港。

神華受惠國鐵保供專項再炒上 惟限電令逐步取消恐現調整



至於為何唯獨神華表現一枝獨秀呢？據內媒報道，針對內地多地疫情加劇，以及個別地區持續高溫、煤電供應緊張情況，國鐵集團統籌疫情防控和維持物流暢順，大力開展電煤保供專項行動，至8月31日國家鐵路已累計發送電煤3.2億噸，同比增長30%；全國363家鐵路直供電廠存煤6341萬噸，同比增長88%，可耗天數25.5天，同比增加10天。煤炭股逆市集體炒上，其中兗礦能源(01171)半日升近9%，中煤能源(01898)升7%，神華則升逾4%。

不過要留意，煤炭股及電力股早前受內地多地限電令帶動，股價已屢破頂，但近期內地以人造雨降低氣溫後，限電令逐步取消，煤炭股及電力股隨後或將面對較大調整壓力，可能要待冬季再出現用電緊張情況才會有一輪炒作。

溫傑：染藍股表現受累大市 周大福較看好惟現價不吸引



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指染藍效應失效屬非戰之罪，大市由去年2月開始一直下跌，由當時30000點跌至現時近19000點，無論是否染藍，只要跟大市跌都要跌三成。而能否染藍通常考慮市值及交投，可能當時成交氣氛催谷至市值大成交高就令其染藍，但往往已到了周期後端，染藍後潮水一退股價下跌空間就大。策略上應是先看好股份基本因素然後買入，如認為它往後會染藍就可早些買並買多些，如因為染藍帶動股價上升，其基本因素所帶動的升勢提早出現，就應把握機會鎖定利潤，而不是因宣布染藍後就買入。

至於今日染藍4隻股份，溫傑指沒哪一隻特別鍾意，煤炭股主要受惠中央無法控制價格令缺電情況出現；百度未來或受惠自動駕駛，但料騰訊會沽美團(03690)，科技股暫難看好；翰森則不是交投最多的製藥股，不見太多亮點；周大福內地業務復甦較好，但股價之前已炒上不太吸引，6月中只約13元，8月22日高位見17.48元已跑贏恒指太多，現價逾14.5元也不算太低。

神華半日升4.44%收報25.9元；百度則跌1.94%報136.6元，連跌4日，累跌6.63%；周大福則升0.27%報14.76元，曾最多跌1.9%至14.44元；翰森製藥跌3.41%報13.58元，最多跌6.12%低見13.2元，連跌3日，累跌13.5%。另新納入國指的商湯(00020)則升2.66%報2.32元，遭剔出國指的太保(02601))則跌0.99%報15.96元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動