熊麗萍：兩龍頭齊上榜 惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

美國8月通脹增8.3%，高於市場預期的增8.1%，市場憂慮聯儲局更進取加息，拖累美股三大指數全線受壓，跌幅達逾4%，港股短期再探底？國家新聞出版署公布新一批遊戲版號，共73款國產遊戲獲批，網易(09999)旗下手遊首次上榜，網易美股隔晚（13日）逆市靠穩。另外，亦見騰訊(00700)身影，有何啟示？人社部等五部委就勞動保障約談美團(03690)等11個新經濟平台，官方約談成股價死亡之吻？

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