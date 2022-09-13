黃瑋傑：美擬擴大對華制裁礙生科長遠發展 籲嚴守止蝕位

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

美股連升四日，與風險胃納成正比的比特幣就連升七日，反映市場RISK ON？美股、港股持續向上機會有幾大？美國總統拜登據報正準備簽署行政命令，促進更多生物科技企業留美發展，以減少對中國依賴，事實上情況與芯片股雷同，惟一眾芯片股抗跌力強，生物科技股不需太擔心？中秋節期間中國國內旅遊收入按年跌22%，恢復至疫情前的約六成，仍可憧憬長假期因素吼餐飲股嗎？

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