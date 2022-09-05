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溫傑料比亞迪行新區間！藍籌新貴難逃染藍魔咒？

05/09/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　股神巴菲特旗下巴郡在9月1日以每股平均價約262.72元，出售171.6萬股比亞迪(01211)H股，套現約4.5億元，持股量降至不足19%。股神短時間內再次沽貨，對比亞迪股價震盪有多大？又會持續多久？上月新能源車銷量增逾1.8倍，能抵銷多少？恒生指數今日（5日）起新增四隻股份，惟四隻準藍籌上日股價全數受壓，勢難逃染藍魔咒？

 

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