《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛 走勢轉好宜買入

蘋果9月7日發布iPhone 14，即使矚目程度大不如前，其定價仍然是市場焦點之一。但因為中國疫情防控措施仍然嚴格，市場擔心影響生產進度，一眾蘋果概念股表現都不似預期，唯獨比亞迪電子(00285)顯著走強。

(比亞迪電子網頁截圖)



比亞迪電子9月7日股價曾大幅飆升超過9%，除因為iPhone 14出爐之外，當日有內地媒體報道指比亞迪電子同時是華為新款手機Mate 50 Pro的主要供應商，手機金屬中框、玻璃後蓋以及攝像頭裝飾件都是比亞迪電子出品，同時收「兩家茶禮」令比亞迪電子跑贏其餘蘋果概念股。



海外地區收入超中國地區



事實上比亞迪電子客源廣泛，一直都為世界各大手機品牌代工生產，除華為及蘋果外，三星、小米及VIVO等都有光顧比亞迪電子。比亞迪電子上半年收入約436.94億人民幣，以地區劃分，包含港澳台的大中華市場收入為175.25億人民幣，按年減少近26%；但海外地區則為261.69億人民幣，按年增長逾25%之餘亦超越大中華地區收入，反映公司海外市場擴展速度加快，擺脫對大中華地區依賴。



電子煙及智能座艙業務可期

雖然比亞迪電子主業為手機設備供應商，但業務廣泛令公司同時兼具多項概念。其中新型智能產品業務上半年收入約為69.17億人民幣，按年增近38%，佔總收入近15%，當中就包括電子霧化，亦即是其電子煙業務。



此外，背靠母企比亞迪(01211)新能源汽車業務，比亞迪電子專注於汽車智能座艙發展；業績透露，公司生產的智能中控系統已賣出超過100萬套。而上半年新能源汽車業務收入約32.37億人民幣，按年大增超過1.5倍，增長可期。



比亞迪電子股價於9月7日大升逾9%後，突破失守逾一年的250天移動平均線，目前正處於整固階段，建議可於250天線約22.9元附近買入，上望28元水平，不跌穿21元續持有。

比亞迪電子今日(9日)跌1.25%收報23.65元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：王嘉恒

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