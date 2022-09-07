小米密密回購兼電動車再傳新進展 低吸此其時？

今日(7日)大市繼續尋底，恒指一度跌穿19000關，美債息飆升科技股沽壓更大，其中小米(01810)曾跌逾2%低見10.7元，是近4個月低位。雖然智能手機市場低迷，但小米自去年宣布進軍電動汽車行業後，即持續進行研發，近日再傳出新進展，據報首款車售價上限逾30萬人幣，且擬自建工廠，2024年量產，另集團自上月起已耗資數億元密密回購股份，或對股價有支持，加上早前公布業績後大行也不算看得太淡，股價跌至如此低位或帶來趁低吸納機會。

(資料圖片)

傳首款車售價上限逾30萬人幣 擬自建工廠2024年量產





近日內媒《晚點AUTO》報道，小米的第一款車已確定激光雷達供應商為禾賽科技，車型或為轎車，售價上限逾30萬元人民幣。激光雷達是以發射激光束探測目標的位置、速度等特徵量的雷達系統，是自動駕駛配備的系統。報道又引述一位接近小米的人士稱，小米創辦人雷軍堅信智能電動車的終局是自動駕駛，小米在自動駕駛上的投入已達30億元人民幣。

另外，早前有消息指小米正與北汽集團商談製造電動汽車事宜，雙方研究不同方案，包括小米購買北京現代二廠的股權。不過，內媒《新浪財經》最近引述消息人士透露，小米大概率不會收購北汽的工廠，也無意採用代工生產的模式，而是會自建工廠，要達成2024年量產目標，時間仍充裕。消息人士又表示，小米的工程車已經完成，10月中旬左右可以完成工程車的軟件集成，隨後開啟各項測試。

公開自動駕駛研發進度 惟市場憂起步晚投入資金多

其實，小米自宣布進軍電動車行業後，持續在自動駕駛、電動車業務上進行研發，今年8月公開自動駕駛技術的研發進度，除了打造500人團隊，還會透過併購、整合上下游等方式推進中長期布局。另《36氪》曾報道，小米已選定寧德時代和比亞迪(01211)旗下弗迪電池為其提供汽車電池，低配車型會搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，高配車型會搭載寧德時代今年發布的麒麟電池。

發展電動車有進展，然而市場卻擔心小米起步較晚，在研發及生產上需投入很多資金，就算成功進入消費市場，還得面臨激烈競爭，未來還有很多考驗，不確定性仍相當高。

自上月23日回購9次 昨斥4932萬元購回450萬股



此外，據小米報表披露，集團自上月23日起已耗資數億元密密回購股份，共計回購9次，最新一次是昨日(6日)在聯交所購回450萬股，每股作價介乎10.92至10.98元，涉及總額約4932萬元。本年至今，集團則共購回4420萬股，佔公司股本0.18%。

IDC料智能手機市場明年反彈 高端產品能抵禦經濟動盪

不過，從去年下半年開始，消費性電子產品市場不景氣，小米手機業務亦受嚴重打擊，今年第二季智能手機出貨量比去年第二季跌26.2%，毛利率也跌3.1%至8.7%，淨利率驟降83.2%。市場調研機構IDC近日發表報告指，根據數據預測2022年智能手機出貨量將按年下跌6.5%至12.7億部，較早前預測下降3個百分點，下跌原因包括創紀錄的通貨膨脹、地緣政治緊張局勢及其他宏觀經濟挑戰抑制消費需求。然而，IDC預計下跌屬短期，智能手機市場將在明年反彈，出貨量將回升5.2%，未來5年的年複合增長率預測為1.4%。



IDC又指，雖然出貨量下降，但今年第二季智能手機平均售價按年增10%，預計高端產品面對經濟動盪時更具彈性，預測全年平均售價增6.3%，同時預計高端智能手機佔比將從現時的16%持續增長，當中成長速度最快的可折疊式設備今年料增長70%，出貨量達1350萬部。

高盛：新機反應不錯目標價16元 花旗：股價下行風險有限看17元



另方面，小米早前公布業績，次季收入701.71億元(人民幣．下同)，按年跌20.1%；經調整純利20.81億元，按年跌67.1%。高盛指，小米業績大致符預期，市場需求受通脹、外匯波動、地緣政治和內地疫情反覆影響，但新機小米12S系列、MIX Fold 2反應不錯，有助公司自618網購節後維持品牌增長動力。而因海外市場需求降低，尤其是歐洲，物聯網收入未來幾季將見疲弱，目標價由16.8元下調至16元，維持「買入」評級。



花旗則指，小米次季表現差已在預期中，由於宏觀因素轉弱，即使下半年有季節性旺季，但短期需求前景難以看好，小米存貨去貨率次季增至90.3日，明年表現亦不寄予厚望。惟小米股價下行風險有限，相信當上述憂慮退去及市場有更真實預期時，小米風險回報將變得吸引，維持「買入」評級，目標價17元。另瑞信表示，料小米下半年智能電話出貨量及毛利率因晶元供應鏈紓緩而改善，再者管理層目標現金業務實現盈利，同時又繼續投入新業務，未來5年將有1000億元撥入研發項目，預計電動車開支由上半年的10億元升至下半年的25億至30億元，維持「跑贏大市」評級，目標價14.2元。

小米今日跌1.28%收報10.8元，最多跌2.19%至10.7元，成交6.08億元。至於其他重磅科技股，阿里(09988)跌0.74%報87.4元，美團(03690)跌0.75%報172.1元，騰訊(00700)跌0.83%報311.6元，京東(09618)跌1.18%報233.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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