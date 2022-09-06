  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

人行降外匯存準率內房借勢炒上　惟樓市仍低迷升勢恐難持續

06/09/2022

　　中國人民銀行大幅下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點撐人民幣匯價，股價低殘的內房股今日(6日)借勢炒高，其中碧桂園(02007)更飆近一成。內房炒高可能亦與市場憧憬人行減外匯存準率後或有機會降準有關，不過，8月內地樓市依然沒太大起色，而內房上半年業績亦一如市場預期般差劣，大行亦繼續看淡，內房升勢恐難持續。

 

(碧桂園網頁截圖)

 

市場憧憬人行稍後或降準　甚或有更多措施出台


　　為穩定人民幣匯價，人行昨日(5日)宣布，自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現時8%下調至6%。這是今年以來人行第二次下調外匯存款準備金率，兩次合計下調3個百分點。今次外匯降準或有助紓緩人民幣貶值趨勢，減輕內房償還外債壓力，但其實放寬銀根應更能幫到內房，而外匯存準率與此似乎關係不大，可能市場相信人行減外匯存準率後就有機會降準，以有效控制人民幣貶值及經濟放緩速度。

 

　　另外，今次減外匯存準率幅度較大，投資者或憧憬更多措施出台。然而，先不論人行會否減息需觀望外圍因素，包括美元強勢會否持續，以及美國聯儲局是否持續大幅加息，而要在經濟增長放緩及消費動力減弱下，透過降準「放水」間接刺激經濟，繼而帶動房地產市場，過程相信會較漫長。

 

貝殼研究院：8月二手房市場活躍度減弱　短期價格下跌壓力仍大

 

　　內地樓市方面，受累過去兩個月爛尾樓停供潮蔓延，購房氣氛仍低迷。據貝殼研究院數據顯示，8月二手房市場活躍度較上月有所減弱，成交量環比下降，但同比連續第二個月增長，並且增幅擴大。8月貝殼50城二手房成交量指數為37，較上月回落3，50城中超七成城市二手房成交量環比下降，同比來看則較去年同期的35提高，為連續第二個月增長。貝殼研究院指，當前市場預期仍較弱，8月貝殼50城二手房景氣指數降至16，其中39城景氣度指數在景氣收縮區間，蘭州、哈爾濱、長春等城市二手房景氣指數在嚴重收縮區間，意味著短期價格下跌壓力仍大。

 

　　另克而瑞地產早前發表研究報告稱，受極端高溫天氣、疫情多點散發等影響，8月中國房地產市場再度走弱；百強房企實現單月銷售操盤金額5190億元人民幣，較上月基本持平，同比則降低32.9%。此前披露上半年淨利潤創紀錄下降96%的碧桂園，其首席財務官伍碧君則表示，樓市尚未完全觸底，行業整合尚未結束。

 

內房交出逾13年來最差半年度業績　料首8月百強房企銷售跌46%

 

　　此外，《彭博》統計了截至8月31日已披露上半年業績並有連續數據的136家中資房企，合計淨利潤為176億元人民幣，同比大幅下滑近87%，創下2008年下半年以來的最差半年度表現。

 

　　中指研究院近日亦公布8月內地房地產數據預測，預計今年首8個月內地百強房企銷售額均值達477.6億元人民幣，按年跌46.2%，當中銷售額超千億的房企僅得10家，較去年同期減少14家，銷售超百億的房企有96家，較去年同期減少48家。當中融創中國(01918)8月實現合同銷售金額107.5億元人民幣，按年跌76.1%；碧桂園8月歸屬公司股東權益的合同銷售金額288.7億元人民幣，按年跌36.1%；合生創展(00754)首8月總合約銷售金額208.88億元人民幣，按年下降20.12%。

 

瑞銀：內房資產負債表收縮過快　花旗：政策只推動短期反彈
 

　　踏入9月有多間大行就內房業績及銷售數據發表報告，其中瑞銀表示，內房股公布今年上半年業績後，投資者均關注相關企業的現金流多於盈利表現，而本港上市內房股所持現金平均按半年跌19%，其中民企內房更跌30%，經觀察其資產負債表主要項目(現金、負債、合同負債和應付帳款)，可見相關股份的資產負債表收縮步伐過快。瑞銀偏好國企背景的內房及物管股，多於民企背景的，首選華潤置地(01109)、中海外(00688)、華潤萬象(01209)、保利物業(06049) 、綠城管理(09979)及貝殼(02423)。另行業關鍵在於合同銷售，因屬開發商最大的現金流，惟內地8月首100名物業開發商的合同銷售仍然疲軟，按月持平(按年下降33%)。


　　花旗則指，中國房地產市場今年夏天經歷行業寒冬，8月份銷售額按年跌46%，市場情緒低迷，新項目推出市面進度亦相對緩慢，期內31家上市公司月度銷售額按月表現持平，按年比較則下跌46%，跌幅較7月份的42%擴大，只有中國金茂(00817)、潤地及龍湖(00960)等7家上市公司實現增長。花旗又指，預期支持政策可短期推動反彈，但長期仍取決於銷售前景復甦，相信第三季是重新評估政策是否見效的時機，將貝殼(02423)、潤地、越秀(00123)、龍湖、旭輝(00884)及綠城管理列為首選股。

 

摩通料短期更多內房配股集資    雅居樂合景泰富等高危

 

　　另摩通指，投資者對中國開發商通過配股籌資的擔憂再度升溫，非出險民營房企為了增強流動性，通過配股籌資的意願更強。旭輝和碧桂園近期完成配售，預計短期內會有更多配股活動，但範圍可能不會非常廣泛，因市場氣氛疲弱，認購需求或不足，而較高風險進行配股的有新城發展(01030)、美的置業(03990)、遠洋(03377)、雅居樂(03383)、合景泰富(01813)和時代中國(01233)等。另對於流動性擔憂較少的防禦型公司不是沒有配售風險，因這麼做有助改善信貸指標，為拿地和併購提供更多空間。

 

　　內房股今日普遍炒上，除碧桂園(02007)飆近一成外，萬科(02202)、龍湖及旭輝都升逾半成，物管股亦借勢大反彈，碧桂園服務(06098)升9.75%報15.08元，世茂服務(00873)飆15.96%報2.18元，融創服務(01516)升5.36%報2.36元。

 

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

37.600

異動股

02246

快狗打車

7.230

異動股

00883

中國海洋石油

10.120

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 37.600
  • 02246 快狗打車
  • 7.230
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.120
  • 00700 騰訊控股
  • 314.200
  • 02007 碧桂園
  • 2.350
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 90.550
  • 目標︰$104.50
  • 01508 中國再保險
  • 0.580
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 8.860
  • 目標︰$10.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 51.600
  • 目標︰$58.00
  • 01088 中國神華
  • 26.050
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 314.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.050
  • 01211 比亞迪股份
  • 220.800
  • 00941 中國移動
  • 49.950
  • 00388 香港交易所
  • 306.800
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 12.240
  • 目標︰--
  • 03788 中國罕王
  • 0.820
  • 目標︰$1.05
  • 01088 中國神華
  • 26.050
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/09/2022 13:09  【外圍經濟】澳洲央行宣布加息0.5厘，指標利率升至7年高位

06/09/2022 11:34  《異動股》騰訊跌近2%拖累大市，未成年人中秋假每日限玩1小時

06/09/2022 09:56  【新冠肺炎】李家超回應放寬酒店檢疫，指需按實際情況強調不躺平

06/09/2022 09:48  【新冠肺炎】李家超:8月至今有20名兒童重症個案，籲儘快打針

06/09/2022 09:35  《異動股》中海油(883)高開逾2%，油組宣布每日減產十萬桶

06/09/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４８億元，買中海油沽美團

06/09/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】花旗匯證點評保險股，星展腰斬旭輝目標價

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》外匯降準人幣未止跌　滬指奪回三千二　外資連四日走
人氣文章

新聞>財經熱話

人行降外匯存準率內房借勢炒上　惟樓市仍低迷升勢恐難持續
人氣文章

新聞>財經熱話

【能源危機】李振豪料天然氣、油價走勢分歧　油價竟易跌難升？
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

林嘉麒：逆市尋寶　能源股可追？煤炭股VS油股！疫苗股再彈起機會微？
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

「價值投資」已過時！想得天下就要破壞舊經濟？不只Uber、Airbnb，連「細摩」都踩入旅遊界搶錢！
人氣文章

娛樂情報

自爆離婚1年半 周國賢：用另一方式去愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

蟻穎琳個展「如果看見他請告訴我」：遺失了甚麼或許並不重要，重要的是滿足了尋找的欲望
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

韓劇中常見的萬用Balm 究竟是甚麼？一支即時提升臉、唇、頸部的光澤感！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

意大利最著名產酒區——托斯卡納！令國際酒客趨之若鶩的超級托斯卡納Super Tuscans是怎樣開展？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長期咽癢，是咽喉炎也可能是喉癌！HPV是罪魁禍首？腎虛、肝弱、肺虛都關事？
人氣文章
齊齊打齊針
人氣文章
簡單快捷家常素菜！香濃惹味「蔭豆豉涼瓜素魚豆腐」，送飯一流！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2022 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事06/09/2022
《神州經脈》外匯降準人幣未止跌　滬指奪回三千二　外資連四日走
人氣文章財經熱話06/09/2022
人行降外匯存準率內房借勢炒上　惟樓市仍低迷升勢恐難持續
人氣文章財經熱話06/09/2022
【能源危機】李振豪料天然氣、油價走勢分歧　油價竟易跌難升？
人氣文章財經熱話06/09/2022
卓慧思拜相英鎊反彈匯控渣打造好　惟恐續受困經濟衰退憂慮
人氣文章FOCUS06/09/2022
【FOCUS】央媽明暗兼施期維穩　人幣弱勢暫難言轉向
人氣文章財經熱話06/09/2022
【英鎊反彈】卓慧思當選英國新首相　鎊匯單日轉向短線偏強！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金