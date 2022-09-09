騰訊再遭大股東減持先跌後反彈 密密回購撐起股價已見底？

港股減持潮不斷，騰訊(00700)南非大股東Naspers披露再減持騰訊，同時確認將股份轉倉至中央結算系統，惟騰訊今日(9日)失守300元後獲承接，倒升逾1%收市。騰訊連跌5日後終見反彈，可能與集團連日加大力度回購有關，且近期有大行繼續看好，不過一般分析料其股價在大股東減持陰霾下難大彈，暫只宜炒上落，另集團為籌集回購資金難免要出售其上市投資組合，恐累及其他科技股。

(截自騰訊網頁媒體資料庫)

再減持111.5萬股至今套現逾245億元 另有2%股份轉入CCASS

據傳媒報道，騰訊再遭大股東Naspers旗下子公司Prosus減持，最新減持111.5萬股，Prosus對騰訊的持有權最新降至27.99%。值得留意，由於Prosus減持至跨越一個百分比，即28%才須披露今次交易，而Prosus的騰訊持股量由6月29日的27.693億股或28.74%，下降至9月8日的26.926億股或27.99%，即至今累計減持7670萬股，若以期間平均價320.5元計，套現逾245億元。

另外，有2%或逾1.92億股騰訊股份於本周一(5日)轉入香港交易所中央結算系統(CCASS)，當中1.98%或逾1.9億股存入高盛證券戶口。值得一提，股神巴菲特近期沽比亞迪(01211)前夕，也將其持股轉入CCASS系統內。據《彭博》報道，股票出現在CCASS，通常是投資者要出售的前兆，Naspers旗下的Prosus是最可能的賣方，因為它是少數能夠處理如此大規模交易的投資者之一。





自大股東宣布減持已斥近89億元回購 野村料遲早出售上市投資

另邊廂，騰訊自從上月17日公布業績後回購解禁，即從8月19日起無間斷在場內回購股份，日均回購金額較業績前更進取，最新昨日(8日)再回購116萬股，涉資3.52億元，平均每股作價303.47元。騰訊自6月28日被大股東Naspers宣布會無上限減持以套現支持自身回購後，至今已斥資約88.81億元回購2698萬股。



野村發表報告指，投資者下半年對內地科網行業關注的其中一項因素是，騰訊會否出售其上市投資組合的股票資產(截至第二季共900億美元)，根據騰訊管理層在近期電話會議中語氣，出售相關資產僅是時間問題，而非會否出售的問題。而騰訊今年加大了股票回購金額，指公司截至本周一止今年以來已累計斥16億美元(約125.59億港元)進行股份回購，對比去年僅3.3億美元。為回購和新的戰略投資提供資金，騰訊或會考慮一次性減持多間公司股份，以確保獲得足夠資金。





麥格理：成功將視頻號變現 花旗：入股日遊戲商加強海外布局

此外，麥格理最新報告指，內地網際網路行業中首選騰訊，集團成功將旗下視頻號變現，加上遊戲和在線廣告恢復，推動明年上半年的盈利加速增長。騰訊視頻號為中國領先的短視頻平台，與集團其他生態系統有強大的協同作用，相信有望貢獻集團主要收入，支持公司盈利復甦。目前騰訊股價相當於2023財年市盈率18.6倍，對其盈利預測保持不變，維持「跑贏大市」評級及目標價515元。

另花旗早前指，日本角川集團(KADOKAWA)公布，旗下子公司FromSoftware擬透過配股方式，引入騰訊旗下遊戲子公司Sixjoy及索尼附屬索尼互動娛樂(SIE)作為股東，相信此次交易除讓FromSoftware獲得未來遊戲開發和發行資金，同時使騰訊能夠擴大與世界級海外工作室的合作夥伴關係，並以優質資產豐富投資組合。相信騰訊將繼續進行合理投資，以獲取優質遊戲內容和人才，並深化與全球頂級工作室的合作，以加強其在海外市場的投資和布局，維持「買入」評級，目標價468元。

溫鋼城：近期沒太多利好因素 短期回落288元機會大



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指騰訊大股東恐打算清倉，其所持股份現時佔比仍高達28%，而再將股份轉入CCASS意味未來仍擬賣出，正如巴菲特沽比亞迪般，現時大多數投資者買騰訊時會有保留，或索性等大股東沽清才買，故短期回落288元機會很大，破底機會亦存在，恐下試280元，不過在北水近期力吸下料會慢慢逐步下跌。另邊廂騰訊不斷回購，最怕是拿那6000億投資組合來套現，如套現1000億很難不沽美團(03690)及快手(01024)等。

溫鋼城又指，近期沒太多因素可令騰訊反彈，只有早前收購個別遊戲企業，如果是牛市可藉此炒升，但現正值熊市沒人會在意，不過如美在本月中派員到港審計中概股有好消息，中概股不急於回港上市，對騰訊影響或可降低，惟事情恐沒那麼順利。事實上，300元血肉長城也曾失守，要買騰訊應待回落至290元，惟料330元有阻力。

潘鐵珊：回購抵銷減持力量惟難大升 只宜短線買賣

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊則於《hot talk 1點鐘》節目指，騰訊不斷回購抵銷了減持力量，但減持因素猶如金鋼箍戴在頭上，要股價大升很難，314元可能又遇壓力，料維持上落格局，暫只宜做短線買賣。另雖然騰訊上次公布季度業績比預期好，估值合理甚至可說偏低，但是否值得中線部署要再看下次季績。

騰訊今日收市升1.72%報307元，最多跌0.93%至299元，成交52.44億元。其他重磅科技股亦普遍上升，美團升4.9%報179.9元，阿里(09988)升2.98%報89.8元，京東(09618)升3.49%報243.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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