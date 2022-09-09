  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛　走勢轉好宜買入

09/09/2022

　　蘋果9月7日發布iPhone 14，即使矚目程度大不如前，其定價仍然是市場焦點之一。但因為中國疫情防控措施仍然嚴格，市場擔心影響生產進度，一眾蘋果概念股表現都不似預期，唯獨比亞迪電子(00285)顯著走強。

 

(比亞迪電子網頁截圖)


　　比亞迪電子9月7日股價曾大幅飆升超過9%，除因為iPhone 14出爐之外，當日有內地媒體報道指比亞迪電子同時是華為新款手機Mate 50 Pro的主要供應商，手機金屬中框、玻璃後蓋以及攝像頭裝飾件都是比亞迪電子出品，同時收「兩家茶禮」令比亞迪電子跑贏其餘蘋果概念股。


海外地區收入超中國地區


　　事實上比亞迪電子客源廣泛，一直都為世界各大手機品牌代工生產，除華為及蘋果外，三星、小米及VIVO等都有光顧比亞迪電子。比亞迪電子上半年收入約436.94億人民幣，以地區劃分，包含港澳台的大中華市場收入為175.25億人民幣，按年減少近26%；但海外地區則為261.69億人民幣，按年增長逾25%之餘亦超越大中華地區收入，反映公司海外市場擴展速度加快，擺脫對大中華地區依賴。


電子煙及智能座艙業務可期

 

　　雖然比亞迪電子主業為手機設備供應商，但業務廣泛令公司同時兼具多項概念。其中新型智能產品業務上半年收入約為69.17億人民幣，按年增近38%，佔總收入近15%，當中就包括電子霧化，亦即是其電子煙業務。


　　此外，背靠母企比亞迪(01211)新能源汽車業務，比亞迪電子專注於汽車智能座艙發展；業績透露，公司生產的智能中控系統已賣出超過100萬套。而上半年新能源汽車業務收入約32.37億人民幣，按年大增超過1.5倍，增長可期。


　　比亞迪電子股價於9月7日大升逾9%後，突破失守逾一年的250天移動平均線，目前正處於整固階段，建議可於250天線約22.9元附近買入，上望28元水平，不跌穿21元續持有。

 

比亞迪電子今日(9日)跌1.25%收報23.65元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

307.000

異動股

09626

嗶哩嗶哩－ＳＷ

152.100

異動股

03690

美團－Ｗ

179.900

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 307.000
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 152.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.900
  • 02007 碧桂園
  • 2.570
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.500
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.010
  • 目標︰$4.50
  • 01876 百威亞太
  • 21.400
  • 目標︰$23.50
  • 03390 滿貫集團
  • 1.550
  • 目標︰$1.85
  • 09699 順豐同城
  • 6.580
  • 目標︰--
  • 01686 新意網集團
  • 4.900
  • 目標︰$7.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 307.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.800
  • 00941 中國移動
  • 51.300
  • 00388 香港交易所
  • 311.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 221.600
報章貼士
  • 00293 國泰航空
  • 8.360
  • 目標︰--
  • 02618 京東物流
  • 16.820
  • 目標︰$17.80
  • 01072 東方電氣
  • 13.540
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/09/2022 14:37  恒指升幅擴大至逾500點，碧桂園漲領藍籌；美團升5%

09/09/2022 13:44  《中概異動》小鵬升近3%，SUV新車G9發布會本月21日舉行

09/09/2022 11:55  【新冠肺炎】盧寵茂：是否放寬入境檢疫需參考數據

09/09/2022 10:10  《異動股》內房股大反彈，碧桂園飆12%，碧服漲8%

09/09/2022 09:33  【聚焦數據】內地8月CPI同比增速回落至2.5%，顯著低預期

09/09/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒８１億元，買中移動沽理想

09/09/2022 08:51  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降嗶哩嗶哩目標，高盛升新地至１２１元

09/09/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛，走勢轉好宜買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛　走勢轉好宜買入
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》8月通脹放緩信貸回暖　滬指周升逾2%　人幣大反彈
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊再遭大股東減持先跌後反彈　密密回購撐起股價已見底？
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

潘鐵珊：好友假前進攻有啟示？騰訊幾近反映被減持？資源股現上車未算遲？
人氣文章

時事要聞

長效抗體藥3000針劑10月抵港 免疫力不足群組受惠
人氣文章

時事要聞

渣馬擬11月20舉行名額2.5萬人 田總望政府下周給指引以便安排
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

細賞故宮藏《洛神賦圖》：從詩意濃濃、情境並茂中，感受曹植與洛神之間的淒美故事
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

一去不返的「亞洲盛事之都」：香港對國際畫廊、收藏家還有多少吸引力？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

同是青銅方罍，為何價格相差十萬八千里？遇到疑似仙丹，該怎麼判斷？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男女間做了哪些事才視作拍拖？三個原本沒有承諾的人，怎麼就成了三角戀？
人氣文章
港大研究發現！服用精神科藥物，患乳腺癌風險增逾3成！醫護處方宜前先為患者評估
人氣文章
快測陽性申唔申報？調查：逾一成長者或其家人確診不報！點解拒絕申報？有無法律責任？醫生點睇？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2022 19:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/09/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛　走勢轉好宜買入
人氣文章中國故事09/09/2022
《神州經脈》8月通脹放緩信貸回暖　滬指周升逾2%　人幣大反彈
人氣文章財經熱話09/09/2022
騰訊再遭大股東減持先跌後反彈　密密回購撐起股價已見底？
人氣文章財經熱話09/09/2022
【高息巡禮】花旗高息定存 港元最高2.99厘 英鎊3.23厘
人氣文章FOCUS09/09/2022
【FOCUS】女王辭世掀共和運動暗湧　最近風眼恐在澳洲
人氣文章財經熱話09/09/2022
【環球加息】歐洲央行大幅加息0.75厘　歐元反彈阻力位？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金