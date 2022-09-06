卓慧思拜相英鎊反彈匯控渣打造好 惟恐續受困經濟衰退憂慮

英國外相卓慧思一如預期當選執政保守黨黨魁並出任首相，她表明將即時應對高通脹及能源短缺與費用高漲這兩大民生挑戰，刺激英鎊兌美元跌至37年低位後倒升，英鎊反彈亦令兩間英資銀行匯控(00005)及渣打(02888)今日(6日)造好，惟英鎊兌美元今年來已累跌近15%，皆因英國能源價格高企，通脹大幅上升，英倫銀行連續6次加息亦無法壓抑通脹，英國經濟步入衰退風險上升，加上歐洲能源危機加劇，經濟前景堪憂，匯控及渣打縱受惠加息預期，股價恐難重拾上升動力。

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承諾即時應對高通脹能源短缺等 英鎊兌美元創37年低後反彈



英鎊兌美元昨日(5日)較早前一度跌至1.1443，為1985年以來最低，英鎊兌港元也曾跌穿「9算」，但在卓慧思確定當選英國首相後，英鎊兌美元回升至1.1560。卓慧思在競選期間曾承諾一旦當選，將即時應對高通脹及能源短缺與費用高漲問題，包括對在能源價格高企下盈利豐厚的能源企業徵收暴利稅，以及取消能源開支中的綠色能源徵費等。她同時承諾不會有任何新增稅項，一旦上任會即時減稅300至500億英鎊以振興經濟。



而據外電報道，卓慧思近日與其團隊和政府官員討論從10月起凍結家庭電力和燃氣開支，料會在未來一年半動用1300億英鎊來補貼電力和燃氣供應商。如沒有補貼，料10月普通家居每年的能源開支將上升至3548英鎊。英國零售協會(BRC)調查就顯示，英國8月零售銷售按年僅增長1%，原因是生活成本上升，消費者被迫收緊荷包。

高盛：料英國第四季現經濟衰退 匯證：美元走強令英鎊下跌

高盛資管策略顧問方案組國際市場策略團隊主管張信勵(James Ashley)指，英國工資增長5%，但冬季通脹有可能升至15%，加上當地10月電費上限調高80%，估計英國經濟會於今年第四季出現衰退，而明年全年將衰退0.6%，低於原先的增長1.1%預期。另預計英國家庭儲蓄率將於明年第二季跌至3.5%的歷史新低，明年實質可支配收入跌2.9%，實質消費將跌1.4%。氣價或會在高位持續一段長時間，英國家庭可能要動用其儲蓄以減輕生活負擔，而政府額外的財政刺激措施規模亦可能較預期小，這或導致英國有機會步入一個較嚴重及持久的衰退。

另匯證發表報告指，英國正面臨高通脹及經濟活動弱，經濟前景令人擔憂，英倫銀行行長貝利早前表示對利率前景沒有前設，並在8月4日如預期加息半厘，是自1995年以來最大一次加息，而英鎊兌美元匯價在8月累計貶值4.5%。市場擔憂英國經濟狀況，令英鎊匯價跌至年度低點。英國利率上漲似乎是對2023年通脹擔憂加劇以及對實際收入下降擔憂的反應，特別是美國聯儲局主席鮑威爾早前在全球央行年會上發表「鷹派」言論後，美元在8月底走強，令英鎊進一步下跌。



華僑永亨銀行報告則指，英倫銀行聲稱第四季經濟將步入衰退周期，令英鎊呈下跌趨勢，即使英國進入加息周期，但市場仍擔憂當地10月提高能源價格上限後將加深通脹問題，而經濟基本面恐未能承受英倫銀行連續多次加息，導致英鎊持續受壓。短期內在政治及經濟前景不明朗因素影響下，英鎊走勢或仍傾向易跌難升，兌美元支持位為1.15，阻力位1.16；兌港元支持位9.025，阻力位9.104。

天然氣價飆歐洲能源巨頭恐破產 大摩：歐企利潤恐大跌



此外，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的北溪管道陷入完全停運，刺激歐洲基準天然氣期貨價格曾飆升35%，市場憂慮升溫，歐元兌美元低於1算，報0.9950。高盛警告，由於能源成本不斷攀升，英國明年的通脹率可能會超過22%，在這種情況下英國經濟將收縮3.4%。歐洲市場人士亦擔憂，隨著天然氣價格進一步飆升，歐洲能源巨頭面臨資金流動危機，甚至可能破產倒閉，進而波及整個歐洲經濟，上演能源業「雷曼危機」。

華僑永亨銀行指，俄羅斯以維修為由續關閉向德國輸送天然氣管道，事態發展對歐元區經濟帶來嚴重損失，歐元兌美元支持位0.99，阻力位1.0072；兌港元支持位7.7707，阻力位7.9057。摩根士丹利則指，能源危機加上歐洲央行大幅加息風險，歐洲企業利潤恐出現2008年式大跌，歐洲股市未來12個月市盈率有可能較當前水平再瀉15%。

匯控下調H按封頂息至2.5厘 星展料受惠加息淨利息收入增長勁

雖然近期陸續有銀行調高拆息按揭(H按)「封頂息」，不過半個月前宣布加「封頂息」至2.75厘的匯控突然將一手新盤的「封頂息」再次調低至2.5厘，力保新盤按揭市場「一哥」地位。另星展早前發表報告，恢復覆蓋匯控，予「買入」評級，目標價63.9元。星展稱，考慮到匯控上半年業績強勁，預期其2023及24財年派息比率復甦，回報進一步改善，並預期淨利息收入增長強勁，因在現時加息周期中有良好定位，並推動估值重評。





至於渣打，於8月1日公布由當日起至今年10月31日展開新一輪5億美元股份回購計劃，此後便密密回購，上周五(2日)在倫敦證交所再回購約147.6萬股，總值約878.4萬英鎊(約7915.5萬港元)，昨日則再回購149.2萬股，總值約890.3萬英鎊(約8069.7萬港元)，暫累計回購約3227萬股。

匯控半日升0.73%收報48.15元，最多升1.57%至48.55元，成交2.11億元；渣打(02888)則升0.19%報54元，最多升0.74%至54.3元。另中銀香港(02388)跌0.37%報26.65元，恒生(00011)升0.33%報121.5元，東亞(00023)升0.21%報9.7元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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